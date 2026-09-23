Xiaomi vient d’officialiser en Chine ses Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, deux flagships qui misent autant sur la confidentialité que sur la photographie et l’autonomie.

La marque reprend notamment le principe de l’écran anti-regards introduit cette année par Samsung sur le Galaxy S26 Ultra, mais avec une approche beaucoup plus contextuelle : la protection peut être activée application par application, uniquement sur certaines notifications et même automatiquement selon l’endroit où se trouve l’utilisateur.

Les deux smartphones conservent également le petit écran arrière autour des appareils photo introduit avec la génération précédente, adoptent deux capteurs de 200 mégapixels et inaugurent les nouveaux Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm. Et contrairement aux Xiaomi 17 Pro, restés réservés au marché chinois, au moins un modèle de la nouvelle génération sera commercialisé à l’international plus tard cette année.

Publicité

Un écran anti-regards beaucoup plus intelligent

La principale nouveauté des Xiaomi 18 Pro se trouve paradoxalement sur leur écran principal. Xiaomi intègre une technologie matérielle permettant de réduire la visibilité de l’écran lorsqu’il est observé depuis les côtés, sur un principe comparable à celui adopté par Samsung avec le Galaxy S26 Ultra.

Mais, Xiaomi va plus loin dans la manière de déclencher cette protection. Le mode peut être associé à une application spécifique. Lorsque celle-ci est ouverte, la protection de confidentialité s’active automatiquement. Surtout, elle continue à fonctionner lorsque les informations provenant de cette application apparaissent sous d’autres formes. Une notification sensible peut ainsi être protégée sans assombrir ou masquer le reste de l’écran.

Même principe pour une fenêtre flottante ou une application utilisée en écran partagé : seule la zone concernée peut profiter de la protection. Cette granularité évite de devoir choisir entre un écran entièrement protégé ou totalement visible.

Le mode confidentialité sait où vous êtes

Xiaomi ajoute également une dimension contextuelle à son système. L’utilisateur peut créer des règles basées sur sa localisation. Il devient par exemple possible d’activer automatiquement la protection en arrivant au travail, puis de la désactiver une fois rentré chez soi. Le smartphone peut aussi détecter certaines situations dans lesquelles les regards indiscrets sont plus probables, notamment dans des lieux comme les aéroports ou les ascenseurs.

Plus intéressant encore, la caméra frontale peut contribuer à détecter la présence d’une personne regardant l’écran par-dessus l’épaule de l’utilisateur. Dans ce cas, le téléphone peut proposer d’activer le mode de confidentialité.

Xiaomi transforme donc une fonction matérielle relativement simple en système de confidentialité contextuel, capable de tenir compte à la fois de l’application, du contenu affiché et de l’environnement.

L’écran arrière fait son retour

À l’arrière, Xiaomi conserve l’une des particularités les plus reconnaissables de ses flagships récents. Le petit écran est toujours intégré autour du bloc photo, dans une disposition rappelant certains smartphones pliables à clapet. Il peut afficher des notifications et différentes informations rapides, mais également servir lors de la prise de photos avec les appareils arrière. L’utilisateur peut ainsi cadrer un selfie tout en profitant des capteurs principaux, beaucoup plus performants que la caméra frontale.

Xiaomi permet également d’y exécuter quelques fonctions légères et de petits jeux. Le design général évolue finalement assez peu par rapport aux Xiaomi 17 Pro, le constructeur ayant surtout concentré ses efforts sur les composants internes et l’écran principal.

6,4 pouces pour le Pro, 6,9 pouces pour le Pro Max

La principale différence physique entre les deux appareils reste leur taille. Le Xiaomi 18 Pro adopte un écran de 6,4 pouces, conservant un format relativement compact pour un flagship moderne. Le Xiaomi 18 Pro Max passe à 6,9 pouces. Cette différence de gabarit permet surtout à Xiaomi d’intégrer des batteries de capacités très différentes.

Le Xiaomi 18 Pro embarque une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max atteint pas moins de 8 500 mAh. Des capacités particulièrement importantes pour des smartphones premium. Xiaomi utilise des batteries intégrant une forte proportion de silicium, annoncée à 32 %, afin d’augmenter leur densité énergétique sans faire exploser les dimensions des appareils.

Deux Snapdragon 8 Elite Gen 6 différents

Comme Xiaomi l’avait annoncé lors du Snapdragon Summit 2026, les deux smartphones n’utilisent pas exactement la même puce. Le Xiaomi 18 Pro est équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 6, tandis que le Xiaomi 18 Pro Max bénéficie du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la nouvelle déclinaison la plus performante de Qualcomm.

Cette segmentation permet à Xiaomi de réserver la plateforme la plus puissante à son modèle le plus haut de gamme. Le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 pousse notamment davantage les performances CPU, graphiques et les capacités d’intelligence artificielle exécutées localement. Dans la pratique, l’écart entre les deux plateformes devrait toutefois être moins important que celui suggéré par leur positionnement marketing.

Les deux restent des puces flagship et devraient offrir des niveaux de performances très élevés.

Deux appareils photo de 200 mégapixels

La photographie constitue l’autre évolution majeure de cette génération. Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max disposent tous les deux d’un appareil photo principal de 200 mégapixels. Cependant, Xiaomi utilise deux variantes légèrement différentes de son capteur Light Fusion. Le Xiaomi 18 Pro reçoit le Light Fusion 960, tandis que le Pro Max utilise le Light Fusion 960L. Dans les deux cas, le capteur principal adopte un format imposant de 1/1,28 pouce.

Mais Xiaomi ne s’arrête pas là. Le téléobjectif dispose lui aussi d’une définition de 200 mégapixels.

Un téléobjectif 75 mm de 200 mégapixels

Les deux smartphones partagent le même téléobjectif de 75 mm, basé sur un capteur Samsung HP5 de 200 mégapixels au format 1/1,56 pouce. Sa distance minimale de mise au point descend à 12 cm. Cette caractéristique devrait notamment permettre d’utiliser le téléobjectif pour photographier de petits sujets à courte distance, tout en conservant la perspective et la compression caractéristiques d’une focale plus longue.

Xiaomi complète son système avec un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Les deux smartphones disposent donc d’une configuration comprenant un appareil principal de 200 mégapixels, un téléobjectif 75 mm de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Sur le papier, Xiaomi mise donc beaucoup plus sur la polyvalence de ses trois focales que sur la multiplication des appareils photo.

Un design familier et un nouveau bleu

Visuellement, Xiaomi ne bouleverse pas la formule introduite avec la génération précédente. Le bloc photo reste imposant et le petit écran arrière continue à occuper l’espace disponible autour des objectifs. La couleur mise en avant pour cette génération est baptisée « Starry River Blue », un bleu qui devient l’une des signatures visuelles du lancement.

Le Pro Max conserve globalement le même design que le Pro, avec des dimensions supérieures liées à son écran de 6,9 pouces et à son énorme batterie.

À partir de 5 999 yuans en Chine

La gamme Xiaomi 18 Pro débute en Chine à 5 999 yuans, soit environ 720 euros en conversion directe hors taxes et frais d’importation. Cette génération rejoint également le nouveau Xiaomi 18 Fold dans la gamme premium 2026 du constructeur.

Deux modèles restent encore absents : le Xiaomi 18 classique et surtout le futur Xiaomi 18 Ultra. Ce dernier devrait arriver ultérieurement, vraisemblablement au printemps prochain si Xiaomi conserve son calendrier habituel.

Le lancement de Xiaomi fait suite à des annonces similaires faites cette semaine concernant les modèles phares vivo X500 et OPPO Find X10.

Le Xiaomi 18 Pro va revenir à l’international

L’autre annonce importante concerne la commercialisation mondiale. Xiaomi confirme qu’au moins l’un des Xiaomi 18 Pro sera lancé à l’international plus tard en 2026. C’est un changement notable par rapport à la génération précédente. Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max n’avaient finalement jamais quitté officiellement le marché chinois, limitant fortement l’intérêt de leurs innovations pour les utilisateurs européens.

Reste maintenant à savoir quel modèle Xiaomi choisira. Le constructeur pourrait commercialiser uniquement le Xiaomi 18 Pro, uniquement le Pro Max, ou proposer les deux appareils sur certains marchés.

La situation du Xiaomi 18 Fold reste également incertaine : Xiaomi n’a pas encore confirmé une commercialisation internationale de son nouveau smartphone pliable.

Xiaomi attaque directement Samsung sur la confidentialité

Avec cette génération, Xiaomi ne cherche pas uniquement à battre ses concurrents sur les mégapixels ou la puissance brute. Son nouveau système d’affichage privé constitue probablement la nouveauté la plus intéressante des Xiaomi 18 Pro.

Samsung avait déjà démontré avec le Galaxy S26 Ultra qu’une protection anti-regards pouvait être directement intégrée au matériel de l’écran plutôt que nécessiter un film supplémentaire. Xiaomi reprend l’idée, mais ajoute une couche logicielle beaucoup plus fine. Application utilisée, notification affichée, emplacement géographique ou détection d’un regard extérieur peuvent devenir autant de déclencheurs. Cette approche montre surtout comment les constructeurs peuvent transformer une technologie d’écran en fonction intelligente et contextuelle.

Ajoutez les deux appareils photo de 200 mégapixels, les batteries de 7 000 et 8 500 mAh, les nouveaux Snapdragon et le retour du petit écran arrière, et Xiaomi dispose de deux flagships techniquement particulièrement ambitieux.

Cette fois, une partie du reste du monde pourra également en profiter.