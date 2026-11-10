Apple pourrait corriger l’une des principales faiblesses de son iPhone Air avec sa deuxième génération. Des maquettes de l’iPhone Air 2 et de l’iPhone 18 ont fait leur apparition, révélant quelques évolutions possibles.

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La plus intéressante concerne le modèle ultra-fin, qui pourrait enfin accueillir un deuxième capteur photo à l’arrière.

L’iPhone Air 2 pourrait passer à deux capteurs photo

L’absence d’un ultra grand-angle figure parmi les critiques adressées à l’iPhone Air de première génération. Le smartphone se contente d’un unique capteur arrière de 48 mégapixels, un choix difficile à justifier pour certains utilisateurs compte tenu de son positionnement tarifaire, initialement fixé à 1 229 euros avant une récente hausse à 1 329 euros.

Apple pourrait revoir sa copie. Une maquette en aluminium usinée par CNC, partagée sur X par un utilisateur nommé Lusi Roy, montre un iPhone Air 2 doté de deux appareils photo à l’arrière. Cette observation rejoint une précédente fuite de Digital Chat Station 72 % fiable, selon laquelle le constructeur ajouterait un ultra grand-angle de 48 mégapixels en complément du capteur principal.

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La maquette laisse également entrevoir un châssis légèrement plus fin. Alors que l’iPhone Air actuel affiche une épaisseur de 5,6 mm, son successeur pourrait descendre à 5,2 mm. Cette réduction resterait modeste sur le papier, mais confirmerait la volonté d’Apple de poursuivre son travail sur la finesse de l’appareil.

iPhone 18 : un design qui resterait proche de l’iPhone 17

Une autre maquette ayant circulé en ligne concerne l’iPhone 18 standard. À première vue, son dos serait très proche de celui de l’iPhone 17, avec deux capteurs photo disposés verticalement dans le coin supérieur droit.

Cette apparence contraste avec une précédente rumeur évoquant l’arrivée d’un plateau photo, dans un style similaire à celui des modèles iPhone 18 Pro. Les maquettes ne permettent toutefois pas de trancher définitivement entre ces deux possibilités : elles ne constituent pas une représentation officielle du produit final.

Ultra grand-angle ou téléobjectif : le choix qui divise

L’ajout d’un deuxième capteur serait une amélioration bienvenue pour l’iPhone Air 2, mais tous les utilisateurs ne réclament pas nécessairement un ultra grand-angle. Plusieurs discussions sur Reddit montrent qu’une partie de la communauté préférerait un véritable téléobjectif, jugé plus utile au quotidien.

Certains utilisateurs expliquent notamment qu’ils se servent rarement de l’ultra grand-angle sur leur smartphone, alors qu’ils apprécieraient davantage les possibilités offertes par un zoom optique. Ce débat illustre le compromis auquel Apple pourrait être confronté pour conserver un module photo compact sans multiplier les capteurs.

Sur le modèle actuel, le zoom repose sur un recadrage numérique du capteur principal, avec des niveaux 1x et 2x présentés comme équivalents à un zoom de qualité optique. Au-delà, la qualité d’image peut diminuer. Le prochain iPhone Air pourrait conserver cette approche, même si sa nouvelle puce A20 et son processeur de traitement d’image amélioré seraient susceptibles d’optimiser le résultat par rapport à l’A19 Pro.

Une batterie plus généreuse et un lancement au printemps 2027 ?

D’autres rumeurs évoquent une batterie de 3 500 mAh pour l’iPhone Air 2, soit une capacité légèrement supérieure à celle de son prédécesseur. En revanche, le retour d’un deuxième haut-parleur reste incertain. L’absence de cette fonctionnalité avait pourtant été critiquée, notamment en raison d’une qualité sonore jugée inférieure à celle des autres iPhone.

Apple pourrait présenter l’iPhone Air 2 au printemps 2027. Son prix reste inconnu, mais une nouvelle hausse tarifaire est envisagée dans la source, sans élément concret permettant de l’étayer.

Entre un deuxième appareil photo, un châssis encore plus fin et une batterie potentiellement améliorée, l’iPhone Air 2 pourrait donc corriger plusieurs compromis de la première génération. Reste à savoir si Apple privilégiera l’ultra grand-angle ou une autre solution photo, et si ces améliorations suffiront à rendre son smartphone ultra-fin plus convaincant.