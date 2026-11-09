Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Les problèmes d’écran signalés sur le premier smartphone pliable d’Apple pourraient avoir une origine différente de celle initialement envisagée. Selon le leaker chinois Kang, les fissures observées sur certains iPhone Duo ne seraient pas liées à une erreur de conception de la charnière, mais à un défaut de matériau provenant de l’un des fournisseurs du constructeur.

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Commercialisé depuis le 23 octobre, l’iPhone Duo a rapidement fait l’objet de témoignages inquiétants. Plusieurs utilisateurs ont rapporté des craquements lors de l’ouverture ou de la fermeture du smartphone, suivis de fissures près de la pliure de l’écran et de l’apparition de zones de pixels blancs défectueux.

Face à ces signalements, Apple aurait commencé à proposer des appareils de remplacement, tout en affirmant que les problèmes ne concernaient qu’un nombre limité d’unités. L’entreprise n’a toutefois pas communiqué publiquement de détails précis sur l’origine de ces défaillances.

Un matériau défectueux plutôt qu’un problème de conception ?

D’après Kang, la charnière de l’iPhone Duo ne présenterait pas de défaut fondamental de conception. Le problème viendrait plutôt d’un lot de matériaux défectueux fourni à Apple par l’un de ses partenaires industriels.

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Cette hypothèse pourrait changer sensiblement la lecture de l’incident. Si elle se confirme, les problèmes ne seraient pas représentatifs de l’ensemble de la conception du smartphone, mais limités aux appareils intégrant les composants issus du lot concerné.

Le leaker affirme également qu’Apple serait en mesure d’identifier les unités potentiellement touchées grâce à leurs numéros de série. Cette traçabilité permettrait au constructeur de proposer des remplacements préventifs aux clients concernés, avant même l’apparition d’une fissure.

Pour Apple, ce scénario serait évidemment moins préoccupant qu’un défaut structurel affectant toute la gamme. Il reste néanmoins à établir précisément la nature du matériau en cause et l’étendue du lot défectueux.

La charnière avait pourtant été mise en cause

Les premières investigations avaient plutôt orienté les soupçons vers le mécanisme de pliage. Des propriétaires ont notamment décrit un bruit de craquement, parfois accompagné d’une sensation de bosse sous l’écran, avant de constater une fissure au niveau de la pliure et une bande horizontale de pixels blancs.

Les spécialistes d’iFixit avaient identifié une piste impliquant les composants internes de la charnière, susceptibles d’exercer une pression sur les éléments électroniques situés sous l’écran. L’iPhone Duo utilise en effet une charnière à goutte d’eau relativement complexe, composée d’engrenages, de ressorts et de pièces métalliques articulées.

Apple aurait conçu des guides incurvés afin de réduire les contraintes exercées sur l’écran pendant les opérations de pliage. Certains observateurs avaient toutefois estimé que le mécanisme ne fonctionnait pas comme prévu, laissant des composants exercer une pression excessive sur la dalle.

D’autres rapports évoquaient un léger désalignement de la charnière sur certaines unités, qui aurait pu provoquer une remontée de pièces internes et endommager l’écran par l’arrière. La nouvelle hypothèse d’un défaut de matériau chez un fournisseur vient donc concurrencer ces premières explications, sans pour autant les invalider définitivement.

Apple pourrait limiter les conséquences du problème

Le premier iPhone pliable représente un enjeu particulier pour Apple. Le constructeur aurait consacré près de dix ans au développement de ce produit et a attendu longtemps avant de rejoindre un marché déjà occupé par Samsung et Google.

Dans ce contexte, les problèmes de fiabilité sont particulièrement sensibles pour l’image de la marque. Les premières générations de smartphones pliables de Samsung avaient elles aussi connu des défaillances matérielles, mais Apple doit désormais convaincre les consommateurs que son arrivée tardive sur ce segment s’accompagne d’un niveau de fiabilité élevé.

Les informations disponibles suggèrent toutefois que les incidents resteraient limités à une partie des appareils.

Apple aurait initialement visé six millions d’unités vendues cette année. Selon la source, cet objectif pourrait déjà avoir été atteint, même si aucun chiffre officiel ne permet de le confirmer.

Un smartphone toujours prometteur malgré les signalements

En dehors des unités potentiellement concernées, l’iPhone Duo conserverait des caractéristiques de résistance intéressantes. Il dispose notamment d’une certification IP68 et sa charnière serait mieux protégée contre la poussière que celles de certains concurrents, dont le Galaxy Z Fold 8 et le Pixel 11 Pro Fold, selon les informations rapportées.

Si le défaut de matériau se confirme, Apple pourrait donc éviter que cet incident remette en cause l’ensemble de son premier smartphone pliant. Mais la capacité du constructeur à identifier les appareils concernés et à assurer leur remplacement sera déterminante pour préserver la confiance des premiers acheteurs.