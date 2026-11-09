Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

vivo préparerait activement son prochain smartphone ultra haut de gamme. Le vivo X500 Ultra suivrait un cycle de développement normal et devrait être présenté en mars ou avril 2027, selon Digital Chat Station. Cette fenêtre de lancement avait déjà été évoquée par Huang Tao, vice-président et responsable produit de Vivo, qui avait également confirmé les ambitions photographiques du futur appareil.

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Le constructeur promettrait notamment une nette progression des capacités d’imagerie par rapport au vivo X500 Pro Max. Le modèle Ultra viserait ainsi davantage les créateurs de contenu professionnels, avec un équipement photo et une plateforme matérielle potentiellement différents du reste de la gamme.

Un lancement attendu au printemps 2027

vivo a présenté la série vivo X500 en Chine sans dévoiler de déclinaison Ultra. Le vivo X500 Pro Max occupe donc actuellement le sommet de la gamme. Il embarque notamment le processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro, une batterie de 8 000 mAh et une recharge filaire de 90 W.

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Le vivo X500 Ultra devrait compléter cette famille quelques mois plus tard. Huang Tao a indiqué que son développement suivait un calendrier habituel, sans retard particulier, et que sa présentation était prévue en mars ou avril 2027. Digital Chat Station 72 % fiable confirme cette fenêtre, ce qui renforce la perspective d’une arrivée au printemps prochain.

Un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et un écran 2K+ de 144 Hz ?

Les premières fuites évoquent une configuration différente de celle du Pro Max. vivo testerait notamment le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, à la place d’une puce MediaTek.

L’écran pourrait également évoluer avec une dalle BOE de 6,85 pouces, affichant une définition 2K+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La technologie LTPO permettrait d’adapter dynamiquement cette fréquence selon les usages.

Le panneau serait plat, avec des bordures uniformes sur les quatre côtés et des angles largement arrondis. Pour l’authentification, Vivo envisagerait un lecteur d’empreintes digitales ultrasonique 3D intégré sous l’écran.

Trois capteurs arrière, dont un module de 200 mégapixels

La photographie devrait constituer le principal argument du vivo X500 Ultra. Les informations disponibles évoquent une caméra frontale de 50 mégapixels et un système arrière composé de trois capteurs de 50, 50 et 200 mégapixels.

La fonction exacte de chacun de ces modules n’est pas encore connue. Les précédentes fuites évoquaient plusieurs configurations possibles, notamment différents téléobjectifs de 200 mégapixels. Les informations ne permettent donc pas encore de déterminer précisément la combinaison retenue par vivo.

Cette incertitude est d’autant plus importante que le constructeur promet une amélioration significative de l’imagerie par rapport au vivo X500 Pro Max. Le positionnement destiné aux créateurs professionnels laisse attendre des évolutions sur la polyvalence photographique et les capacités de prise de vue, mais les détails restent à découvrir.

Une fiche technique encore largement provisoire

vivo n’a confirmé officiellement ni le processeur, ni l’écran, ni la configuration des appareils photo du X500 ultra. Les caractéristiques actuellement évoquées proviennent de fuites et peuvent encore évoluer avant la commercialisation.

Le calendrier semble en revanche mieux établi : le constructeur et Digital Chat Station convergent vers une présentation en mars ou avril 2027. D’ici là, de nouvelles informations devraient permettre de préciser les ambitions de ce modèle, qui pourrait devenir le smartphone le plus avancé de la gamme vivo X500.