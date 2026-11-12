Colette Kress assure la transition à la tête de Nvidia tandis qu'une recherche est lancée pour désigner un PDG permanent.

Coup de tonnerre chez Nvidia. Jensen Huang, cofondateur et dirigeant historique du fabricant de puces, quitte immédiatement ses fonctions de PDG, de président et de membre du conseil d’administration. Cette décision intervient après plusieurs révélations concernant deux relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une dirigeante soupçonnée d’espionnage au profit de la Chine.

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Dans un communiqué publié jeudi, à la suite d’une réunion du conseil d’administration organisée mercredi soir, Nvidia annonce le départ de Jensen Huang et la nomination de Colette Kress, jusqu’ici directrice financière du groupe, au poste de PDG par intérim. L’entreprise procède également à une réorganisation de sa gouvernance : Harvey C. Jones, ancien PDG de Synopsys, devient le premier président du conseil d’administration de l’histoire de Nvidia.

Le dossier complet Dossier Affaire Jensen Huang : Nvidia, Megaspeed et les puces vers la Chine

Le communiqué ne contient aucune déclaration de Jensen Huang. Colette Kress affirme toutefois vouloir s’appuyer sur les fondations construites par le cofondateur au cours des 33 dernières années et poursuivre les investissements dans le calcul accéléré et l’intelligence artificielle. Nvidia précise par ailleurs qu’une recherche est lancée pour désigner un PDG permanent, avec des candidats internes et externes.

Deux relations extraconjugales au cœur de la crise

La crise a commencé avec les révélations concernant une relation entre Jensen Huang et Alice Huang, une dirigeante de Megaspeed, fournisseur de services cloud basé à Singapour et client important de Nvidia. Selon les informations rapportées par The New York Times, cette dernière aurait également été une agente de surveillance transmettant des informations au ministère chinois de la Sécurité d’État.

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Elle aurait notamment cherché à obtenir des renseignements sur les puces d’intelligence artificielle les plus avancées développées aux États-Unis et à exercer une influence sur les technologies accessibles à la Chine. Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle à son épouse dans un message adressé aux employés de Nvidia durant le week-end, présentant ses excuses à sa famille et aux actionnaires.

Cette affaire a rapidement soulevé des interrogations sur une éventuelle influence de cette relation sur les décisions du dirigeant. Les questions portent notamment sur ses efforts rapportés pour vendre des puces avancées à la Chine, ainsi que sur les décisions de l’administration américaine concernant les restrictions à l’exportation des technologies d’intelligence artificielle.

Mais un deuxième épisode a précipité la crise. Mercredi, The New York Times, citant cinq personnes ayant travaillé chez Nvidia, a révélé une autre relation extraconjugale entre Jensen Huang et Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée du secteur de la santé, qui lui était directement rattachée.

Peu après cette révélation, The Wall Street Journal a rapporté que le conseil d’administration s’était réuni en urgence mercredi soir pour examiner l’avenir du dirigeant et envisager son éviction.

Un départ inattendu à la tête du géant de l’IA

Jensen Huang dirigeait Nvidia depuis sa création en 1993. Sous son impulsion, l’entreprise est devenue l’un des acteurs les plus puissants de l’industrie technologique et le principal fournisseur de processeurs utilisés pour développer et exploiter les systèmes d’intelligence artificielle.

La demande pour ses puces dépasse régulièrement les capacités d’approvisionnement du groupe. Les dirigeants des grandes entreprises spécialisées dans l’IA cherchent constamment à sécuriser davantage de composants, parfois sans parvenir à obtenir les volumes souhaités.

L’influence de Nvidia dépasse également la vente de processeurs. Son portefeuille d’investissements, estimé à environ 99 milliards de dollars et réparti entre des entreprises d’IA et des fournisseurs d’infrastructures cloud spécialisés, lui confère un poids considérable dans l’écosystème. Jensen Huang entretenait aussi, ces dernières années, une relation étroite avec le président américain Donald Trump.

Jusqu’au début de la semaine, plusieurs analystes, investisseurs et personnalités de la Silicon Valley estimaient que le dirigeant pourrait conserver son poste malgré les révélations. Donald Trump et Elon Musk figuraient notamment parmi ceux qui lui avaient apporté leur soutien. L’annonce de la seconde relation a toutefois changé la donne.

Colette Kress prend les commandes par intérim

La nomination de Colette Kress ouvre une période de transition pour Nvidia. La directrice financière devra assurer la continuité des opérations et maintenir la stratégie du groupe pendant que le conseil d’administration recherche un successeur permanent.

Parmi les noms déjà évoqués figure celui de Johny Srouji, responsable des activités matérielles chez Apple. Son nom apparaît dans les premières spéculations sur la succession, mais Nvidia n’a confirmé aucun candidat.

Le départ de Jensen Huang constitue un événement majeur pour une entreprise dont la stratégie et l’image publique sont étroitement associées à son cofondateur. Au-delà des conséquences internes, les interrogations portent désormais sur la gouvernance du groupe, ses relations avec les acteurs de l’IA et la manière dont il poursuivra ses activités dans un contexte géopolitique particulièrement sensible.

L’affaire est encore en cours d’évolution. Les éléments concernant les soupçons d’espionnage et les éventuelles conséquences sur les décisions commerciales ou politiques restent notamment à examiner avec prudence.