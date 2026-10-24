Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Samsung s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone pliable en Chine, quelques jours seulement après avoir complété sa gamme de modèles pliables pour 2026. Le constructeur a annoncé sur Weibo une présentation prévue le 29 octobre à 16 heures, heure locale, accompagnée d’une image laissant entrevoir un appareil au cadre doré.

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Selon le leaker Ice Universe, ce nouveau modèle serait le Samsung W27, une édition réservée au marché chinois et dérivée du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Cette déclinaison s’inscrirait dans une tradition bien établie chez Samsung : proposer en Chine une version plus luxueuse de son smartphone pliant haut de gamme, avec une finition distinctive et, parfois, quelques améliorations supplémentaires.

Le dossier complet Dossier Smartphones pliables 2026 : modèles et nouveautés

Un design plus luxueux et une nouvelle identité visuelle

Les premières images partagées autour du lancement suggèrent une finition qui se démarque du Galaxy Z Fold 8 Ultra commercialisé à l’international. Une teinte bleue est notamment visible sur le modèle présenté par Ice Universe, associée à un contour de bloc photo doré. Le dos semble également arborer un logo différent de celui des modèles classiques.

Ces éléments visuels restent à confirmer lors de la présentation officielle. Samsung n’a pas encore détaillé les caractéristiques du W27 ni précisé quelles différences le sépareront du modèle dont il serait dérivé.

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L’apparence constitue traditionnellement l’un des arguments de cette série. Le constructeur pourrait toutefois aller au-delà du simple changement de coloris, puisque certaines éditions précédentes ont bénéficié de caractéristiques ou d’accessoires supplémentaires.

Les caractéristiques attendues du Galaxy W27

D’après Ice Universe, le Samsung W27 reprendrait les principales caractéristiques techniques du Galaxy Z Fold 8 Ultra. Il disposerait ainsi d’un écran pliable de 8 pouces et d’un écran externe de 6,5 pouces, tous deux annoncés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie matérielle reposerait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Les configurations pourraient atteindre 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage, même si Samsung n’a pas encore confirmé ces capacités pour le W27.

La photographie serait confiée à trois capteurs arrière : un module principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge filaire de 45 W et sans fil de 20 W, est également évoquée. Ces caractéristiques proviennent de fuites et doivent donc être considérées comme provisoires jusqu’à leur confirmation officielle.

La tradition des smartphones Samsung W en Chine

Le Samsung W27 ne serait pas une première pour Samsung. Depuis plusieurs années, le fabricant commercialise en Chine une version plus exclusive de son smartphone pliant phare, généralement distribuée par China Telecom. Cette gamme a notamment accueilli le Samsung W22, dérivé du Galaxy Z Fold 3, et le Samsung W26, associé au Galaxy Z Fold 7.

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Ces modèles se distinguent par leur finition haut de gamme et peuvent proposer des avantages absents des versions internationales. Le W26 aurait ainsi bénéficié de fonctions de communication par satellite, notamment pour les appels et les messages, selon les informations rapportées sur cette édition.

La série W a parfois fait exception à son principe d’exclusivité chinoise, mais le W27 est pour l’instant annoncé comme réservé à ce marché. Les acheteurs européens intéressés pourraient donc devoir passer par l’importation, avec les questions habituelles de compatibilité réseau, de garantie et de disponibilité des services logiciels.

Quelles différences face au Galaxy Z Fold 8 Ultra ?

L’enjeu du lancement sera de déterminer si Samsung réserve au W27 autre chose qu’un design plus sophistiqué. Si les caractéristiques annoncées sont confirmées, l’essentiel de la fiche technique serait commun avec le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Les différences pourraient alors se concentrer sur les finitions, la mémoire, les accessoires ou des fonctions exclusives au marché chinois.

Samsung devrait lever le voile sur ces détails le 29 octobre. D’ici là, le Samsung W27 reste une déclinaison prometteuse sur le papier, mais dont les éventuels avantages concrets par rapport au modèle international restent à établir.