Microsoft lance une nouvelle publicité pour le Surface Duo

Microsoft a lancé une nouvelle publicité pour son Surface Duo intitulée « Feast Mode » et, sans surprise, la société souligne l’utilité du facteur de forme à double écran pour diverses activités, notamment les achats en ligne.

Le Surface Duo est le tout premier appareil Android de Microsoft, et son design à double écran place le géant du logiciel basé à Redmond dans un club plutôt exclusif d’entreprises qui font pression pour ce nouveau facteur de forme.

Le Surface Duo fonctionne avec Android 10, et Microsoft a promis de pousser la mise à jour Android 11 dès que possible sur le smartphone. Auparavant, la rumeur mentionnait que la société pourrait annoncer Android 11 pour le Surface Duo fin 2020, et comme nous sommes presque en décembre, c’est probablement le mois durant lequel nous verrons la mise à jour de l’OS.

En attendant, le Surface Duo est de plus en plus perfectionné, et la rumeur précise que Microsoft se prépare également à introduire l’appareil dans un nouveau pays.

À ce jour, le Surface Duo est exclusif aux États-Unis, et plus tôt cette année, des personnes connaissant les plans de Microsoft ont déclaré que la société voulait attendre le début de 2021 pour décider si son smartphone Android serait mis en vente dans d’autres parties du monde.

Surface Duo 2 ?

Il semble que cette décision ait déjà été prise, l’Allemagne étant apparemment la prochaine dans la file d’attente pour obtenir le Surface Duo. Aucune information n’a été fournie sur les autres marchés, mais il est possible que d’autres pays européens l’obtiennent également, comme la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni. Mais pour l’instant, Microsoft est restée complètement discrète sur tout ce qui concerne le Surface Duo, alors prenez ces informations avec des pincettes.

Un Surface Duo de nouvelle génération, potentiellement le Surface Duo 2, est également en préparation, et pour l’instant, aucune potentielle date de sortie est mentionnée, mais l’automne 2021 pourrait être la date à laquelle Microsoft l’annoncera, la commercialisation effective devant avoir lieu plus tard.