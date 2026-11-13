Après la démission de Jensen Huang de son poste de PDG de Nvidia, Donald Trump a déjà une idée pour lui trouver un successeur : Tim Cook. L’ancien dirigeant d’Apple, qui a quitté ses fonctions opérationnelles le 1er septembre pour devenir président exécutif du groupe, serait, selon le président américain, un candidat idéal pour prendre les commandes du géant des semi-conducteurs.

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Peu après l’annonce du départ de Huang, Trump a publié un message sur son réseau Truth Social : « Maintenant que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui a fait un travail fantastique, a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour le remplacer : TIM COOK d’Apple. Une légende remplace une légende ! ».

Le président américain a renouvelé cette proposition dans un nouvel épisode du podcast Straight Shooter, animé par Stephen A. Smith et publié le même jour. Il y a notamment salué le parcours de Tim Cook, estimant qu’il avait contribué à faire d’Apple l’une des plus grandes entreprises au monde.

Trump vante le parcours de Tim Cook chez Apple

Pour justifier son choix, Donald Trump a rappelé le rôle joué par Tim Cook dans le développement d’Apple après la disparition de Steve Jobs. Selon lui, l’entreprise « ne serait jamais ce qu’elle est aujourd’hui » si son cofondateur était encore aux commandes.

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Trump considère que Cook a su reprendre les idées, les conceptions et les projets développés par Steve Jobs et d’autres collaborateurs, avant de les transformer en une entreprise de premier plan. Il estime ainsi que l’ancien patron d’Apple pourrait reproduire une partie de cette trajectoire chez Nvidia.

« Je pense que Tim Cook serait un excellent candidat pour diriger Nvidia », a-t-il déclaré au cours de l’émission.

Apple et Tim Cook n’avaient pas immédiatement répondu aux sollicitations des médias au sujet de cette proposition. Cook entretient depuis plusieurs années des relations suivies avec Donald Trump. L’article rappelle notamment qu’il avait offert au président américain une sculpture en verre reposant sur un socle en or 24 carats l’année précédente.

Trump évoque aussi les difficultés personnelles de Jensen Huang

Au cours du même entretien, Donald Trump est également revenu sur sa relation avec Jensen Huang. Il affirme avoir parlé au dirigeant de Nvidia la veille de l’annonce de sa démission et décrit un homme qui traverse une période particulièrement difficile.

Interrogé sur la question de savoir si Huang aurait dû quitter ses fonctions, Trump a répondu que tout dépendait notamment de la réalité des soupçons d’espionnage visant la femme avec laquelle le dirigeant aurait entretenu une relation. « Si cette femme était une espionne, oui. Si elle ne l’était pas, la situation aurait peut-être été différente », a-t-il expliqué.

Le président américain a toutefois insisté sur les conséquences personnelles de cette affaire pour Huang. Selon le récit qu’il livre de leur conversation, le dirigeant lui aurait surtout parlé de sa femme et de sa famille, regrettant les conséquences de ses actes sur ses proches.

Trump a également déclaré qu’il connaissait assez bien Huang et qu’il l’avait toujours considéré comme un homme bien. Il a ajouté que le dirigeant finirait, selon lui, par rebondir malgré cette épreuve.

Nvidia doit désormais trouver un successeur permanent

Le départ de Jensen Huang ouvre une période de transition pour Nvidia, entreprise qu’il a cofondée et dirigée pendant plus de trois décennies. La direction est provisoirement assurée par la directrice financière Colette Kress, dans l’attente de la désignation d’un nouveau PDG.

La suggestion de Donald Trump ne constitue toutefois pas une annonce de candidature de Tim Cook, ni une indication sur les intentions de l’ancien dirigeant d’Apple. À ce stade, rien ne permet d’affirmer qu’il souhaite prendre la tête de Nvidia.

La succession de Huang reste donc ouverte, alors que Nvidia doit organiser la transition à la tête d’une entreprise devenue centrale dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle.