Brick Night : un gadget à 149 euros pour arrêter de scroller au lit

Repousser l’heure du coucher pour faire défiler Instagram, X ou d’autres applications est devenu un réflexe difficile à combattre. Même lorsque l’on sait qu’il serait préférable de poser son smartphone, quelques minutes de consultation peuvent facilement se transformer en une heure de navigation nocturne.

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C’est précisément ce problème que veut résoudre Brick Night, un petit appareil conçu pour bloquer automatiquement certaines applications et certains sites web lorsque le téléphone entre dans une zone définie pendant les heures de sommeil.

Plutôt que de demander à l’utilisateur d’activer manuellement un mode de concentration ou un bloqueur d’applications, Brick Night mise sur l’automatisation. Son principe est simple : une fois l’appareil configuré, les restrictions se déclenchent lorsque le smartphone se trouve à proximité, au moment où elles doivent être actives.

Un blocage automatique lorsque le téléphone entre dans la zone définie

Brick Night utilise le Bluetooth pour estimer la proximité du smartphone. Lors de la configuration, l’utilisateur peut définir une zone pouvant atteindre environ 7,6 mètres de côté. Cette zone peut même s’étendre à travers des murs : l’appareil ne détecte donc pas précisément les limites d’une chambre, mais s’appuie sur la portée du signal Bluetooth.

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Lorsque le téléphone entre dans cette zone pendant la plage horaire programmée, les applications et les sites sélectionnés sont automatiquement bloqués. L’objectif est d’éviter d’avoir à prendre une nouvelle décision chaque soir, au moment où la tentation de continuer à faire défiler son fil d’actualité est la plus forte.

Le fonctionnement ajoute également une contrainte physique. Pour retrouver l’accès aux applications bloquées pendant la période active, il faut quitter la zone définie. Les restrictions sont ensuite levées automatiquement à la fin de la plage horaire. Le dispositif permet par ailleurs à plusieurs personnes de l’utiliser tout en conservant leurs propres horaires, zones et listes d’applications bloquées.

Autre avantage pratique : Brick Night fonctionne sur piles et ne nécessite ni connexion Wi-Fi ni recharge régulière. Il peut donc rester installé sur une table de chevet sans dépendre d’une infrastructure réseau particulière.

149 euros pour éviter le défilement nocturne

Le principal obstacle pourrait être son prix. Brick Night est commercialisé à 149 euros, alors que Brick propose déjà un appareil à 59 euros permettant de bloquer des applications à la demande ou selon un calendrier. Le surcoût correspond essentiellement à la fonction de déclenchement automatique fondée sur la proximité.

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Pour les personnes qui désactivent régulièrement les limites de temps d’écran ou oublient d’activer leurs restrictions, cette approche peut présenter un intérêt. En rendant le contournement plus contraignant, Brick Night cherche à transformer une intention — arrêter d’utiliser son téléphone — en une règle appliquée automatiquement.

Reste à savoir si cette contrainte supplémentaire justifie un investissement de 129 euros. Les outils logiciels peuvent déjà limiter l’accès à certaines applications, tandis que des habitudes simples, comme éloigner le téléphone du lit ou le laisser dans une autre pièce, ne coûtent rien. Brick Night s’adresse donc surtout aux utilisateurs qui ont besoin d’un dispositif matériel pour rendre ces limites plus difficiles à ignorer.

Son intérêt ne réside pas dans une technologie particulièrement complexe, mais dans une idée comportementale : réduire le nombre de décisions à prendre au moment du coucher. Pour ceux qui peinent à résister au défilement nocturne, cette automatisation pourrait être utile, à condition que le prix ne constitue pas un frein supplémentaire.