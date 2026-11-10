Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le préchargement de GTA 6 est ouvert depuis le 10 novembre 2026. Il permet d’installer à l’avance les 212 Go du jeu sur votre console, pour jouer dès son déblocage le 19 novembre.

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Voici comment procéder sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X|S.

À quelle heure le préchargement est-il disponible ?

Le préchargement de la version numérique est ouvert aux joueurs ayant précommandé. Sur PS5 et PS5 Pro, il a démarré à minuit, heure locale, dans la nuit du 9 au 10 novembre.

Sur Xbox Series X|S, il a débuté à minuit GMT, soit 1 h du matin à Paris. Si vous avez acheté une édition physique, la boîte contient un code de téléchargement : les exemplaires partent des entrepôts à partir du 12 novembre, et le préchargement est alors possible.

Les détails figurent dans notre article sur le calendrier du préchargement.

Combien de temps faut-il pour télécharger 212 Go ?

Un calcul simple donne un ordre de grandeur : avec une fibre à 1 Gbit/s, comptez environ 28 minutes. Avec une connexion de 300 Mbit/s, il faut plus d’une heure et demie. La congestion du réseau et l’affluence du moment peuvent allonger ces durées. Mieux vaut lancer le téléchargement tôt, et le laisser tourner la nuit.

Il est encore temps de précommander

Si vous n’avez pas encore le jeu, la précommande reste ouverte, avec une édition Standard et une édition Ultimate. Selon PCMag, vous pouvez passer de la première à la seconde ensuite. Une fois le jeu précommandé, l’option de préchargement apparaît.

Pour les réglages de votre PS5

En attendant le 19 novembre, consultez aussi nos conseils de réglages pour la PS5 et la PS5 Pro.