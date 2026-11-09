HONOR prépare le lancement de sa nouvelle série 700 en Chine. Le constructeur a officiellement ouvert les précommandes sur son site marchand, dévoilant au passage trois modèles : les HONOR 700, 700 Pro et 700S. Leur particularité la plus visible est un écran secondaire intégré au dos, destiné notamment à faciliter les selfies avec les capteurs photo arrière.

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Cette nouvelle génération succède à la série HONOR 600 et mise sur plusieurs évolutions matérielles. Selon les premières informations disponibles et les fuites relayées par le leaker Digital Chat Station 72 % fiable, la gamme pourrait notamment associer des processeurs Snapdragon 8 à des batteries de grande capacité et à des équipements photo plus ambitieux.

Un écran secondaire de 1,72 pouce au dos des HONOR 700

Le principal élément distinctif des trois smartphones est leur petit écran arrière, qui mesurerait environ 1,72 pouce. Celui-ci serait notamment conçu pour faciliter les autoportraits en utilisant les capteurs photo principaux, mais également pour afficher des notifications secondaires.

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Cette approche rappelle les smartphones qui intègrent un écran supplémentaire à l’arrière pour multiplier les possibilités d’interaction. HONOR semble vouloir en faire un élément central de l’identité visuelle de cette nouvelle série, plutôt qu’une simple caractéristique réservée à son modèle le plus cher.

Les premières fuites évoquent également une configuration à deux processeurs Snapdragon de la série 8 au sein de la gamme. Digital Chat Station mentionne aussi des batteries de plus grande capacité, un téléobjectif périscopique et des améliorations photographiques. La répartition exacte de ces composants entre les trois modèles n’est toutefois pas encore connue.

Trois modèles et plusieurs configurations mémoire

La série comprend trois déclinaisons, avec des configurations de mémoire vive et de stockage différentes. Les précommandes ouvertes sur les canaux officiels de HONOR permettent déjà d’identifier les variantes proposées.

Le HONOR 700 Pro sera disponible en trois configurations : 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, 12 Go avec 512 Go et 16 Go avec 512 Go. Le HONOR 700 classique ajoutera une version de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Enfin, le HONOR 700S se limitera à deux configurations : 12 Go de RAM avec 256 ou 512 Go de stockage.

Les coloris annoncés comprennent le bleu, le rose et le blanc, même si la communication autour des précommandes laisse apparaître une formulation ambiguë concernant les différentes teintes bleues. Les détails définitifs des finitions devraient être précisés lors de la présentation officielle.

HONOR veut renforcer la photographie sur sa gamme numérique

Le lancement intervient après une prise de parole de Guan Haitao, directeur marketing mondial de HONOR, le 3 novembre. Celui-ci a expliqué que la série numérique de la marque s’orientait vers des capacités photographiques de niveau flagship, tout en ciblant davantage les jeunes utilisateurs dans un écosystème mobile de plus en plus marqué par l’intelligence artificielle.

La stratégie consiste donc à associer des équipements photo ambitieux à un design distinctif et à des fonctionnalités adaptées aux nouveaux usages. L’écran arrière pourrait notamment permettre de mieux exploiter les capteurs principaux pour les selfies, un domaine dans lequel les smartphones à double écran disposent d’un avantage pratique.

Pour le moment, HONOR n’a pas encore communiqué la date exacte de présentation ni l’ensemble des caractéristiques techniques de ses trois nouveaux modèles. Les précommandes sont néanmoins ouvertes en Chine, et davantage de détails devraient être dévoilés prochainement.