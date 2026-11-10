Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Après plusieurs teasers, Xiaomi a confirmé la présentation mondiale de la série Xiaomi 18 Pro pour le 17 novembre 2026. Le constructeur a également dévoilé plusieurs visuels des smartphones, qui mettent en avant leurs coloris, leur écran secondaire au dos et un système photo reposant sur deux capteurs de 200 mégapixels.

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Les appareils seront proposés en quatre finitions : blanc, noir, bleu cosmique et rouge velours, cette dernière étant présentée comme une couleur exclusive. Les images officielles montrent également le retour de l’écran secondaire à l’arrière, un élément distinctif de cette génération.

Xiaomi a par ailleurs commencé à communiquer sur les capacités photographiques de ses nouveaux modèles, sans encore détailler tous les usages de cet écran.

Deux capteurs de 200 mégapixels pour la photo

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La configuration photo annoncée s’articulerait autour de trois modules : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un champ de vision de 102 degrés et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offrant un zoom optique 5x.

Cette combinaison placerait la photographie au cœur de la proposition des Xiaomi 18 Pro. Le double capteur de 200 mégapixels permettrait notamment de couvrir les prises de vue principales et le téléobjectif avec une définition élevée. Il faudra toutefois attendre les tests pour évaluer la qualité réelle des images, les performances en basse lumière et le traitement logiciel.

Les deux modèles devraient également conserver un écran OLED LTPO avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, ainsi qu’un écran AMOLED secondaire capable d’atteindre 120 Hz. La fiche technique évoque aussi une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et une certification IP69 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Des batteries différentes entre les ver sions chinoises et internationales

Les premières informations sur les variantes internationales proviennent notamment d’une fiche publiée sur un site italien. Elles suggèrent des batteries moins généreuses que celles annoncées pour les modèles destinés à la Chine.

Le Xiaomi 18 Pro international embarquerait ainsi une batterie de 6 000 mAh, contre 7 000 mAh pour la version chinoise. La recharge filaire serait limitée à 90 W, alors que le modèle chinois serait compatible avec une puissance de 100 W.

Le Xiaomi 18 Pro Max disposerait pour sa part d’une batterie de 7 050 mAh sur le marché international, contre 8 500 mAh en Chine. Il conserverait néanmoins une recharge de 100 W. Ces différences restent à confirmer par Xiaomi lors de la présentation officielle.

Prix et configurations encore à préciser

La fiche italienne mentionne également les tarifs des configurations 12 Go de RAM avec 256 Go et 512 Go de stockage pour le Xiaomi 18 Pro. Le Xiaomi 18 Pro Max serait, de son côté, proposé en version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Les montants ne sont toutefois pas précisés dans les informations disponibles ici. La présentation du 17 novembre devrait permettre d’en savoir davantage sur les prix, les configurations définitives et les marchés concernés.

La série Xiaomi 18 Pro se dessine donc autour d’une formule ambitieuse : deux capteurs de 200 mégapixels, un écran arrière, une puce haut de gamme et de grandes batteries. Reste à déterminer dans quelle mesure les versions internationales conserveront les caractéristiques des modèles chinois, notamment en matière d’autonomie.