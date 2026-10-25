Eufy Video Doorbell S4 : la sonnette connectée qui transforme votre porte en caméra VR

Eufy veut changer la manière dont on regarde ce qui se passe devant sa porte. La marque d’Anker lance la Video Doorbell S4, une sonnette connectée à 329,99 euros qui mise sur une caméra panoramique capable de filmer à 180 degrés horizontalement et verticalement, puis de restituer cette image dans une interface de visualisation en réalité virtuelle.

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Lorsqu’un visiteur sonne, l’application Eufy affiche une notification ressemblant à un appel entrant. Une fois la notification acceptée, l’utilisateur accède à une vue panoramique plein écran qu’il peut explorer en déplaçant son smartphone, ou avec un casque VR compatible.

Une sonnette qui filme dans toutes les directions

La principale particularité de la Video Doorbell S4 est son champ de vision. Son capteur de 3 072 × 3 072 pixels, soit environ 9 mégapixels, associé à son optique grand-angle, permet de couvrir une zone beaucoup plus large qu’une sonnette vidéo traditionnelle.

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Eufy annonce une captation vidéo jusqu’en 3K HDR à 24 images par seconde, avec un zoom pouvant atteindre 8×. L’intérêt du dispositif est notamment de pouvoir conserver dans le même cadre le visiteur, le sol devant la porte et les éventuels colis déposés à proximité.

La vue panoramique ne signifie toutefois pas que l’utilisateur doit constamment parcourir l’image manuellement. La marque intègre son système OmniTrack, qui utilise l’IA pour suivre automatiquement les personnes détectées dans le champ de vision.

L’IA garde le visiteur au centre de l’image

Lorsqu’une personne est détectée, OmniTrack peut suivre ses déplacements dans l’image panoramique et effectuer automatiquement un recadrage pour la maintenir au centre. L’utilisateur bénéficie ainsi d’un plan rapproché du visiteur tout en conservant la possibilité d’explorer la vue plus large.

Cette approche peut être particulièrement intéressante lorsque plusieurs personnes se déplacent devant la porte ou lorsqu’un visiteur sort du centre de l’image. Plutôt que de multiplier les caméras pour couvrir différents angles, Eufy utilise ici un seul capteur panoramique et un traitement logiciel pour exploiter l’ensemble de la scène.

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La caméra propose également une vision nocturne en couleur, épaulée par deux projecteurs. Eufy ajoute une lumière d’accueil qui s’allume avec une teinte chaude lorsqu’une personne approche.

Radar et capteurs infrarouges pour détecter les mouvements

La détection des mouvements repose sur une combinaison de radar et de deux capteurs infrarouges PIR. Le radar peut détecter des mouvements jusqu’à 8 mètres, tandis que les capteurs PIR couvrent la zone plus proche de l’entrée.

Le système est capable d’identifier différents types d’événements, notamment les personnes, les mouvements, les colis et les visages. L’objectif est de limiter les alertes inutiles tout en fournissant davantage de contexte lorsqu’une activité est détectée devant la maison.

La Video Doorbell S4 prend également en charge Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit. Il existe toutefois une particularité importante pour les utilisateurs de l’écosystème Apple : la compatibilité HomeKit nécessite le HomeBase S380, qui doit donc être pris en compte dans le coût total de l’installation.

Le mode VR reste lié à l’application Eufy

La fonction de visualisation panoramique en VR constitue l’une des principales différences du produit. Une fois l’appel vidéo accepté depuis le smartphone, l’utilisateur peut simplement déplacer son téléphone pour regarder autour de lui dans la scène capturée par la sonnette.

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La communication bidirectionnelle reste disponible pendant cette visualisation. Il est donc possible de parler au visiteur tout en regardant ce qui se passe autour de lui, plutôt que de rester limité au cadrage fixe d’une sonnette classique.

Eufy précise cependant que le mode VR et OmniTrack nécessitent l’application officielle Eufy. Leur présence sur le produit ne signifie donc pas que ces fonctions seront accessibles directement depuis Alexa, Google Home ou HomeKit.

329,99 euros pour une approche encore atypique

La Eufy Video Doorbell S4 est proposée à 329,99 euros. À ce niveau de prix, son principal argument n’est pas simplement la résolution vidéo, mais bien l’association entre caméra panoramique, suivi par IA et visualisation VR.

Le concept est intéressant parce qu’il tente de résoudre une limite des sonnettes vidéo traditionnelles : leur champ de vision reste généralement cadré sur une zone précise devant la porte. Avec la S4, Eufy cherche au contraire à capturer l’ensemble de la scène et à laisser l’utilisateur choisir où regarder.

Reste à voir si cette approche apporte un véritable avantage au quotidien ou si le mode VR restera principalement une fonction différenciante que l’on utilise ponctuellement. Dans tous les cas, avec la Video Doorbell S4, Eufy ne se contente pas d’améliorer une sonnette connectée classique : la marque tente de transformer la manière dont on observe son entrée à distance.