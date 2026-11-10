Instagram poursuit l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses outils de création. Après avoir étendu son application Edits à macOS la semaine dernière, le réseau social déploie Effect Builder, une nouvelle fonctionnalité capable de générer des filtres personnalisés pour les Stories à partir de simples instructions textuelles.

Publicité

Disponible dès maintenant pour les utilisateurs américains âgés de plus de 18 ans, l’outil repose sur une interface conversationnelle. Il suffit de décrire le filtre souhaité dans une zone de texte, avec la possibilité d’ajouter des images de référence pour préciser le style recherché.

L’utilisateur peut ensuite importer ses propres photos afin de prévisualiser le résultat généré par l’IA. Si le rendu ne correspond pas exactement à ses attentes, il peut demander des modifications en formulant de nouvelles instructions. Effect Builder fonctionne ainsi comme un assistant créatif, capable d’affiner progressivement un effet sans nécessiter de compétences particulières en conception graphique ou en développement.

Une IA capable de détailler les demandes les plus simples

Instagram propose également une option permettant à son intelligence artificielle de reformuler et d’enrichir automatiquement les prompts. Cette fonction transforme une idée parfois très courte en instructions beaucoup plus détaillées, censées guider la génération du filtre.

Publicité

Lors d’un essai rapporté par The Verge, une demande aussi simple que « créer un filtre qui transforme les photos en pages de bande dessinée » a ainsi été développée en plusieurs paragraphes. L’IA a ajouté des précisions sur la palette de couleurs, l’éclairage et différents choix stylistiques.

Le résultat obtenu serait toutefois resté quasiment identique à celui produit à partir de la demande initiale. L’intérêt de cette reformulation automatique semble donc davantage résider dans la possibilité de préciser une intention créative que dans une amélioration systématique du rendu final.

Les filtres pourront être partagés avec toute la communauté Instagram

Effect Builder ne se limite pas à la création personnelle. Les utilisateurs peuvent soumettre directement leurs filtres à Instagram depuis l’outil afin de les rendre accessibles aux autres membres de la plateforme.

Chaque effet doit néanmoins passer par un contrôle de sécurité avant sa publication. Une fois approuvé, il apparaît dans les Stories et peut être utilisé par n’importe quel utilisateur. Instagram prévoit également d’associer chaque utilisation au profil du créateur, afin de faciliter la découverte de ses autres réalisations.

Cette dimension communautaire pourrait donner naissance à une nouvelle catégorie de créateurs sur Instagram : des utilisateurs capables de concevoir et de diffuser leurs propres effets sans maîtriser les outils traditionnels de création de filtres.

Avec Effect Builder, Meta cherche ainsi à rendre la création d’effets visuels plus accessible grâce à l’IA générativeL'IA générative est une intelligence artificielle qui crée du texte, des images, des vidéos, du son ou du code à partir d'une simple demande écrite. Lire la fiche. Pour l’instant, la disponibilité reste limitée aux adultes résidant aux États-Unis. Instagram n’a pas encore communiqué de calendrier pour un éventuel déploiement dans d’autres pays.