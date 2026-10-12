Google enterre la marque Fitbit au profit de son appli Google Health, et le Fitbit Air est le premier bracelet de cette nouvelle ère. Pas d’écran, un galet de 5 grammes, sept jours d’autonomie, un coach IA : il s’attaque frontalement à Whoop, que je portais jusqu’ici comme référence du bracelet de suivi sans écran.

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Commercialisé depuis le 26 mai 2026 au prix de 99,99 €, avec trois mois de Google Health Premium offerts, le Fitbit Air se décline en quatre coloris de bracelet (Noir Volcanique, Lavande, Rouge Framboise et Brume) et affronte le Whoop 5.0, le Polar Loop et l’Amazfit Helio Strap.

Après plusieurs semaines au poignet, voici mon verdict.

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Dans la boîte, on retrouve :

Le boîtier (« pod ») du Fitbit Air

Trois bracelets interchangeables

Le chargeur magnétique propriétaire

Le guide de démarrage rapide

Fitbit Air : Design et confort

Le Fitbit Air se résume à un petit boîtier en forme de galet, en polycarbonate et PBT, qui se glisse dans un bracelet interchangeable. Il mesure 34,9 × 17 × 8,3 mm pour 5,2 g, soit environ 12 g une fois le bracelet monté. C’est le tracker le plus léger que j’aie eu au poignet, devant le Whoop 5.0, le Polar Loop et l’Amazfit Helio Strap.

Il n’a aucun écran : on interagit par un double tapotement, et une diode sur la tranche signale l’état de la batterie (blanche au-dessus de 20 %, rouge clignotante en dessous, rouge fixe à zéro). Le capteur est niché sous le boîtier, avec un moteur de vibration pour les alarmes silencieuses.

Un bracelet qu’on oublie

Trois bracelets sont fournis. J’ai surtout porté le bracelet Performance, en polyester recyclé et élasthanne : c’est le moins gênant des trois, même si sa fermeture velcro demande un peu de pratique pour être à la fois ferme et confortable. À 5 g, j’ai pu le garder la nuit sans le sentir, ce qui est rarement le cas avec un bracelet de suivi du sommeil : il est plus proche du confort nocturne qu’un Whoop MG.

Côté robustesse, j’ai été surpris par l’attache : le pod est resté en place après des chutes répétées en planche à voile. Le bracelet sèche vite et ne garde pas d’odeur, contrairement aux bracelets en tissu qui sentent vite après quelques séances. La certification 5 ATM (50 mètres) permet piscine et mer sans souci.

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Fitbit Air : Capteurs et précision

Le Fitbit Air embarque un capteur optique de fréquence cardiaque (relevé toutes les deux secondes), un capteur SpO2 rouge et infrarouge, un capteur de température cutanée, un accéléromètre trois axes, un gyroscope et une détection de fibrillation atriale en arrière-plan. Il stocke aussi 30 jours de totaux quotidiens quand il n’est pas connecté au téléphone.

À l’effort, j’ai comparé le bracelet à d’autres capteurs sur plusieurs types de séances :

Activité Résultat Remarque Trail (1 h) Bon Petites erreurs seulement Vélo de route Bon Décrochages dans les descentes rapides Vélo d’appartement, intervalles Mitigé Tantôt mieux, tantôt moins bien que Whoop Renforcement musculaire Correct Variable à faible intensité, réactif à haute intensité Course facile (25 min) Moyen Intensité surestimée Course en ville avec fractionné (1 h) Mauvais L’un de mes pires relevés

Mon explication : le bracelet est si fin que de la lumière parasite s’infiltre jusqu’au capteur, ce qui dégrade la mesure quand le poignet bouge beaucoup ou que la fréquence change vite. C’est suffisant pour la plupart des gens, mais Whoop reste devant en comparaison poignet contre poignet. Pour une mesure de référence en intervalles ou en musculation, une ceinture thoracique reste préférable.

Sommeil, préparation et charge cardio

C’est là que le Fitbit Air m’a le plus convaincu. Les heures d’endormissement et de réveil sont très proches de la réalité, les siestes de plus de 20 minutes sont détectées, et le bracelet vibre doucement pour le réveil (jusqu’à huit alarmes configurables). Le score de préparation du matin donne une lecture claire : 48/100 après une mauvaise nuit, ce qui correspondait à ma fatigue.

La charge cardio est calculée en continu, y compris hors entraînement : c’est un bon indicateur de ce que je demande réellement à mon corps. Il faut toutefois être patient : un jour de port pour la variabilité cardiaque et la fréquence respiratoire, trois nuits pour la température cutanée et sept nuits pour le score de préparation.

Autre limite : les séances enregistrées avec un autre appareil, une montre Garmin par exemple, ne comptent pas dans cette charge.

Fitbit Air : Sport et suivi d’activité

Sans GPS intégré, le Fitbit Air emprunte celui du téléphone pour la distance et le tracé. Les activités détectées automatiquement n’ont donc ni carte ni dénivelé. La détection est rapide en course à pied et à vélo sur route ou gravel, mais j’ai constaté un retard de cinq à six minutes sur un trajet à vélo électrique en descente, et il m’a étiqueté « course » des marches à allure soutenue. Il faut aussi compter environ 30 minutes après l’effort avant que l’activité apparaisse dans l’appli.

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Les lacunes s’accumulent pour qui s’entraîne vraiment : des activités lancées à la main sans aucune donnée GPS, des sorties Strava sans carte, un dénivelé positif affiché à zéro malgré un profil d’altitude visible, aucune pause automatique, des annonces vocales qui n’ont jamais fonctionné et pas de comptage de longueurs en natation. Je ne peux pas non plus modifier les zones de fréquence cardiaque.

Le bracelet ne détecte automatiquement que cinq sports environ, contre plus de 45 pour Whoop. Pour moi, c’est un compteur de charge sur 24 heures, pas un outil de préparation de compétition.

Fitbit Air : Application et coach IA

Tout passe par l’application Google Health. Sa présentation en carrousel horizontal, personnalisable, est claire et la saisie des repas, des séances et du sommeil est intuitive. Le coach IA démarre par une conversation de cinq minutes sur mes objectifs, puis il rédige des synthèses de sommeil, des plans hebdomadaires et des conseils tenant compte de la météo ou de mes médicaments.

J’ai apprécié de pouvoir noter un repas en langage naturel (« enregistre deux portions de ceci »), d’envoyer une photo pour qu’il l’analyse, voire un contrôle de posture. Les garde-fous fonctionnent : sur une question médicale, il a refusé de poser un diagnostic tout en donnant des informations générales.

Un coach prometteur, mais encore instable

Le coach a des défauts de jeunesse. Ses réponses sont souvent formulaires, il a tendance à valider tout ce que je dis, et ses synthèses peuvent sonner agressives (« vous n’avez clairement pas compris qu’il fallait lever le pied »). Il m’a aussi proposé de suivre mon alimentation juste après que j’ai évoqué un complexe corporel, ce qui pourrait être délicat pour quelqu’un ayant des antécédents de troubles alimentaires. Plus gênant, il hallucine.

L’appli a ses bugs : un score de qualité du sommeil qui disparaît par moments, des siestes qui mettent des heures à apparaître, un bandeau « modifié pour vous » alors que rien n’a changé, un compteur de jours d’exercice qui compte trop, une marche détectée à tort après une heure de sport, une saisie vocale capricieuse au début et une hydratation à saisir en millilitres, sans raccourci « verre ».

Sur iPhone, c’est plus rude : l’appli plante parfois au lancement, le coach reste parfois muet, il n’y a ni widget, ni saisie vocale, ni version web, et aucune écriture vers Apple Santé. Surtout, elle consomme environ 10 % de la batterie de mon téléphone par jour, avec près d’une heure et demie d’activité en arrière-plan. Le bracelet n’utilise en outre qu’un Bluetooth propriétaire, pas la diffusion cardiaque standard.

Abonnement Google Health Premium

Les fonctions de base restent gratuites : sommeil, activité, fréquence cardiaque, SpO2, score de préparation, charge cardio et suivi des séances. Google Health Premium (9,99 euros par mois ou 99 euros, 79 euros pour les abonnés Fitbit Premium existants) ajoute le coach contextuel sur chaque activité, les analyses de sommeil détaillées, les suggestions d’entraînement et les conseils de récupération. Trois mois sont offerts à l’achat, là où Whoop démarre à 30 € par mois, soit au moins 360 € par an.

Mon avis : je n’en ferais pas un passage obligé. La version gratuite couvre l’essentiel, et le coach, aussi séduisant soit-il, reste trop approximatif pour que je paie chaque mois. Si vous aimez qu’on commente vos données, profitez des trois mois offerts, puis décidez.

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Fitbit Air : Autonomie et recharge

C’est l’une des rares promesses que j’ai pu vérifier à la lettre. Google annonce 7 jours, et en partant de 95 %, j’ai atteint 10 % au bout d’exactement sept jours, sans que deux à quatre heures de sport quotidien ne changent quoi que ce soit à la courbe. Cela représente environ 15 % de batterie par jour, un rythme très régulier. Face aux 14 jours annoncés par Whoop, le Fitbit Air fait deux fois moins bien sur le papier, mais il reste très au-dessus de n’importe quelle montre connectée.

La recharge se fait par un chargeur magnétique propriétaire, et elle est rapide : 5 minutes suffisent pour environ un jour d’usage (j’ai relevé 36 % à 58 % en 5 minutes), et 90 minutes pour le plein. Je le recharge pendant la douche sans jamais le retirer plus de quelques minutes.

Le seul regret : un chargeur propriétaire de plus à ne pas égarer, puisqu’aucune charge standard n’est prévue.

Fitbit Air : Verdict

Le Fitbit Air tient sa promesse sur l’essentiel : un tracker discret, endurant et abordable, qui mesure bien le sommeil et la charge quotidienne. Pour qui hésitait devant Whoop, c’est une recommandation facile à ce prix, à condition que Google corrige rapidement les bugs de l’appli. Le confort permet de le garder jour et nuit, l’autonomie de sept jours est tenue, et les fonctions de base ne coûtent rien de plus.

Les limites sont nettes : précision cardiaque inégale à l’effort, aucun GPS, détection automatique limitée à quelques sports, appli Google Health encore instable et en retrait sur iPhone (pas d’écriture vers Apple Santé, forte consommation de batterie du téléphone), coach IA parfois fantaisiste. Ils le réservent au bien-être et au suivi de forme, pas à l’entraînement exigeant.