Lei Jun l’a annoncé lui-même : septembre 2026 sera un « grand mois technologique » pour Xiaomi. La génération 18 est entrée en scène le 7 septembre avec le Xiaomi 18 Fold, et la série Xiaomi 18 Pro doit suivre à la fin du mois, en Chine.

Ce dossier sépare donc deux niveaux d’information : ce que Xiaomi a déjà officialisé avec son pliable et sa puce maison, et ce que les fuites décrivent pour les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max — avec leurs contradictions.

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Un mois de septembre XXL, la série 18 Pro en fin de mois Solide

Le calendrier vient du fondateur de Xiaomi : un début de mois consacré au SUV SkyNomad et au Xiaomi 18 Fold, puis la présentation de la série Xiaomi 18 Pro en fin de mois. La date exacte n’a pas été communiquée. Elle devrait suivre de près le Snapdragon Summit de Qualcomm, du 22 au 24 septembre, Xiaomi comptant parmi les premiers à adopter sa nouvelle puce.

La gamme attendue compte trois modèles : Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max. Côté logiciel, elle devrait inaugurer HyperOS 4, basé sur Android 17.

Le Xiaomi 18 Fold a ouvert le bal Solide

Présenté le 7 septembre en Chine, le Xiaomi 18 Fold marque le retour de la marque sur les grands pliables, qu’elle n’avait pas renouvelés l’an dernier. Il adopte un format « mid-fold » inédit, plus court et plus large : écran externe de 5,38 pouces, dalle interne de 7,58 pouces, toutes deux au rapport proche de √2:1 du papier, en LTPO de 1 à 120 Hz et jusqu’à 4 000 nits.

Il pèse 219 g, mesure 5,02 mm d’épaisseur ouvert et 10,68 mm plié, embarque une batterie de 6 000 mAh et un triple module Leica — 200 Mpx en 1/1,56 pouce, périscope 50 mégapixels 3,5x, ultra grand-angle 50 mégapixels. Xiaomi revendique des premières ventes en hausse de 310 % sur son précédent grand pliable, sans donner de volume. Il reste, pour l’instant, réservé à la Chine.

Xring O3 et LPDDR6 : la puce maison, mais pas pour tout le monde Solide

Le Fold inaugure la Xring O3, officialisée le 24 août : gravure 3 nm chez TSMC, 24 milliards de transistors, dix cœurs CPU culminant à 4,36 GHz, GPU G2-Ultra NX à 16 cœurs et NPU annoncé à 200 TOPS. Il est aussi le premier smartphone équipé de mémoire LPDDR6, fournie par le Chinois CXMT. Les 5,22 millions de points AnTuTu mis en avant restent un chiffre constructeur.

Le point important pour la série 18 : la Xring O3 n’équiperait pas les Xiaomi 18, 18 Pro et 18 Pro Max. Elle est réservée au Fold et à la tablette Pad 9 Pro Max, avec une production initiale limitée à 200 000 à 300 000 unités. Les flagships classiques restent chez Qualcomm.

Le double capteur 200 mégapixels sur toute la gamme Prudence

C’est le fil rouge des fuites de Digital Chat Station depuis juin. Le Xiaomi 18 abandonnerait les trois capteurs de 50 mégapixels du Xiaomi 17 pour un système Leica à deux capteurs de 200 mégapixels : un principal et un téléobjectif périscopique.

Le Xiaomi 18 Pro associerait un capteur principal SmartSens de 200 mégapixels en 1/1,28 pouce, doté de la technologie LOFIC pour la dynamique, à un périscope de 200 mégapixels capable de macro et à un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le Xiaomi 18 Pro Max reprendrait le même principal LOFIC avec un périscope de 200 mégapixels en 1/1,56 pouce, zoom d’environ 3x, ouvert autour de f/2,4.

Écrans et batteries : de 7 000 à 8 500 mAh Prudence

Les batteries promettent un vrai saut. Le Xiaomi 18 et le 18 Pro approcheraient les 7 000 mAh, grâce aux cellules silicium-carbone, avec une charge filaire de 100 W. Le 18 Pro Max dépasserait les 8 000 mAh, les fuites citant précisément 8 500 mAh, avec 100 W filaire et environ 50 W sans fil. Pour mémoire, le Xiaomi 17 Pro Max s’arrêtait à 7 500 mAh.

Côté écrans, le Pro Max garderait un grand OLED plat de 6,9 pouces en 2K. Plus bas dans la gamme, les informations se croisent : un écran d’environ 6,4 pouces est attribué tantôt au Xiaomi 18, tantôt au 18 Pro, selon les articles. Tous les modèles adopteraient des bordures très fines et symétriques.

Le 18 Pro mise sur la confidentialité Prudence

Xiaomi testerait sur son modèle Pro un écran anti-indiscrets, comparable au Privacy Display de Samsung, qui restreint la visibilité latérale du contenu.

Les fuites évoquent aussi un lecteur d’empreintes ultrasonique, un bouton physique dédié à l’IA, des haut-parleurs stéréo améliorés et un moteur haptique plus imposant, sur le Pro comme sur le Pro Max.

L’écran arrière devient une plateforme IA : le Versatile Back Screen officialisé Solide

Après un teaser affichant le mot « Generating » sur le module photo du Xiaomi 18 Pro, Xiaomi a détaillé la fonction dès le lendemain : le Versatile Back Screen. Le président du groupe, Lu Weibing, a confirmé que les utilisateurs pourront générer eux-mêmes des mini-applications IA affichées sur l’écran secondaire au dos du téléphone — minuteur de cuisson, rappel d’hydratation, minuteur Pomodoro, outil de vocabulaire ou fiche recette — plutôt que de choisir parmi des widgets préétablis, et les épingler pour un accès rapide.

Cette fonction prolonge l’écran arrière introduit avec le Xiaomi 17 Pro, que Xiaomi dit déjà sollicité plus de 4 millions de fois par jour par ses utilisateurs. Le nom exact de la puce ou de la version de HyperOS derrière cette génération à la volée n’a pas été précisé.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 : le 2 nm, avec un nom encore flou Prudence

La série Xiaomi 18 serait parmi les toutes premières à embarquer la nouvelle génération de puces haut de gamme de Qualcomm, gravée en 2 nm par TSMC. Les fuites décrivent une architecture Oryon en 2 + 3 + 3 cœurs et un GPU Adreno 845.

Le nom exact varie selon les modèles et les sources : Snapdragon 8 Elite Gen 6 sur le Xiaomi 18, Gen 6 Pro sur le Pro Max, et l’un ou l’autre sur le 18 Pro. Qualcomm tranchera au Snapdragon Summit, du 22 au 24 septembre.

Le Xiaomi 18 Ultra, abandonné ou en pause ? À vérifier

Le Xiaomi 17 Ultra avait été lancé en décembre. Pour son successeur, trois versions circulent. Plusieurs leakers affirment qu’il est abandonné, le 18 Pro Max prenant la tête de la gamme. Digital Chat Station parle plutôt d’un développement mis en pause. Et une fuite de juin le donnait encore pour décembre, comme la génération précédente.

L’explication avancée est économique : la flambée du prix de la mémoire, tirée par la demande des centres de données dédiés à l’IA, rend un modèle Ultra difficile à rentabiliser. Xiaomi n’ayant jamais officialisé ce modèle, il ne l’a pas non plus officiellement annulé.

Des prix en hausse, une Europe plus tôt que prévu ? À vérifier

La hausse paraît acquise. Le Xiaomi 18 dépasserait les 5 499 yuans en Chine, contre 4 499 yuans pour le Xiaomi 17 : plus de 1 000 yuans d’écart. Le Pro Max serait lui aussi plus cher que les 5 999 yuans du 17 Pro Max. Le président du groupe, Lu Weibing, a prévenu que le coût des composants pèserait sur les flagships jusqu’à fin 2027 au moins.

Sur l’international, les signaux sont encourageants mais contradictoires. Des certifications européennes ont déjà été repérées pour des modèles associés au Xiaomi 18 et au 18 Pro Max, bien plus tôt que d’habitude. Des références mondiales du 18 Pro visant l’Espace économique européen ont aussi circulé — alors qu’une autre fuite suggérait qu’il pourrait rester en Chine. Une sortie en Inde dès décembre est évoquée. Rien n’est officiel pour la France.

Dossier arrêté au 16 septembre 2026, quelques jours avant la présentation de la série 18 Pro. Il sera mis à jour au fil des annonces, puis le jour du lancement. Établi à partir de notre suivi de la génération Xiaomi 18 depuis mai 2026.