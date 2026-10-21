Les développeurs de PHP ont signalé deux vulnérabilités d’exécution de code à distance, notées 9,2 sur 10, qui touchent toutes les versions depuis PHP 5, et donc tous les sites WordPress. Un correctif était attendu le 21 octobre. Il ne passe pas par les mises à jour automatiques de WordPress : c’est à l’hébergeur ou à l’administrateur du serveur de mettre PHP à jour.

Le CERT-UE et le NCSC britannique recommandent d’isoler, voire de couper, les sites qui ne peuvent pas être corrigés tout de suite.