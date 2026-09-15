Xiaomi vient de confirmer le lancement de la série Xiaomi 18 Pro en septembre en Chine, tout en dévoilant l’un de ses principaux éléments distinctifs : l’écran secondaire intégré au module photo sera bien de retour. Un premier teaser affiche le mot « Generating » sur cette dalle, laissant entrevoir de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle.

Après avoir réintroduit l’écran arrière avec le Xiaomi 17 Pro, le constructeur semble donc vouloir transformer cette petite surface en véritable extension de HyperOS. Xiaomi affirme d’ailleurs que les utilisateurs de la génération précédente l’utilisent plusieurs millions de fois par jour, de quoi justifier son maintien sur les nouveaux modèles.

Xiaomi confirme le retour de son écran arrière

Le premier teaser officiel du Xiaomi 18 Pro montre un design immédiatement reconnaissable. Le smartphone conserve un large module photo horizontal abritant trois caméras Leica, tandis que l’écran secondaire occupe une grande partie de la surface disponible autour des objectifs. Visuellement, Xiaomi ne cherche donc pas à rompre avec le concept introduit sur la génération précédente.

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La nouveauté se cache peut-être dans ce qui est affiché à l’écran. Xiaomi a choisi le terme « Generating », sans expliquer précisément la fonction correspondante, et promet de communiquer davantage de détails dès demain.

Cette formulation suggère naturellement une intégration de fonctions génératives directement sur l’écran arrière. Il faudra toutefois attendre les explications de Xiaomi avant de savoir s’il s’agit réellement de contenus produits par IA, d’une nouvelle fonction de personnalisation ou simplement d’un élément utilisé pour la campagne de teasing.

Une chose est en revanche certaine : l’écran secondaire ne disparaît pas avec le Xiaomi 18 Pro.

Plus de 4 millions d’interactions quotidiennes selon Xiaomi

Le constructeur dispose désormais de données pour défendre ce choix. Selon Xiaomi, les utilisateurs interagissent avec les cartes d’applications de l’écran arrière du Xiaomi 17 Pro plus de 4 millions de fois par jour. L’entreprise affirme également que plus de 3,5 millions de fonds d’écran sont ajoutés quotidiennement sur cette petite dalle.

Ces chiffres sont communiqués par Xiaomi et ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer combien de propriétaires utilisent régulièrement la fonction. Ils montrent néanmoins que le constructeur ne considère plus l’écran secondaire comme un simple élément esthétique.

Le Xiaomi 17 Pro avait d’ailleurs enrichi cette surface après son lancement. Des mises à jour ont progressivement ajouté des fonds d’écran animés et différents outils interactifs, donnant à l’écran un rôle plus important dans HyperOS.

Le Xiaomi 18 Pro semble partir de cette base pour aller plus loin. Au lieu de réinventer le concept chaque année, Xiaomi commence à construire une continuité logicielle autour de ce second écran.

L’IA pourrait donner une véritable utilité à cette petite dalle

L’intégration de fonctions génératives constituerait une évolution logique. Un écran arrière est naturellement limité par sa taille. Il fonctionne bien pour afficher l’heure, des notifications, des widgets, un aperçu de la caméra ou quelques raccourcis, mais il devient rapidement difficile d’y transposer des applications conçues pour un écran classique.

L’IA permet potentiellement de contourner cette contrainte en générant une interface ou un contenu adapté au contexte.

Xiaomi pourrait par exemple utiliser cette surface pour produire des visuels personnalisés, adapter automatiquement certaines informations ou proposer des éléments génératifs liés aux photos et aux usages du téléphone. Pour l’instant, aucun de ces scénarios n’a été confirmé par le constructeur.

L’intérêt stratégique serait toutefois évident : plutôt que de demander aux développeurs de créer des interfaces spécifiques pour une dalle minuscule, HyperOS pourrait utiliser ses propres modèles pour adapter dynamiquement ce qui y apparaît.

Le mot « Generating » prendrait alors tout son sens.

Un design familier avec plusieurs ajustements

Sur le plan matériel, Xiaomi semble privilégier l’évolution plutôt que la rupture. Le teaser confirme un système photo Leica à trois caméras, installé dans un module horizontal très proche de celui de la génération précédente. L’écran secondaire conserve lui aussi une place centrale dans cet ensemble.

Digital Chat Station évoque néanmoins plusieurs modifications plus discrètes. Les bordures entourant la dalle arrière pourraient être affinées, tandis que la caméra frontale poinçonnée changerait légèrement de position.

Le Xiaomi 18 Pro disposerait également d’un nouveau bouton physique sur la tranche, dont la fonction reste inconnue. Il pourrait s’agir d’une commande dédiée à la photographie, à l’IA ou à une autre fonction de HyperOS, mais aucune information officielle ne permet encore de le déterminer.

Des fuites précédentes évoquaient par ailleurs un écran arrière plus grand ainsi qu’un nouveau mode de confidentialité. Là encore, Xiaomi n’a pas encore confirmé ces caractéristiques.

L’écran arrière devient progressivement une signature des Xiaomi Pro

Ce retour est surtout intéressant parce qu’il montre que Xiaomi croit suffisamment au concept pour le développer sur plusieurs générations. Les écrans secondaires ne sont pas nouveaux dans l’industrie du smartphone. Plusieurs constructeurs ont expérimenté des surfaces arrière destinées aux notifications, aux selfies avec les caméras principales ou à quelques commandes rapides, avant de les abandonner faute d’usages convaincants.

Xiaomi tente une approche différente : faire évoluer progressivement le logiciel afin que l’écran gagne en utilité après la commercialisation.

Cette stratégie peut fonctionner si le constructeur parvient à créer des interactions suffisamment rapides pour que l’utilisateur préfère réellement retourner son téléphone plutôt que d’allumer l’écran principal. Dans le cas contraire, la dalle restera une caractéristique spectaculaire sur les photos promotionnelles mais secondaire dans les usages quotidiens.

Les chiffres communiqués autour du Xiaomi 17 Pro suggèrent au moins que Xiaomi dispose d’une base d’utilisateurs suffisamment active pour continuer l’expérience.

Le Xiaomi 18 Pro devra maintenant prouver que ce second écran est indispensable

Le constructeur a déjà confirmé que la gamme sera présentée ce mois-ci en Chine, et de nouvelles informations officielles sont attendues très rapidement. Au-delà des caractéristiques traditionnelles du smartphone, l’attention devrait donc se concentrer sur la manière dont Xiaomi fera évoluer cette interface arrière. Le matériel semble rester relativement proche du Xiaomi 17 Pro ; c’est probablement le logiciel qui devra justifier cette nouvelle génération.

L’arrivée potentielle de fonctions génératives pourrait justement changer la nature du concept. Un écran secondaire n’aurait plus nécessairement besoin d’une longue liste de fonctions fixes : il pourrait devenir une surface contextuelle dont le contenu évolue en fonction de l’utilisateur et de la situation.

Après avoir transformé le module photo en écran avec le Xiaomi 17 Pro, Xiaomi semble désormais vouloir franchir l’étape suivante : faire de cette petite dalle une interface à part entière. Si l’IA parvient réellement à lui donner des usages que l’écran principal ne remplit pas aussi bien, le Xiaomi 18 Pro pourrait enfin démontrer qu’un second écran n’est pas seulement un effet de design.