Comment ajouter le contrôle parental à votre profil Netflix avec un code PIN ?

Les antécédents de Netflix en matière de contrôle parental ont été, au mieux, peu convaincants. Alors que la plateforme de streaming a ajouté des codes PIN pour tenir les enfants éloignés de certaines séries TV en 2018, elle a été appliquée à tous les profils de ce compte et les adultes devaient constamment déverrouiller leurs profils chaque fois qu’ils voulaient diffuser quelque chose en streaming.

Cela a maintenant changé. En effet, Netflix déploie actuellement un nouveau lot de mises à jour du contrôle parental. Cette fois, les profils individuels peuvent être verrouillés à l’aide de codes PIN, ce qui permet non seulement d’éloigner les enfants des films et séries TV pour adultes, mais aussi de protéger votre profil Netflix des regards indiscrets d’autres adultes (comme vos colocataires, par exemple).

L’ajout d’un code PIN à votre profil présente deux avantages, selon Netflix : il empêchera l’algorithme de la plateforme de recommander un contenu basé sur les choix de visionnement de quelqu’un d’autre au cas où vous utiliseriez tous le même profil, et vous pourrez reprendre là où vous vous êtes arrêtés si vous avez quitté le visionnement d’un épisode ou d’un film à mi-chemin.

Comment ajouter un code PIN à votre profil ?

Il est facile de définir un code PIN pour des profils individuels, bien qu’il y ait quelques étapes à suivre pour y parvenir. Vous pouvez également le configurer uniquement depuis le site Web du service et non depuis l’application mobile (Android ou iOS) — du moins pour l’instant.

Pour configurer un code PIN :

Connectez-vous à votre compte Netflix Sélectionnez le profil que vous souhaitez verrouiller Cliquez sur « Compte » dans le menu déroulant situé sous le profil en haut à droite Faites défiler vers le bas jusqu’à la section « Profils et contrôle parental » et sélectionnez le profil approprié Cliquez sur « Modifier » à côté de « Verrouillage des profils » et vous serez dirigé vers une autre page Entrez le mot de passe de votre compte Cochez la case « Verrouiller ce profil en créant un code à 4 chiffres ». Saisissez votre code et enregistrez

Des restrictions

L’ajout d’un code PIN pour les comptes individuels n’est pas la seule mise à jour que Netflix a effectuée pour améliorer le contrôle parental — les parents pourront désormais appliquer des restrictions pour les contenus inappropriés à l’âge en fonction de la classification des pays. Cela permet aux utilisateurs de retirer individuellement des séries TV et des films de l’expérience Netflix Jeunesse — ainsi, votre enfant de cinq ans ne regardera pas accidentellement un épisode de The Witcher, ou même des séries comme Stranger Things qui repoussent un peu les limites.

Vous pourrez également garder un œil sur ce que vos enfants ont regardé grâce à leur propre profil et désactiver la lecture automatique des vidéos. Tout cela est également disponible dans la section « Profils et contrôle parental ».