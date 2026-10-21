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PHP : deux failles critiques (9,2/10) menacent une large part du webLe média tech

Flash Actualités Yohann Poiron Mis à jour à 18h34

PHP : deux failles critiques (9,2/10) menacent une large part du web

Les développeurs de PHP ont signalé deux vulnérabilités d’exécution de code à distance, notées 9,2 sur 10, qui touchent toutes les versions depuis PHP 5, et donc tous les sites WordPress. Un correctif était attendu le 21 octobre. Il ne passe pas par les mises à jour automatiques de WordPress : c’est à l’hébergeur ou à l’administrateur du serveur de mettre PHP à jour.

Le CERT-UE et le NCSC britannique recommandent d’isoler, voire de couper, les sites qui ne peuvent pas être corrigés tout de suite.

Source The Verge

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