Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le vivo X500 Ultra pourrait devenir l’un des smartphones Android les plus ambitieux de 2027. Selon une nouvelle fuite attribuée au leaker Digital Chat Station, le futur fleuron de vivo miserait sur un écran LTPO de 6,85 pouces à 144 Hz, une puce Snapdragon haut de gamme et un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Une batterie d’environ 7 000 mAh serait également au programme.

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Ces caractéristiques restent à confirmer, mais elles dessinent déjà un appareil conçu pour rivaliser avec les meilleurs smartphones premium du marché. La question est désormais de savoir si vivo proposera son vivo X500 Ultra à l’international. Avec la hausse du prix de la mémoire et des composants, les fabricants chinois pourraient être tentés de réserver certains modèles haut de gamme au marché domestique.

vivo X500 Ultra : un écran 2K à 144 Hz

D’après Digital Chat Station 75 % fiable, le vivo X500 Ultra intégrerait une dalle BOE LTPO de 6,85 pouces, avec une définition 2K+ et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. La technologie LTPO permettrait d’adapter dynamiquement la fréquence de l’écran en fonction du contenu affiché, afin de concilier fluidité et consommation énergétique.

Le smartphone adopterait également un écran plat, avec des bordures symétriques, des coins arrondis et une technologie LIPO. Un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique serait intégré sous la dalle.

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Le choix d’un écran plat pourrait séduire les utilisateurs qui préfèrent cette approche aux écrans incurvés sur les quatre côtés. Cette orientation reste toutefois à confirmer : à ce stade, les informations proviennent de fuites et non d’une annonce officielle de vivo.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 : une puce de pointe attendue

Le vivo X500 Ultra serait équipé du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, la future puce haut de gamme de Qualcomm selon les informations relayées. Cette plateforme constituerait le cœur de la configuration premium du smartphone, même si aucun résultat de performances ni détail supplémentaire sur son architecture n’est disponible dans la fuite.

Le choix de ce processeur placerait le vivo X500 Ultra en concurrence directe avec les futurs smartphones Android les plus puissants. Il faudra néanmoins attendre les annonces de Qualcomm et de vivo pour connaître les caractéristiques définitives de cette plateforme et les performances du téléphone.

Cette montée en puissance pourrait également avoir un coût. Dans un contexte de hausse des prix de la mémoire vive et du stockage, les fabricants doivent trouver un équilibre entre performances, capacité de batterie et prix de vente. Le positionnement tarifaire pourrait ainsi peser sur la disponibilité internationale du modèle.

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Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels à l’étude

La photographie pourrait constituer l’un des principaux arguments du vivo X500 Ultra. Le constructeur testerait un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, avec trois tailles de capteur envisagées : 1/1,12 pouce, 1/1,3 pouce et 1/1,4 pouce. La configuration qui sera finalement retenue n’est pas connue.

Pour le capteur principal, deux possibilités seraient également à l’étude. vivo testerait soit un capteur LOFIC de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, associé à une focale de 35 mm, soit un capteur LOFIC de 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce.

Cette incertitude montre que le développement du système photo n’aurait pas encore abouti à une configuration définitive. Les deux options pourraient privilégier des approches différentes, mais il est trop tôt pour déterminer laquelle offrirait les meilleurs résultats.

La seule résolution ne permettra pas de départager ces solutions. La taille des capteurs, l’optique, la stabilisation et le traitement logiciel joueront un rôle déterminant, notamment pour les portraits, les prises de vue nocturnes et les longues focales.

Une batterie de 7 000 mAh, voire davantage ?

Le vivo X500 Ultra embarquerait une batterie d’environ 7 000 mAh. Une capacité importante pour un smartphone haut de gamme, qui devrait contribuer à une autonomie confortable malgré un écran à haute fréquence de rafraîchissement et une plateforme puissante.

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Certains concurrents chinois pourraient cependant aller plus loin dans les prochaines années, avec des batteries de capacité encore supérieure. Une éventuelle batterie de 8 500 mAh serait ainsi une évolution intéressante, mais rien dans la fuite ne permet d’affirmer que vivo envisage une telle configuration pour le X500 Ultra.

La capacité finale, la puissance de recharge et les estimations d’autonomie restent inconnues. Ces éléments seront essentiels pour évaluer l’équilibre entre les performances, la photographie et l’endurance du futur appareil.

Un lancement attendu au printemps 2027, mais une disponibilité mondiale incertaine

Selon le même leaker, vivo pourrait présenter le vivo X500 Ultra en mars ou en avril 2027. Cette fenêtre de lancement n’a pas été confirmée par le constructeur et aucun prix n’a été communiqué.

La commercialisation internationale constitue une autre inconnue. Les coûts croissants des composants pourraient rendre certains smartphones chinois très haut de gamme particulièrement chers hors de Chine, au point de limiter leur intérêt commercial sur certains marchés.

Le futur Galaxy S27 Ultra sera notamment un concurrent à surveiller. Sa configuration définitive resterait incertaine, en particulier concernant le processeur et la capacité de la batterie. Le système photo pourrait aussi faire la différence : vivo chercherait à se démarquer avec un téléobjectif périscopique ambitieux, un domaine dans lequel les caractéristiques des capteurs et des optiques comptent autant que les chiffres affichés.

Pour l’instant, le vivo X500 Ultra a surtout le potentiel de devenir un fleuron particulièrement complet. Son écran 2K à 144 Hz, son téléobjectif de 200 mégapixels et sa batterie de 7 000 mAh dessinent une fiche technique prometteuse, mais le prix et la disponibilité internationale pourraient être aussi déterminants que ses caractéristiques.