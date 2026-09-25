Un lancement très attendu qui promet de battre tous les records historiques de l'automne.

Une satisfaction totale affichée par Microsoft face à l'engouement de sa communauté.

Une répartition des ventes cohérente avec les parts de marché respectives des constructeurs.

Des précommandes records sur Xbox malgré un parc de consoles inférieur à la concurrence.

Les précommandes de GTA 6 seraient largement dominées par la PS5, mais Microsoft assure que le prochain blockbuster de Rockstar réalise malgré tout des performances historiques sur Xbox.

En réaction à un article de The Verge évoquant des précommandes « fortement orientées vers la PS5 », Matthew Ball, Chief Security Officer de Xbox, affirme que Microsoft est « très satisfait » des résultats enregistrés sur sa plateforme.

Selon lui, GTA 6 bat déjà des records de précommandes sur Xbox, et Microsoft s’attend à en voir tomber d’autres au cours de l’automne.

L’entreprise estime surtout que la répartition des précommandes correspond à la part de marché respective des consoles. La PS5 disposerait d’un parc installé nettement supérieur à celui des Xbox Series X|S, ce qui explique mécaniquement une différence importante dans le nombre de copies vendues.

Des estimations de Sensor Tower évoquaient récemment plus de 4 millions de précommandes pour GTA 6, dont environ 77 % sur PlayStation et 23 % sur Xbox. Ces chiffres n’ont toutefois pas été confirmés officiellement par Rockstar ou Take-Two.

Sony bénéficie également d’un accord marketing autour du jeu. Certaines boîtes promotionnelles de GTA 6 utilisent notamment la mention « Plays Best on PS5 », renforçant la visibilité de la version PlayStation.

Microsoft ne conteste donc pas réellement l’avance de la PS5 en volume. Xbox souligne plutôt que, compte tenu de la taille de son parc de consoles, GTA 6 réalise des performances particulièrement fortes sur son propre écosystème avant sa sortie.