Motorola Razr Flex : le smartphone pliable au format large arriverait finalement en 2027

Motorola semble avoir repoussé le lancement de son prochain smartphone pliable au format large. Une page d’assistance récemment apparue sur le site officiel du constructeur mentionne en effet le Motorola Razr Flex 2027, laissant entendre que l’appareil ne sera pas commercialisé avant l’année prochaine.

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Aucun calendrier précis n’est communiqué, mais cette référence constitue le premier indice officiel concernant à la fois son nom et sa période de lancement.

Motorola Razr Flex : une arrivée désormais envisagée en 2027

La page a été repérée sur le site australien de support technique de Motorola. Intitulée « motorola razr flex – 2027 », elle constitue la première apparition du nom Razr Flex dans la documentation officielle du fabricant.

Certains éléments de cette fiche semblent toutefois provisoires. Elle mentionne notamment un lancement en août 2024, Android 16 et une prise en charge des mises à jour jusqu’en août 2029, sous un intitulé « Test Security Updates ». Ces informations ressemblent davantage à des données de test qu’à une fiche technique définitive.

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Motorola n’a pas encore publié de communiqué officiel ni confirmé de date de présentation. Pourtant, les premières fuites évoquaient un lancement dès la mi-décembre 2026. La nouvelle référence 2027 suggère donc un calendrier différent de celui initialement envisagé.

Le constructeur avait déjà donné un premier aperçu de son appareil le 9 septembre, le jour de la présentation de l’iPhone Duo par Apple. Dans une vidéo publiée sur X, Motorola dévoilait la silhouette d’un smartphone pliable compact et plus large, accompagné de la formule « our next move ». Le nom Razr Flex et sa date de lancement n’étaient alors pas précisés.

Un pliable au format large pour concurrencer Apple et Samsung

Le Razr Flex devrait rejoindre une catégorie de smartphones pliables qui privilégient un format plus court et plus large que celui des modèles pliants traditionnels. Il pourrait ainsi concurrencer l’iPhone Duo d’Apple et le Galaxy Z Fold 8 de Samsung.

Les fuites précédentes évoquent un écran OLED interne de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, accompagné d’un écran externe de 4,97 pouces. La partie photo reposerait sur deux capteurs de 50 mégapixels. Le smartphone disposerait également de 12 Go de mémoire vive et d’une batterie de 5 000 mAh.

Une puce Snapdragon 8 Gen 5 est aussi évoquée, après l’apparition d’un appareil correspondant dans la base de données Geekbench. Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche ferait partie des caractéristiques attendues, mais aucune de ces informations n’a été confirmée par Motorola.

Un prix européen déjà aperçu, mais à prendre avec prudence

Un revendeur européen a également référencé une configuration de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 1 510,90 euros. Ce tarif doit néanmoins être considéré avec précaution. La fiche commerciale décrivait incorrectement le Razr Flex comme un smartphone pliable à clapet, alors que les fuites le présentent comme un modèle au format large. Il pourrait donc s’agir d’une référence provisoire ou d’une fiche comportant des erreurs.

Si le calendrier 2027 se confirme, Motorola rejoindrait un marché des smartphones pliables qui pourrait devenir particulièrement concurrentiel. Entre l’iPhone Duo, le Galaxy Z Fold 8 et ce Razr Flex, le format large pourrait constituer l’une des évolutions marquantes du segment haut de gamme l’année prochaine.