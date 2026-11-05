Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Samsung lève le voile sur les coulisses de fabrication du Galaxy Z Fold 8. Pour la première fois, le constructeur partage des images de son processus industriel, de ses choix de matériaux et de ses contrôles qualité. L’objectif est de montrer comment huit générations de smartphones pliables ont permis d’affiner la conception de son appareil, avec une priorité : gagner en finesse et en légèreté sans sacrifier la résistance.

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Les vidéos publiées par Samsung mettent en évidence la précision nécessaire à la fabrication d’un smartphone pliable. Le constructeur explique avoir réalisé plus de 100 tests pour évaluer la durabilité, la qualité de l’écran et la fiabilité à long terme du Galaxy Z Fold 8.

Une approche qui repose autant sur les composants individuels que sur leur comportement lorsqu’ils fonctionnent ensemble.

Un smartphone pliable de 201 grammes et seulement 4,5 mm d’épaisseur

Le Galaxy Z Fold 8 affiche un poids de 201 grammes. Il mesure 4,5 mm d’épaisseur lorsqu’il est déplié et 9,7 mm une fois refermé. Pour parvenir à ces dimensions, Samsung affirme avoir réexaminé environ 270 composants et plus de 180 types de pièces auxiliaires, en optimisant simultanément l’écran, la charnière, les matériaux et l’architecture interne.

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Plutôt que d’utiliser systématiquement les matériaux les plus résistants ou les plus haut de gamme, le fabricant explique sélectionner chaque matériau en fonction du rôle mécanique de la pièce concernée. Deux solutions sont particulièrement mises en avant : Flex Titanium et Advanced Armor Aluminum.

Flex Titanium et Advanced Armor Aluminum au cœur de la conception

Le Flex Titanium associe un film ultra-fin en alliage de titane à une plaque de support renforcée, placée autour de l’écran pliable. Selon Samsung, cette combinaison apporte la résistance et la flexibilité nécessaires au maintien de la dalle tout en améliorant sa stabilité structurelle. Elle aurait permis de réduire de 10 % l’épaisseur du module d’écran, tout en améliorant sa planéité et sa stabilité dans le temps.

Le cadre fait, de son côté, appel à l’Advanced Armor Aluminum. Ce matériau doit fournir la rigidité nécessaire pour résister aux déformations permanentes susceptibles de survenir lors d’une utilisation quotidienne, sans alourdir inutilement l’appareil.

Cette optimisation ne concerne pas uniquement les matériaux. Samsung explique que les gains de poids et d’épaisseur réalisés sur certaines parties du smartphone permettent de réaffecter l’espace et la masse économisés à d’autres composants. L’objectif est donc de travailler sur l’ensemble de l’architecture plutôt que de rechercher un gain isolé.

Batterie et gestion thermique : une architecture repensée

La nouvelle structure interne doit également libérer de la place pour une batterie plus importante et améliorer la dissipation thermique. Samsung met en avant plusieurs évolutions : une première anode silicium-carbone, un graphite plus performant et une architecture de recharge indépendante, désignée sous le nom d’Independent Charging Architecture.

Ces choix doivent permettre de réduire l’épaisseur et le poids du smartphone sans faire de l’autonomie, des performances soutenues ou de la stabilité thermique des variables d’ajustement. Samsung présente ainsi la gestion de l’énergie et de la chaleur comme des éléments intégrés dès la conception de l’appareil.

Plus de 100 tests pour évaluer la résistance du Galaxy Z Fold 8

La durabilité d’un smartphone pliable ne dépend pas uniquement de la résistance de son écran ou de sa charnière. Samsung affirme soumettre ses appareils de la gamme Galaxy Z à plus de 100 tests de validation, destinés à reproduire les contraintes qui s’accumulent au fil d’une utilisation quotidienne.

Ces essais couvrent notamment les sollicitations mécaniques répétées sur l’écran et la charnière, les chocs, la pression, l’exposition aux particules et les petites contraintes liées aux manipulations courantes. Le constructeur cherche surtout à vérifier le comportement de l’ensemble du smartphone lorsque ces différentes sollicitations se combinent dans le temps.

L’écran doit ainsi rester protégé malgré les mouvements répétés de la charnière, tandis que cette dernière doit conserver un fonctionnement fiable dans les conditions d’utilisation habituelles. Le cadre et la structure interne doivent également contribuer à protéger les composants sans ajouter de volume superflu.

Samsung explique que les huit générations de smartphones pliants lui ont permis d’identifier les zones les plus exposées aux contraintes réelles et d’améliorer progressivement leur conception. La résistance n’est donc pas envisagée comme une caractéristique isolée, mais comme le résultat de l’interaction entre les différents éléments du téléphone.

Alléger sans fragiliser : le défi des smartphones pliables

La réduction du poids présente aussi un intérêt en matière de confort. Un appareil plus léger sollicite moins les mains et les poignets lors d’une utilisation prolongée. Mais cet allègement impose de retirer de la matière sans affaiblir les structures chargées de protéger l’écran, la charnière et les composants internes.

L’approche présentée par Samsung consiste à supprimer les masses jugées inutiles tout en renforçant les zones qui supportent les contraintes mécaniques les plus importantes. Le constructeur cherche ainsi à préserver la rigidité nécessaire aux pliages répétés et aux manipulations du quotidien.

Avec cette présentation détaillée de son processus industriel, Samsung entend montrer que la maturité de ses smartphones pliables repose désormais sur huit générations d’apprentissage. Reste que les plus de 100 tests annoncés décrivent un protocole de validation interne : ils ne constituent pas, à eux seuls, une garantie de l’absence de défauts sur chaque appareil commercialisé.