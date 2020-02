Le Galaxy Z Flip apparaît dans de nouvelles photos et vidéos

Bien que les fuites de smartphones soient très excitantes, notamment à l’approche de la période la plus chargée de l’année, il est difficile de suivre le flot d’informations qui apparait sur les smartphones Galaxy S20 et Galaxy Z Flip de Samsung, dont la révélation officielle est prévue ce mardi 11 février.

Le Galaxy Z Flip, le nouveau smartphone pliable à clapet de Samsung, a fait l’objet d’une vidéo de prise en main publiée sur YouTube et signalée par Max Winebach de XDA Developers. Je l’ai intégrée ci-dessous pour que vous puissiez voir l’action de pliage du smartphone dans son intégralité.

La vidéo ne nous dit pas vraiment ce que nous ne savons pas déjà — et provient d’une source dont nous n’avons jamais entendu parler par le passé — mais elle nous donne un aperçu de la fermeture du smartphone (avec un rassurant son lié au clapet) en haute résolution.

L’une des premières critiques sur le Motorola RAZR a été le grincement qu’il a fait lors de l’ouverture et du rabattement. Bien que la société minimise un test qui a montré la durée de vie de la charnière, il est impossible de contourner le fait qu’elle n’inspire pas vraiment confiance dans la conception et la résistance du smartphone. La charnière du Galaxy Z Flip est censée être différente et plus discrète, et Samsung a le recul pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La musique de fond de la vidéo domine le son ambiant, mais il ne semble pas y avoir de craquement perceptible.

Vous pouvez également voir l’écran secondaire à l’arrière du boîtier, qui semble être utilisé pour afficher l’heure, l’autonomie restante et peut-être une ou deux notifications lorsque le combiné est fermé.

En attendant, nous avons aussi des photos, grâce à un informateur anonyme et à Engadget, qui montrent le téléphone ouvert et fermé avec un haut niveau de détail.

Un smartphone compact

Lorsqu’il est fermé, le Galaxy Z Flip est bien sûr beaucoup plus compact : environ deux fois plus long et deux fois plus épais, comme on peut s’y attendre. Reste à savoir si cela vous incitera à vérifier votre smartphone moins ou plus souvent. D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, le Galaxy Z Flip va arriver avec un processeur Snapdragon 855+ à l’intérieur, 8 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage. Cela va donner au Motorola RAZR une rude concurrence dans le domaine des smartphones pliables à clapet.

Nous attendons le Galaxy Z Flip et le Galaxy S20 à l’événement Unpacked 2020 de Samsung, ce mardi 11 février.