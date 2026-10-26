Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le vivo X500 Ultra pourrait finalement sortir des frontières chinoises. Deux références repérées dans une base de données IMEI suggèrent que le constructeur prépare une version internationale de son futur smartphone haut de gamme, ainsi qu’une déclinaison destinée au Brésil sous la marque Jovi. Ces éléments renforcent l’hypothèse d’un lancement à l’étranger, alors que de précédentes rumeurs évoquaient une commercialisation limitée à la Chine.

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Les inscriptions ne constituent pas une annonce officielle et ne permettent pas de connaître les pays concernés ni la date de disponibilité. Elles représentent néanmoins un indice concret de la préparation de variantes destinées à des marchés hors de Chine.

Deux références IMEI pour le vivo X500 Ultra

Selon un rapport d’AndroidTreasure, une première entrée identifie le vivo X500 Ultra sous la référence V2660, avec Vivo Mobile Communication comme fabricant. Une seconde inscription mentionne un Jovi X500 Ultra portant le numéro de modèle J2613.

Jovi est la marque utilisée par vivo au Brésil. Cette seconde référence suggère donc une déclinaison destinée au marché brésilien, tandis que le modèle V2660 semble correspondre à une version internationale commercialisée sous le nom Vivo.

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La présence de ces deux références va au-delà des simples spéculations sur une éventuelle sortie mondiale. Une inscription dans une base IMEI ne garantit toutefois ni la commercialisation effective d’un appareil ni sa disponibilité dans un grand nombre de pays. Vivo n’a pas encore précisé les marchés concernés.

Un modèle Ultra au sommet de la gamme vivo X500

Le vivo X500 Ultra devrait se positionner au-dessus des vivo X500 Pro et X500 Pro Max, déjà lancés en Chine et dont des variantes ont ensuite rejoint l’Europe. Son éventuelle commercialisation internationale permettrait à vivo d’étendre cette stratégie à son modèle le plus ambitieux.

Des fuites évoquent une puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et un écran LTPO d’environ 6,85 pouces, avec une résolution 2K+. Le lancement chinois serait envisagé pour mars ou avril 2027, mais ce calendrier reste à confirmer.

La partie photo fait également l’objet de spéculations. Certaines informations évoquent un capteur principal de résolution plus modeste associé à un téléobjectif de plus grande taille. Les caractéristiques définitives ne sont cependant pas connues, et ces rumeurs ne permettent pas encore d’évaluer les performances photographiques du smartphone.

Un lancement international encore incertain

L’hypothèse d’une commercialisation mondiale se heurte à un contexte de coûts élevés pour les smartphones haut de gamme. Des rumeurs antérieures évoquaient notamment les tensions sur les approvisionnements en mémoire comme un possible frein au lancement international de certains modèles Ultra.

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Les inscriptions IMEI du vivo X500 Ultra et du Jovi X500 Ultra constituent un signal encourageant pour ceux qui espèrent voir arriver l’appareil hors de Chine. Elles ne suffisent cependant pas à démontrer que Vivo prévoit une disponibilité mondiale étendue.

Il faudra attendre une communication officielle pour connaître les pays retenus, les prix et les dates de lancement. À ce stade, le scénario le plus prudent est celui d’une préparation de variantes internationales, dont l’étendue commerciale reste encore inconnue.