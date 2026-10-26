Apple étend les langues de sa nouvelle Siri avec iOS 27.2, dont le français !
Apple annonce le déploiement de sa nouvelle Siri, propulsée par Apple Intelligence, en français, japonais, coréen, portugais et espagnol avec les mises à jour Apple Intelligence. Plus conversationnelle et personnalisée, elle peut exploiter le contexte personnel, comprendre le contenu affiché à l’écran et effectuer davantage d’actions dans les applications.
Attention toutefois : Siri AI reste en version bêta et n’est pas disponible dans l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS.
Source : Apple Newsroom — 26 octobre 2026.