Microsoft Edge vous permet maintenant d’épingler des sites Web au menu Démarrer

Microsoft vient de lancer une nouvelle version du navigateur Microsoft Edge, qui comprend trois nouvelles fonctionnalités. Plus précisément, la version 88.0.692.0 de Microsoft Edge dans le canal « Dev » est la première à offrir la possibilité d’épingler un site Web dans le menu Démarrer.

En d’autres termes, si vous comptez sur le menu Démarrer pour tout ce que vous faites sur votre ordinateur, Edge est désormais doté d’une option dédiée qui vous permet d’épingler rapidement un site. Auparavant, les utilisateurs devaient créer des applications Web des sites Web pris en charge pour les épingler.

Le menu Démarrer a beaucoup évolué sous Windows 10, et dans la dernière mise à jour des fonctionnalités du système d’exploitation, il a reçu la prise en charge des Live Tiles (tuiles animées) thématiques, son interface s’alignant donc sur celle du style visuel utilisé dans le système d’exploitation.

La nouvelle mise à jour du canal de développement Microsoft Edge d’aujourd’hui permet également la prise en charge de l’activation guidée sur Mac.

Enfin, le navigateur est doté d’une fonction permettant au mode kiosque d’ouvrir toutes les fenêtres pop-up dans de nouveaux onglets au lieu de fenêtres, ce qui permet de mieux organiser les choses à l’écran.

Problèmes connus dans cette mise à jour

Comme chaque version, cette mise à jour comprend également de nombreuses corrections, et Microsoft affirme avoir résolu plusieurs plantages survenant à différents stades de l’utilisation du navigateur. Par exemple, le nouveau Edge ne devrait plus se planter lors du lancement du navigateur et de la tentative de restauration de la précédente session ou lors de l’ouverture de certains PDF et de la synchronisation des collections.

D’autre part, le navigateur présente toujours une série de problèmes connus, et vous pouvez consulter le journal des modifications complet dans l’article de Microsoft. Ces problèmes méritent certainement d’être surveillés, d’autant plus que le canal « Dev » permet aux utilisateurs d’accéder aux premières versions qui devraient ouvrir la voie à des versions plus stables pour les appareils de production, quelle que soit la plateforme sur laquelle le navigateur est installé.