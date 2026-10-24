Epic Games accélère sa stratégie autour de l’intelligence artificielle. Après avoir dévoilé un nouveau lanceur Epic Games développé avec une approche axée sur le vibe coding, l’entreprise annonce l’AI MegaJam 2026, un concours de création de jeux vidéo organisé du 12 au 15 novembre 2026.

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Les participants pourront utiliser des agents IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche sans limite pour développer leurs projets avec Unreal Engine ou Unreal Editor for Fortnite (UEFN).

L’événement promet jusqu’à 65 000 dollars de récompenses, auxquels s’ajoutent des subventions de développement et des prix offerts par les sponsors. Les participants pourront concourir en ligne ou se retrouver au Digital Jungle, à San Francisco, pour quatre jours de développement intensif aux côtés d’équipes issues notamment d’OpenAI, d’Anthropic et de Google.

Des agents IA au cœur du développement des jeux

L’AI MegaJam encourage les participants à intégrer des outils d’intelligence artificielle à toutes les étapes de la création, de la génération d’éléments graphiques à l’assistance au développement. Les équipes pourront compter jusqu’à 5 personnes et utiliser Unreal Engine ou UEFN pour concevoir leurs jeux.

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Le concours prévoit plusieurs catégories principales. Pour le meilleur projet Unreal Engine, comme pour le meilleur jeu réalisé avec UEFN, les trois premières places rapporteront respectivement 7 500,5 000 et 2 500 dollars. Les projets étudiants pourront également prétendre aux mêmes montants, quel que soit le moteur utilisé.

D’autres récompenses distingueront des approches et des réalisations spécifiques :

Best Team : 5 000 dollars pour la meilleure équipe

Solo Driver : 2 500 dollars pour le meilleur jeu créé par une personne seule

Render Royalty : 2 500 dollars pour les meilleures qualités visuelles, qu’elles soient photoréalistes ou stylisées

Pocket Powerhouse : 2 500 dollars pour chacun des deux meilleurs jeux mobiles, l’un développé avec Unreal Engine et l’autre avec UEFN

Glass Box : 2 500 dollars pour le meilleur journal de développement documentant la création du jeu

Walkie-Talkie : 2 500 dollars pour le meilleur jeu narratif UEFN intégrant des personnages non joueurs pilotés par de grands modèles de langage (LLM)

Cette dernière catégorie illustre particulièrement l’ambition du concours : encourager des expériences dans lesquelles l’IA ne sert pas uniquement à produire des ressources, mais participe aussi aux interactions et à la narration.

Jusqu’à 50 000 dollars pour poursuivre le développement

Les récompenses ne s’arrêteront pas à la fin du concours. Epic Games confirme que certains projets Unreal Engine ou UEFN particulièrement prometteurs pourront bénéficier de subventions de continuation allant jusqu’à 50 000 dollars. L’objectif est de permettre à leurs créateurs de poursuivre le développement après l’événement.

Ces aides pourraient offrir davantage de temps et de moyens aux équipes souhaitant transformer un prototype réalisé en quatre jours en un jeu plus abouti. Les modalités détaillées d’attribution restent toutefois à consulter dans les informations officielles du concours.

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Epic veut faire de l’IA un outil central de création

L’AI MegaJam s’inscrit dans une stratégie plus large d’Epic Games visant à renforcer la place de l’intelligence artificielle dans ses outils et ses processus de développement. L’entreprise explore notamment une intégration plus poussée de l’IA dans les futurs outils de création, alors que l’industrie cherche à accélérer la production de contenus et à simplifier certaines tâches techniques.

Le concours servira aussi de terrain d’expérimentation pour observer ce que des développeurs peuvent accomplir avec des agents IA, seuls ou en équipe, dans un temps limité. Reste à voir si ces outils permettront surtout de prototyper plus rapidement ou s’ils contribueront à renouveler en profondeur la conception des jeux.

Pour les développeurs indépendants, les étudiants et les équipes créatives, l’AI MegaJam représente en tout cas une occasion de mettre leurs idées à l’épreuve, avec des récompenses financières et la possibilité de poursuivre les projets les plus prometteurs.