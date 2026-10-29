Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

GTA 6 pourra être préchargé sur PS5 et Xbox Series à partir du 12 novembre, une semaine avant sa sortie. Rockstar indique que le téléchargement anticipé ouvrira à minuit, heure locale, comme le détaille Forbes.

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Le jeu sortira le 19 novembre 2026. Le préchargement permet d’installer les fichiers à l’avance, mais pas de jouer : GTA 6 restera verrouillé jusqu’à l’heure de déblocage.

Deux informations manquent encore. Rockstar n’a annoncé ni la taille du fichier ni l’heure exacte de déblocage, et les chiffres qui circulent ne sont que des estimations.

GTA 6 : quand commence le préchargement ?

Le préchargement de GTA 6 ouvrira le jeudi 12 novembre à minuit, heure locale, sur PS5 et Xbox Series X|S. Il concerne les joueurs qui ont précommandé la version numérique, quelle que soit l’édition choisie, standard ou plus chère.

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Sur PS5, le téléchargement démarre en principe automatiquement si la console est en mode repos et que l’option correspondante est activée. Il peut aussi être lancé depuis la bibliothèque de jeux. Sur Xbox, le jeu apparaît dans la file d’attente des téléchargements, à condition que la console soit connectée.

La version en boîte, selon plusieurs boutiques, contiendrait un code de téléchargement plutôt qu’un disque complet, ce qui reste à confirmer. Dans ce cas, ses acheteurs devront eux aussi télécharger l’intégralité du jeu.

La version PC n’est pas concernée

GTA 6 ne sortira que sur consoles le 19 novembre. Aucune date n’est fixée pour la version PC, qui pourrait arriver six à sept mois plus tard selon les rumeurs les plus récentes. Aucun préchargement n’est donc prévu sur PC.

Quelle taille fait GTA 6 ?

Rockstar n’a pas communiqué la taille officielle de GTA 6. Elle apparaîtra normalement sur les fiches PlayStation Store et Microsoft Store à l’ouverture du préchargement, ou quelques jours avant.

Les chiffres qui circulent, souvent autour de 150 Go, sont des extrapolations à partir des précédents jeux du studio. Red Dead Redemption 2 dépassait déjà 100 Go sur consoles à sa sortie, et GTA 6 propose une carte plus vaste et plus détaillée.

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Par prudence, mieux vaut libérer au moins 150 à 200 Go avant le 12 novembre. La Xbox Series S, avec ses 512 Go dont un peu plus de 360 Go réellement utilisables, est la plus exposée au manque de place.

Une mise à jour au lancement probable

Comme pour la plupart des grosses sorties, un correctif de premier jour est probable. Il s’ajoutera au préchargement et devra être téléchargé le 19 novembre, au moment de la forte affluence sur les serveurs. Garder une marge d’espace libre après l’installation évite d’être bloqué au moment de jouer.

À quelle heure GTA 6 sera-t-il débloqué ?

Rockstar n’a pas encore annoncé d’heure de déblocage. Les informations des boutiques en ligne pointent vers minuit, heure locale, le 19 novembre, ce qui correspondrait à un lancement à 0 h en France, mais rien n’est officiel.

Un déblocage mondial simultané reste possible. Dans ce cas, les joueurs européens pourraient accéder au jeu à une heure différente, plus tôt ou plus tard selon le fuseau retenu par Rockstar.

Ces horaires peuvent encore évoluer. Cet article sera mis à jour dès que Rockstar confirmera la taille du fichier et l’heure de lancement. Pour le reste, notre dossier sur tout ce que l’on sait de GTA 6 fait le point sur le jeu.

Reste à savoir si les serveurs tiendront

Avec des précommandes record, le 12 novembre risque de mettre à l’épreuve le PlayStation Network et le Xbox Live. Reste à savoir si Sony et Microsoft ont prévu la capacité nécessaire, et si Rockstar dévoilera enfin la taille du jeu avant l’ouverture du préchargement.