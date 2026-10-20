L’émulation de la PlayStation 5 continue de progresser, au point que certains jeux associés à l’écosystème de Sony peuvent désormais fonctionner sur Xbox Series X. Après la Switch, plusieurs développeurs et moddeurs ont réussi à exécuter des jeux PS5 sur la console de Microsoft, notamment The Last of Us Part I et Marvel’s Spider-Man Remastered.

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Une avancée surprenante, mais qui repose sur des méthodes détournées et présente encore des limites techniques importantes.

Les premiers essais remontent à septembre 2026, lorsque le développeur Devorn Cosmo Uenal a porté l’émulateur open source KytyPS5 sur Xbox sous le nom de PS5X. Depuis, d’autres expérimentations auraient permis de faire fonctionner davantage de jeux, y compris des titres initialement associés aux consoles PlayStation. Il ne s’agit toutefois pas d’une émulation native complète de la PS5.

PS5X : les premiers jeux tournent sur Xbox Series X

En septembre, Devorn Cosmo Uenal a présenté une démonstration de son projet PS5X, un portage de KytyPS5 destiné à fonctionner sur Xbox Series X. Quatre jeux ont alors été exécutés : GEX Trilogy, Hellboy: Web of Wyrd, Marvel Cosmic Invasion et Quake II.

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Ces titres ne sont pas des exclusivités PS5 et leurs exigences techniques relativement modestes ont probablement facilité les premiers essais. Le projet fonctionne par ailleurs dans le mode développeur de la Xbox, qui impose une limite mémoire de 5 Go aux applications concernées. Cette contrainte réduit fortement les possibilités pour les jeux les plus exigeants.

Le portage Xbox reste également en retrait par rapport à la version PC de KytyPS5. Sur ordinateur, l’émulateur a déjà permis de lancer des titres comme Demon’s Souls et Astro Bot, tandis que des jeux plus récents peuvent rencontrer des difficultés de performances.

The Last of Us et Spider-Man arrivent dans les expérimentations

Les progrès rapportés en octobre vont plus loin. Plusieurs moddeurs auraient réussi à lancer des versions PC de jeux associés à la PS5 sur Xbox Series X, notamment The Last of Us Part I et Marvel’s Spider-Man Remastered. Ces essais reposeraient sur des applications Universal Windows Platform (UWP) et des couches de compatibilité permettant d’exécuter les logiciels dans le mode développeur de la console.

Les performances annoncées atteindraient environ 50 à 60 images par seconde sur certains de ces jeux. Ces résultats restent à interpréter avec prudence : ils dépendent des versions utilisées, des configurations logicielles et des conditions de test. Ils ne signifient pas non plus que la Xbox exécute directement le code PS5.

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La distinction est importante. Dans ces expérimentations, ce sont des versions PC des jeux qui sont exécutées sur Xbox, et non les versions PS5 elles-mêmes. Le projet PS5X, de son côté, constitue une démarche distincte fondée sur le portage de l’émulateur KytyPS5.

Le mode développeur reste une limite majeure

Le principal obstacle demeure le mode développeur de la Xbox Series X, qui limite la mémoire disponible à 5 Go pour les applications concernées. Cette restriction explique en partie pourquoi les jeux moins gourmands ont été privilégiés lors des premières démonstrations.

Les titres plus ambitieux risquent de rencontrer des problèmes de stabilité, de performances ou de compatibilité. Même si certains jeux parviennent à démarrer, cela ne garantit ni une expérience fluide sur toute la durée du jeu ni la prise en charge de l’ensemble des fonctionnalités.

Le portage PS5X reste un projet en cours de développement. Il faudra probablement du temps avant qu’il puisse exécuter de manière fiable des jeux plus exigeants. Les résultats actuels témoignent surtout des possibilités offertes par les expérimentations logicielles sur la console de Microsoft.

Une avancée technique, mais des risques à connaître

Faire fonctionner des jeux associés à l’écosystème PlayStation sur une Xbox Series X constitue une démonstration intéressante des possibilités d’émulation et de compatibilité logicielle. Cela ne signifie toutefois pas que les catalogues des deux constructeurs deviennent interchangeables, ni que les joueurs peuvent simplement installer n’importe quel jeu PS5 sur leur console.

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Les méthodes employées peuvent aussi soulever des questions liées aux droits d’auteur, à l’utilisation de copies de jeux et aux règles de Microsoft. Les utilisateurs qui souhaitent expérimenter avec le mode développeur doivent donc se renseigner sur les conditions applicables : certaines pratiques pourraient entraîner des sanctions sur leur compte ou leur console.

Pour l’instant, cette avancée reste avant tout une prouesse technique réalisée par des passionnés. La possibilité de lancer certains jeux ne doit pas être confondue avec une compatibilité officielle, et les limites de mémoire comme l’état encore expérimental des outils empêchent d’envisager une solution universelle à court terme.