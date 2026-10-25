Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Xiaomi a récemment dévoilé les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en Chine, mais un modèle manque toujours à l’appel : le Xiaomi 18 standard. Une certification récente a toutefois confirmé que le smartphone serait toujours en développement, et une nouvelle fuite vient maintenant de préciser une partie de sa fiche technique.

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Si les informations de l’informateur Bald Panda se confirment, le Xiaomi 18 pourrait reprendre plusieurs caractéristiques de ses grands frères tout en conservant un format plus compact. Et malgré son unpositionnement standard, il pourrait embarquer une configuration photo particulièrement ambitieuse.

Un écran plat de 6,4 pouces, Snapdragon 8 Elite Gen 6 et grosse batterie

Le Xiaomi 18 serait équipé d’un écran plat de 6,4 pouces affichant une définition 1,5K. Xiaomi utiliserait son panneau M11, déjà présent sur les récents modèles Pro. Ce choix permettrait au constructeur de proposer un smartphone plus facile à prendre en main que les modèles Pro, tout en conservant une dalle haut de gamme. Le passage à un écran plat constitue également une différence notable avec certaines générations précédentes.

Sous le capot, Xiaomi miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 6, qui devrait constituer l’une des principales plateformes haut de gamme de la prochaine génération Android.

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Mais c’est surtout la batterie qui attire l’attention. Le Xiaomi 18 serait doté d’une capacité de 7 200 mAh, supérieure aux 7 000 mAh annoncés sur le Xiaomi 18 Pro. La recharge filaire atteindrait 100 W, tandis que la recharge sans fil serait également proposée. Pour un smartphone présenté comme le modèle standard de la gamme, une telle capacité de batterie serait particulièrement généreuse.

HyperOS 4 et Android 17

Côté logiciel, le Xiaomi 18 devrait fonctionner sous HyperOS 4 basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, comme les modèles Pro récemment annoncés. Le smartphone conserverait ainsi la même génération logicielle que le reste de la gamme, malgré son positionnement plus accessible.

Deux capteurs de 200 mégapixels

La partie photo pourrait être encore plus spectaculaire. Selon cette fuite, le Xiaomi 18 embarquerait trois capteurs à l’arrière : un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x.

Cette configuration placerait donc le modèle standard dans une position inhabituelle. Le constructeur ne se contenterait pas d’un seul capteur haute résolution : le téléobjectif utiliserait lui aussi un capteur de 200 mégapixels.

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Il faudra toutefois attendre des informations supplémentaires pour savoir comment Xiaomi compte exploiter cette définition, notamment en matière de zoom, de recadrage et de traitement computationnel.

Un lancement en décembre ?

La principale inconnue concerne désormais la date de présentation. Bald Panda évoque un lancement autour de décembre 2026, ce qui correspondrait à la stratégie de lancement décalé déjà utilisée par Xiaomi. Le constructeur avait notamment présenté son précédent modèle Ultra en Chine au mois de décembre 2025. Un lancement du Xiaomi 18 standard à cette période permettrait donc à Xiaomi d’étaler sa gamme plutôt que de présenter simultanément tous ses modèles.

Il faut cependant rester prudent : ces caractéristiques restent non confirmées par Xiaomi. La certification récente montre que le Xiaomi 18 est toujours en développement, mais elle ne permet pas à elle seule de valider l’ensemble de la fiche technique annoncée par le leaker.

Autre inconnue, la présence éventuelle d’un Xiaomi 18 Ultra. Des rumeurs contradictoires circulent déjà à ce sujet, sans qu’une décision officielle ait été communiquée.

Si les informations actuelles se confirment, le Xiaomi 18 pourrait néanmoins être l’un des smartphones compacts les plus ambitieux de sa génération : un écran plat de 6,4 pouces, une batterie de 7 200 mAh, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 et deux capteurs photo de 200 mégapixels dans un modèle standard.