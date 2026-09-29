Motorola prépare une évolution importante de sa gamme Razr. Après plusieurs générations de smartphones pliables à clapet, la marque travaillerait sur son premier modèle pliable au format livre, avec deux écrans de grande taille. Déjà teasé par Motorola, l’appareil aurait désormais un nom interne, ainsi qu’une fiche technique particulièrement détaillée.

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Comme le rapporte Android Headlines, baptisé Razr Flex en interne et identifié sous le nom de code Parker, le smartphone pourrait être présenté dès la mi-décembre. Cette date reste toutefois susceptible d’évoluer, puisque Motorola n’a encore confirmé ni le nom commercial définitif ni les caractéristiques complètes du produit.

Un écran interne OLED de 6,92 pouces

Le Razr Flex adopterait un format radicalement différent des Razr traditionnels. Une fois déplié, le smartphone proposerait un grand écran interne OLED de 6,92 pouces, avec une définition de 2 364 × 1 728 pixels. La dalle bénéficierait surtout d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 165 Hz, ainsi que de la prise en charge des formats HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

À l’extérieur, Motorola intégrerait un second écran OLED de 4,97 pouces, affichant une définition de 1 736 × 1 140 pixels. Cette dalle permettrait d’utiliser le téléphone sans avoir systématiquement besoin de le déplier.

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Le choix d’un écran externe relativement grand rapproche ainsi le Razr Flex des pliables au format livre déjà présents sur le marché.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 12 Go de RAM

Motorola miserait également sur une configuration haut de gamme. Le Razr Flex embarquerait un Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension par carte mémoire.

Le smartphone mesurerait environ 110 × 149 × 5,8 mm lorsqu’il est déplié, contre 110 × 76 × 12,6 mm une fois replié. Son poids serait de 215 grammes.

La connectivité serait à la hauteur de son positionnement avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6.0 avec LE Audio, de la 5G, de la 4G LTE ainsi qu’une compatibilité eSIM et nano-SIM physique.

Deux appareils photo de 50 mégapixels

Pour la photographie, Motorola préparerait une configuration relativement classique pour un pliable haut de gamme. Le Razr Flex disposerait d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le système principal proposerait également un zoom numérique pouvant atteindre 30x.

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Deux caméras frontales de 32 mégapixels seraient par ailleurs intégrées, avec une caméra associée à chacun des deux écrans.

Cette approche permettrait de conserver une caméra dédiée quel que soit l’écran utilisé, même si les détails concernant les capteurs et leurs ouvertures restent inconnus.

Une batterie de 5 000 mAh

L’autonomie serait assurée par une batterie double cellule de 5 000 mAh. La recharge filaire passerait par USB-PD, tandis que la recharge sans fil Qi atteindrait 25 W. La fuite ne précise cependant pas la puissance maximale de la recharge filaire.

Avec un grand écran interne de près de 7 pouces et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 165 Hz, l’efficacité énergétique du Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera particulièrement importante pour maintenir une autonomie correcte.

Android 17 et deux boutons physiques

Le Razr Flex devrait fonctionner sous Android 17 dès sa sortie. Motorola intégrerait également un lecteur d’empreintes digitales placé sur le côté et directement associé au bouton d’alimentation. Une touche physique dédiée à l’IA serait également visible sur les images ayant fuité.

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Le smartphone serait certifié IP48 et IP49, deux niveaux de protection qui devraient notamment renforcer sa résistance aux infiltrations, même si les conditions exactes couvertes par chaque certification restent à vérifier.

Deux coloris seraient prévus, associés aux teintes Pantone Coriander et Dark Botanical Garden.

Motorola veut changer de catégorie

Avec le Razr Flex, Motorola chercherait clairement à dépasser le marché des pliables à clapet qui constitue aujourd’hui l’identité de la gamme Razr. Le format livre ouvre surtout la porte à de nouveaux usages, avec un grand écran interne adapté à la productivité et à la consommation de contenus, tout en conservant un écran externe suffisamment grand pour les interactions rapides.

La concurrence sera toutefois importante, puisque Motorola arriverait sur un marché déjà occupé par plusieurs fabricants proposant ce type de format.

Le lancement serait actuellement envisagé vers la mi-décembre, mais Motorola n’a encore confirmé ni cette date, ni le nom Razr Flex, ni l’ensemble des caractéristiques rapportées par cette fuite. Il faudra donc attendre une annonce officielle pour savoir si ce premier grand pliable de la marque arrivera réellement avant la fin de l’année.