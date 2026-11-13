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Brève Il y a 8 h Source : Reuters

Nvidia : Reuters révèle une nouvelle relation présumée impliquant Jensen Huang

L'essentiel
  • Une enquête de Reuters indique que Jensen Huang aurait entretenu une autre relation avec une salariée de l'entreprise.
  • Le dirigeant aurait quitté ses fonctions de directeur général et son siège au conseil d'administration.
  • Colette Kress, directrice financière, aurait pris la direction générale par intérim en attendant un successeur.

Jensen Huang, fondateur de Nvidia, aurait entretenu une autre relation avec une salariée de l’entreprise, selon une nouvelle enquête de Reuters publiée jeudi.

Cette information, qui n’avait pas été rapportée jusqu’ici, s’ajoute aux révélations précédentes concernant des relations extraconjugales présumées impliquant le dirigeant. Reuters a choisi de ne pas révéler l’identité de cette nouvelle employée, qui travaillerait toujours chez Nvidia.

Cette révélation intervient alors que la situation de Jensen Huang au sein du groupe a connu un bouleversement majeur. En effet, il a quitté ses fonctions de directeur général et son siège au conseil d’administration. Colette Kress, directrice financière de Nvidia, a pris la direction générale par intérim, dans l’attente de la désignation d’un successeur permanent.

Une affaire aux potentielles conséquences pour Nvidia

Les précédentes révélations évoquaient notamment une relation présumée avec Alice Huang, accusée d’espionnage au profit de la Chine, ainsi qu’avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé. Ces informations ont également suscité des interrogations sur les implications possibles en matière de sécurité nationale américaine.

Jensen Huang aurait accepté de témoigner devant le Congrès américain dans les prochaines semaines au sujet de ses liens présumés avec Alice Huang. Les auditions pourraient apporter de nouveaux éléments sur cette affaire, dont les répercussions dépassent désormais le cadre personnel du dirigeant.

La situation pourrait également avoir des conséquences sur Nvidia et sur l’industrie de l’intelligence artificielle, compte tenu du rôle central de l’entreprise dans le développement des infrastructures de calcul dédiées à l’IA. À ce stade, les informations concernant la nouvelle relation restent fondées sur les sources citées par Reuters.

Pour aller plus loin
Notre dossier complet sur Jensen Huang
Lire l’analyse
Yohann Poiron Je teste tout ce qui se branche
Yohann Poiron · Source : Reuters
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