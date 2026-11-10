Et si votre activité sur Instagram en disait davantage sur votre état émotionnel que vous ne l’imaginez ? Une étude menée par des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego suggère que les habitudes de publication, les interactions et même les expressions visibles sur les photos pourraient fournir des indices sur le sentiment de solitude des utilisateurs.

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Les chercheurs ont notamment identifié des associations entre certains comportements numériques et deux formes distinctes de solitude.

Publiés dans la revue scientifique npj Mental Health Research, les travaux portent sur les données Instagram de 415 étudiants universitaires. Les chercheurs ont analysé plusieurs types d’informations : fréquence des publications, mentions J’aime, commentaires, textes accompagnant les photos et expressions faciales visibles sur les images. Ces traces numériques ont ensuite été comparées à cinq mesures reconnues de la solitude, à l’aide de modèles d’apprentissage automatique.

Deux formes de solitude associées à des comportements différents

L’étude distingue deux dimensions : la solitude émotionnelle et la solitude sociale. La première correspond notamment au sentiment de manquer de liens affectifs profonds, tandis que la seconde concerne davantage le sentiment de ne pas être suffisamment intégré dans un réseau social.

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Les résultats montrent que ces deux formes de solitude ne semblent pas se manifester de la même manière sur Instagram. Les personnes présentant des niveaux plus élevés de solitude sociale avaient tendance à moins participer aux interactions collectives, notamment en aimant et en commentant moins les publications. Une activité plus importante, y compris le week-end, ainsi qu’une proportion plus élevée de photos contenant des visages étaient associées à des niveaux plus faibles de solitude sociale.

La solitude émotionnelle présentait un autre profil. Elle était davantage associée à des expressions négatives dans les textes publiés, à des visages tristes ou en colère sur les photographies et à une activité plus importante tard dans la nuit. Ces observations rejoignent les travaux qui associent parfois le sentiment de solitude à une détresse émotionnelle et à des perturbations du sommeil.

Les photos contenant des visages constituent un indice particulier

Un autre résultat attire l’attention : les publications contenant moins de visages étaient associées à des niveaux de solitude plus élevés dans plusieurs mesures utilisées par les chercheurs.

Cette caractéristique est particulièrement intéressante, car elle serait la seule variable individuelle à conserver une association statistiquement significative après ajustement des résultats pour tenir compte de la dépression et de l’anxiété. Cela ne signifie pas qu’une personne qui publie peu de photos avec des visages est nécessairement seule, mais que cet élément pourrait contribuer à l’analyse de certains comportements à l’échelle d’un groupe.

Les modèles d’intelligence artificielle ont également obtenu des résultats mesurables. Pour l’échelle de solitude UCLA, leur score AUC atteignait 0,77, ce qui traduit une capacité modérée à distinguer les participants présentant des niveaux de solitude plus élevés de ceux ayant des scores plus faibles. Les performances étaient similaires pour la solitude émotionnelle et sociale, avec un score de 0,74 dans les deux cas.

En revanche, les modèles se montraient nettement moins efficaces pour identifier l’isolement social structurel, qui concerne davantage la disponibilité réelle d’amis, de proches et de soutiens sociaux.

Instagram ne peut pas établir un diagnostic psychologique

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. L’étude porte sur 415 étudiants universitaires, majoritairement des femmes. Cet échantillon ne permet donc pas de généraliser automatiquement les conclusions à l’ensemble des utilisateurs d’Instagram.

Surtout, les chercheurs ne démontrent aucun lien de causalité. Une activité particulière sur Instagram pourrait refléter un sentiment de solitude, mais l’étude ne permet pas d’affirmer que l’utilisation de la plateforme provoque cet état émotionnel. Les données ont par ailleurs été volontairement communiquées par les participants dans le cadre de la recherche : il ne s’agit pas d’une fonctionnalité intégrée à Instagram qui surveillerait automatiquement la santé mentale de ses membres.

Cette distinction est essentielle. Les modèles analysent des associations statistiques entre des comportements numériques et des mesures psychologiques, mais ne peuvent pas transformer une publication, une absence de commentaire ou une photo en diagnostic individuel.

Les données sociales, un nouvel outil pour comprendre la santé mentale ?

Cette recherche illustre néanmoins le potentiel des traces numériques pour étudier certains phénomènes psychologiques. Les interactions, les horaires de publication, le langage utilisé et les contenus visuels pourraient fournir aux chercheurs des indicateurs complémentaires aux questionnaires traditionnels.

Mais leur utilisation soulève aussi des questions importantes en matière de confidentialité et de consentement. Des données partagées sur un réseau social dans un objectif de communication personnelle ne devraient pas devenir, sans garanties appropriées, un outil d’évaluation psychologique imposé aux utilisateurs.

L’enjeu sera donc de déterminer comment exploiter ces signaux de manière responsable, avec le consentement des personnes concernées et sans réduire la complexité des relations humaines à quelques indicateurs algorithmiques. Instagram peut fournir des indices intéressants aux chercheurs, mais un profil ne raconte jamais toute l’histoire d’une personne.