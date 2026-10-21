Motorola préparerait un nouveau smartphone pliable au format passeport, conçu pour rivaliser avec les futurs Galaxy Z Fold 8 et iPhone Duo. Baptisé Razr Flex 27, ou Razr Flex 2027, l’appareil vient d’apparaître dans un test Geekbench qui dévoile une partie de sa fiche technique, notamment son processeur et sa mémoire vive.

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Aucune annonce officielle n’a encore eu lieu, mais les fuites dessinent déjà le profil d’un modèle potentiellement plus compact et moins coûteux que ses concurrents. Motorola pourrait ainsi miser sur un positionnement plus accessible pour séduire les utilisateurs attirés par les grands écrans pliants, mais freinés par leurs tarifs élevés.

Un Snapdragon 8 Gen 5 et 12 Go de RAM

Le nom Razr Flex 27 a été repéré dans une entrée de la base de données Geekbench. Cette appellation correspondrait à la stratégie de nommage de Motorola en Amérique du Nord, sans que le constructeur ait confirmé son choix.

Le test indique la présence d’un Snapdragon 8 Gen 5, associé à 12 Go de mémoire vive et à Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche. Cette puce serait moins ambitieuse que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 évoqué dans certaines rumeurs antérieures. Il convient toutefois de rester prudent : un résultat de benchmark ne permet pas, à lui seul, de confirmer la configuration commerciale définitive.

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Sur Geekbench 6, le prototype a obtenu 2 669 points en monocœur et 8 837 points en multicœur. Ces résultats donnent un premier aperçu des performances, mais ils ne doivent pas être comparés directement à ceux obtenus avec Geekbench 7, dont les conditions de test et l’échelle de mesure diffèrent.

Deux écrans, dont une dalle interne à 165 Hz

Le Razr Flex 27 se distinguerait surtout par ses dimensions. Selon les informations disponibles, il embarquerait un écran interne de 6,92 pouces et un écran externe de 4,97 pouces. La définition annoncée atteindrait respectivement 2 364 × 1 728 pixels et 1 140 × 1 736 pixels.

La dalle principale pourrait également bénéficier d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Une telle fréquence serait particulièrement intéressante pour la fluidité de l’interface et des jeux, même si les caractéristiques définitives de l’écran restent à confirmer.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 et le futur iPhone Duo sont annoncés avec des écrans internes de 7,6 pouces. Leur écran externe serait également plus grand, avec 5,5 pouces pour le modèle de Samsung et 5,4 pouces pour celui d’Apple. Motorola pourrait donc privilégier un format plus facile à manipuler, quitte à proposer une surface d’affichage réduite.

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Une fiche technique moins ambitieuse, mais potentiellement plus abordable

Les premières fuites évoquent une seule configuration associant 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La batterie pourrait atteindre 5 000 mAh, avec une recharge sans fil Qi2 pouvant aller jusqu’à 25 W. Ces éléments n’ont toutefois pas été confirmés par Motorola.

Côté photo, le smartphone disposerait de deux capteurs arrière de 50 mégapixels et de deux caméras frontales de 32 mégapixels, une sur chaque écran. Les rumeurs mentionnent également des certifications IP48 et IP49, qui resteraient à confirmer sur le produit final.

Le prix pourrait constituer l’un de ses principaux arguments. L’iPhone Duo et le Galaxy Z Fold 8 sont respectivement vendus aux prix de 2 339 euros et 1 999 euros. Si Motorola parvient à proposer un tarif sensiblement inférieur, le Razr Flex 27 pourrait représenter une alternative pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir le format pliant sans investir autant dans un modèle haut de gamme.

Il faudra néanmoins attendre les prix officiels pour juger de la pertinence de ce positionnement. Une fiche technique plus modeste ne garantit pas automatiquement un tarif accessible, particulièrement sur un appareil dont la conception et les écrans pliants restent coûteux.

Motorola miserait aussi sur des couleurs originales

Le design pourrait enfin jouer un rôle important dans la différenciation du Razr Flex 27. Des rendus divulgués montrent deux finitions associées à Pantone : Coriander et Dark Botanical Garden.

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La première se rapprocherait d’une teinte terreuse et discrète, tandis que la seconde adopterait un vert profond. Ces couleurs pourraient donner au smartphone une identité visuelle distincte des modèles pliants plus classiques, même si leur disponibilité commerciale reste inconnue.

Le lancement officiel serait prévu vers la mi-décembre, selon les informations qui circulent actuellement. Motorola n’a communiqué aucune date à ce stade.

Avec son format plus compact, son écran interne potentiellement très fluide et une configuration qui privilégierait l’équilibre plutôt que la puissance maximale, le Razr Flex 27 pourrait occuper une place intéressante sur le marché des smartphones pliants. Reste à savoir si Motorola réussira à transformer cette promesse en un appareil réellement plus abordable que ses concurrents.