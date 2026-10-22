Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Apple devrait activer la prise en charge de l’Apple Pencil sur son premier iPhone pliable dès la prochaine mise à jour d’iOS.

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Selon 9to5Mac et l’analyste Max Weinbach, la fonctionnalité est déjà opérationnelle dans la version candidate d’iOS 27.2 (Release Candidate), distribuée cette semaine. La version publique est attendue aux alentours du 26 octobre, soit quelques jours seulement après l’arrivée de l’iPhone Duo en magasin, prévue le 23 octobre.

Cette prise en charge ne sera donc pas disponible dès le premier démarrage de l’appareil. Les premiers acheteurs devraient toutefois pouvoir utiliser un stylet rapidement, à condition d’installer la mise à jour dès sa publication. Un calendrier plus favorable que ne le laissait entendre la formule initiale d’Apple, qui promettait une compatibilité « plus tard dans l’année ».

Seul l’Apple Pencil USB-C est compatible

Tous les stylets Apple ne fonctionneront pas avec l’iPhone Duo. D’après les informations rapportées, seul l’Apple Pencil USB-C sera pris en charge. L’Apple Pencil Pro et les modèles plus anciens ne sont pas compatibles.

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Cette limitation s’explique notamment par le système de connexion et de recharge du modèle USB-C, qui passe par un câble plutôt que par une fixation magnétique. L’iPhone Duo ne disposerait pas d’un emplacement magnétique adapté à l’Apple Pencil Pro.

Max Weinbach a montré le stylet en fonctionnement sur son appareil après l’installation de la version candidate d’iOS 27.2. Le dessin, l’annotation et la navigation seraient opérationnels sur les deux écrans du smartphone pliant : l’écran extérieur et la grande dalle intérieure.

Un premier iPhone compatible avec l’Apple Pencil

L’arrivée du stylet marque une première pour Apple : aucun iPhone n’avait jusqu’ici pris en charge l’Apple Pencil. Le format pliable du Duo ouvre de nouveaux usages, en particulier lorsque l’appareil est déployé et offre une surface d’affichage plus importante.

Les utilisateurs pourront notamment prendre des notes manuscrites, réaliser des croquis et annoter des documents dans les applications compatibles. Cette évolution rapproche l’expérience de celle d’un iPad, tout en conservant la possibilité de replier l’appareil pour retrouver un format de smartphone plus compact.

L’intérêt dépendra néanmoins des applications utilisées et de la qualité de leur prise en charge du stylet. La compatibilité système constitue une première étape ; elle ne garantit pas que toutes les applications proposeront immédiatement une expérience optimisée pour les deux écrans.

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Une mise à jour rapide, malgré des stocks limités

Lors de la présentation de l’iPhone Duo, Apple avait annoncé la prise en charge de l’Apple Pencil pour « plus tard cette année », sans donner de date précise. Certains acheteurs pouvaient donc s’attendre à devoir patienter jusqu’à une mise à jour plus importante en fin d’année.

La présence de la fonctionnalité dans iOS 27.2 RC laisse plutôt envisager une disponibilité dès la fin octobre. Toutefois, il reste à attendre la publication de la version finale pour confirmer le calendrier annoncé.

Le lancement de l’iPhone Duo intervient par ailleurs dans un contexte de disponibilité limitée. Les précommandes auraient rapidement épuisé une partie des stocks et certains délais de livraison s’étendraient jusqu’en 2027. Pour les clients qui recevront leur appareil dès cette semaine, l’attente liée au stylet pourrait donc se compter en jours plutôt qu’en mois.

L’Apple Pencil USB-C pourrait ainsi devenir l’un des premiers accessoires à exploiter le potentiel productif de l’iPhone pliable. Mais, contrairement à une fonctionnalité disponible dès l’achat, son utilisation dépendra bien de l’installation d’iOS 27.2 et de la compatibilité des applications.