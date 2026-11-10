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Astuce

Comment précharger GTA 6 sur PS5 et Xbox Series X|S : la marche à suivre pour les 212 Go

Durée De 30 minutes à plus d’1 h 30 de téléchargement selon la connexion
Niveau Débutant
Requiert GTA 6 précommandé en version numérique (ou le code de l’édition physique, à partir du 12 novembre)
Étapes 5
Yohann Poiron
Yohann Poiron
PUBLIÉ
GTA 6 : Rockstar avance le préchargement au 10 novembre, voici les horaires et la taille du jeu
L'ESSENTIEL
  • Le préchargement de GTA 6 est ouvert depuis le 10 novembre pour les précommandes numériques ; l'édition physique suit à partir du 12 novembre.
  • Le jeu pèse 212 Go : prévoyez l'espace, surtout sur une Xbox Series S de 512 Go.
  • Le téléchargement prend environ 28 minutes en fibre à 1 Gbit/s, plus d'une heure et demie à 300 Mbit/s.

Le préchargement de GTA 6 est ouvert depuis le 10 novembre 2026. Il permet d’installer à l’avance les 212 Go du jeu sur votre console, pour jouer dès son déblocage le 19 novembre.

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Voici comment procéder sur PS5, PS5 Pro et Xbox Series X|S.

À quelle heure le préchargement est-il disponible ?

Le préchargement de la version numérique est ouvert aux joueurs ayant précommandé. Sur PS5 et PS5 Pro, il a démarré à minuit, heure locale, dans la nuit du 9 au 10 novembre.

Sur Xbox Series X|S, il a débuté à minuit GMT, soit 1 h du matin à Paris. Si vous avez acheté une édition physique, la boîte contient un code de téléchargement : les exemplaires partent des entrepôts à partir du 12 novembre, et le préchargement est alors possible.

Les détails figurent dans notre article sur le calendrier du préchargement.

Combien de temps faut-il pour télécharger 212 Go ?

Un calcul simple donne un ordre de grandeur : avec une fibre à 1 Gbit/s, comptez environ 28 minutes. Avec une connexion de 300 Mbit/s, il faut plus d’une heure et demie. La congestion du réseau et l’affluence du moment peuvent allonger ces durées. Mieux vaut lancer le téléchargement tôt, et le laisser tourner la nuit.

Il est encore temps de précommander

Si vous n’avez pas encore le jeu, la précommande reste ouverte, avec une édition Standard et une édition Ultimate. Selon PCMag, vous pouvez passer de la première à la seconde ensuite. Une fois le jeu précommandé, l’option de préchargement apparaît.

Pour les réglages de votre PS5

En attendant le 19 novembre, consultez aussi nos conseils de réglages pour la PS5 et la PS5 Pro.

Pas à pas

Étape 01

Libérez 212 Go sur la console

Vérifiez l’espace disponible et supprimez des jeux si besoin. Sur une Xbox Series S, qui n’a que 512 Go de stockage interne, la place sera vite comptée.

Astuce. Prévoyez de la marge : une mise à jour peut s’ajouter plus tard.
Étape 02

PS5 : lancez le préchargement depuis le PlayStation Store

Ouvrez la page de GTA 6 dans le PlayStation Store. Une option de préchargement apparaît dès que le téléchargement est disponible.

Étape 03

PS5 : activez le téléchargement automatique

Allez dans Bibliothèque de jeux, sélectionnez le jeu précommandé et vérifiez que le téléchargement automatique est activé. La console doit rester allumée ou en mode repos.

Astuce. Cette option évite de lancer le téléchargement à la main.
Étape 04

Xbox : installez le jeu depuis le Microsoft Store

Ouvrez le Microsoft Store, recherchez Grand Theft Auto 6 et choisissez Installer.

Étape 05

Xbox : activez les mises à jour automatiques

Allez dans Profil et système, Paramètres, Système, Mises à jour, et activez « Garder mes jeux et applications à jour ». La console doit être allumée ou en veille.

Troubleshooting

Ça n'a pas marché ?

Combien de temps dure le préchargement de GTA 6 ?

Environ 28 minutes avec une connexion à 1 Gbit/s, et plus d’une heure et demie à 300 Mbit/s. Ces durées sont indicatives.

Puis-je précharger GTA 6 si j’ai acheté la version physique ?

Oui, grâce au code de téléchargement présent dans la boîte. Les exemplaires sont expédiés à partir du 12 novembre, et le préchargement est possible une fois le code reçu.

Quand pourrai-je lancer le jeu ?

Le jeu sort le 19 novembre et se débloque à l’heure locale de votre fuseau horaire. Le préchargement permet simplement d’avoir les fichiers prêts.

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