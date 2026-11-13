Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, présentés en septembre dernier, le modèle standard se fait toujours attendre. Alors que la marque prépare le lancement international de ses deux versions Pro, prévu le 17 novembre à Paris, elle avance également sur la commercialisation du Xiaomi 18 en Chine.

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Le smartphone serait désormais disponible en réservation anticipée auprès de certains revendeurs physiques, avant même sa présentation officielle.

Le Xiaomi 18 déjà proposé en réservation chez des revendeurs chinois

Une affiche commerciale diffusée sur Weibo indique que les réservations à l’aveugle du Xiaomi 18 standard ont commencé dans plusieurs boutiques physiques en Chine. Le document présente l’appareil comme un smartphone haut de gamme à écran plat, doté d’un système photo Leica et de HyperOS.

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Les clients intéressés peuvent verser un acompte remboursable pour réserver leur appareil. Cette démarche leur donnerait notamment accès à un choix prioritaire des coloris et à certains avantages lors du lancement commercial.

Il ne s’agit toutefois pas d’une précommande officielle organisée par Xiaomi, mais d’une initiative de revendeurs. Le constructeur n’a pas encore confirmé la date de présentation du smartphone. Plusieurs fuites évoquent néanmoins une arrivée sur le marché chinois en décembre, dans le cadre d’un lancement décalé par rapport aux modèles Pro.

Un indice supplémentaire vient d’une certification chinoise 3C attribuée au modèle Xiaomi M261DB. Celle-ci mentionne une recharge filaire de 100 W et serait liée au Xiaomi 18 standard.

Un écran de 6,4 pouces et deux capteurs de 200 mégapixels ?

Les précédentes fuites dessinent déjà une fiche technique ambitieuse. Le Xiaomi 18 pourrait embarquer un écran plat M11 de 6,4 pouces avec une définition 1,5K, ainsi qu’une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 gravée en 2 nm.

La photographie constituerait l’un des principaux arguments du smartphone. La configuration évoquée comprendrait trois capteurs arrière : un module principal de 200 mégapixels au format 1/1,28 pouce, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom optique 3x.

L’autonomie ne serait pas en reste. Le smartphone pourrait intégrer une batterie de 7 200 mAh, compatible avec une recharge filaire et sans fil de 100 W. Côté logiciel, les premières informations mentionnent HyperOS 4 basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche.

Ces caractéristiques restent cependant à prendre avec précaution : Xiaomi n’a confirmé aucun de ces éléments à ce stade.

Une configuration pouvant atteindre 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Une nouvelle information attribuée au leaker Digital Chat Station vient compléter ces premières spéculations. Dans une publication sur Weibo, celui-ci évoque un smartphone compact équipé d’une puce gravée en 2 nm. Bien qu’il ne cite pas explicitement le Xiaomi 18, les caractéristiques mentionnées semblent correspondre au modèle standard attendu.

La configuration la plus haut de gamme pourrait proposer jusqu’à 16 Go de mémoire vive et 1 To de stockage. Les autres éléments évoqués seraient cohérents avec les précédentes fuites concernant le smartphone.

Le Xiaomi 18 devrait donc faire ses débuts en Chine en décembre, si le calendrier évoqué par les sources se confirme. En revanche, aucune information ne permet encore de déterminer quand il sera commercialisé à l’international. Le lancement mondial annoncé pour le 17 novembre concerne, pour l’instant, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max.