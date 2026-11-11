Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

C’est une confirmation qui risque de décevoir une partie des joueurs. Après plusieurs semaines de spéculations sur les performances de GTA 6, Rockstar Games a officiellement indiqué que son prochain blockbuster viserait les 30 images par seconde sur l’ensemble des consoles actuelles.

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La PS5 Pro ne bénéficiera donc pas d’un mode 60 FPS au lancement, contrairement à certaines attentes.

Dans un article publié sur son Newswire le 10 novembre 2026, le studio précise que GTA 6 a été conçu pour exploiter les capacités de la PS5, de la PS5 Pro et des Xbox Series X|S. Rockstar explique vouloir pousser ces plateformes à leurs limites afin de donner vie à Leonida, tout en préservant la densité du monde ouvert et la fidélité visuelle de ses environnements et de ses habitants.

Pas de mode 60 FPS, même sur PS5 Pro

Les rumeurs autour d’un éventuel mode 60 FPS sur PS5 Pro circulaient depuis plusieurs semaines. Certains joueurs espéraient également un mode intermédiaire à 40 FPS, rendu envisageable par les capacités supplémentaires de la console et les évolutions de la technologie PSSR. Rockstar ne confirme toutefois aucune de ces possibilités.

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Le jeu visera donc 30 FPS sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X|S au lancement. Une orientation qui rappelle celle de Red Dead Redemption 2, également conçu autour d’une fréquence d’affichage de 30 images par seconde sur les consoles de sa génération.

La formulation employée par Rockstar mérite néanmoins une attention particulière : le studio parle d’un objectif de 30 FPS, et non d’une garantie absolue de stabilité dans toutes les situations. Compte tenu de l’ampleur de Leonida et de la densité annoncée de son monde ouvert, des baisses de fluidité dans certaines zones ne peuvent donc pas être totalement exclues.

La PS5 Pro bénéficie de fonctionnalités graphiques supplémentaires

Si la PS5 Pro ne proposera pas de mode 60 FPS au lancement, elle profitera tout de même d’améliorations graphiques spécifiques. Rockstar confirme notamment l’utilisation de PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), la technologie d’upscaling de Sony, afin d’améliorer la netteté de l’image.

La console bénéficiera également d’ombres avec ray tracing. Ces fonctionnalités doivent renforcer le rendu visuel sans remettre en cause l’objectif de fréquence d’affichage annoncé par le studio.

En revanche, Rockstar n’a pas précisé si une technologie équivalente serait proposée sur la PS5 standard. La source évoque notamment QSSR, mais aucune prise en charge de cette solution n’a été confirmée.

DualSense, audio 3D et chargements plus rapides sur PlayStation

Rockstar a également détaillé plusieurs avantages destinés aux joueurs PlayStation. GTA 6 prendra notamment en charge les fonctionnalités haptiques de la manette DualSense, avec des réglages permettant d’ajuster les sensations ressenties pendant les parties.

Le jeu exploitera aussi Tempest 3D Audio pour proposer une expérience sonore plus immersive. Des temps de chargement réduits sont également annoncés sur les consoles PlayStation.

Ces optimisations viennent compléter les fonctionnalités graphiques spécifiques à la PS5 Pro, même si Rockstar n’a pas encore détaillé précisément leur fonctionnement dans le jeu.

GTA 6 sera aussi accessible via le cloud sur Xbox One

Autre information communiquée par Rockstar : GTA 6 pourra être joué sur Xbox One grâce à Xbox Cloud Gaming. Il ne s’agira pas d’une version native développée pour l’ancienne génération de consoles, mais d’un accès au jeu par le streaming depuis le cloud.

Le studio confirme également la prise en charge de Remote Play sur PlayStation et Xbox. Les joueurs pourront ainsi accéder à leur console à distance depuis un appareil compatible.

Un éventuel mode 60 FPS sur les consoles de prochaine génération ?

L’absence de mode 60 FPS sur les consoles actuelles ne signifie pas nécessairement que cette limite sera définitive. Une version optimisée pour les prochaines générations pourrait éventuellement proposer une fréquence d’affichage supérieure.

La PS6 et la future Xbox connue sous le nom de Project Helix sont notamment évoquées comme des plateformes susceptibles d’accueillir une version plus performante de GTA 6. Mais Rockstar n’a annoncé aucune mise à jour de ce type ni confirmé de calendrier.

Pour le moment, les joueurs devront donc composer avec un objectif de 30 FPS sur les consoles actuelles. Le choix de Rockstar semble privilégier la richesse visuelle et la densité de son monde ouvert plutôt qu’une fréquence d’affichage plus élevée. Reste à voir si cette ambition se traduira par une expérience suffisamment stable sur l’ensemble des plateformes.