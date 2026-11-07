Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le lancement de l’iPhone Duo pourrait bien profiter à Samsung. Alors que le premier smartphone pliable d’Apple fait face à plusieurs signalements de problèmes de qualité, notamment des fissures sur son écran intérieur, le Galaxy Z Fold 8 aurait enregistré une nette accélération de ses ventes.

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Selon la presse sud-coréenne, les commandes du smartphone pliable de Samsung ont progressé de plus de 20 % en une semaine après le début des livraisons de son concurrent.

Le dossier complet Smartphones iPhone Duo : tout ce que l’on sait sur le premier iPhone pliable

D’après le quotidien Herald Business, cette hausse serait supérieure à celle déjà observée le mois précédent. À l’époque, les ventes du Galaxy Z Fold 8 avaient progressé d’environ 10 % d’une semaine sur l’autre, lorsque les consommateurs avaient pu découvrir plus concrètement le premier pliable d’Apple et son prix particulièrement élevé.

Les problèmes de l’iPhone Duo profiteraient à Samsung

Les signalements concernant l’écran intérieur de l’iPhone Duo pourraient avoir changé les intentions d’achat de certains consommateurs. Plusieurs utilisateurs feraient état de fissures et de problèmes de qualité, alimentant les interrogations sur le contrôle qualité du premier smartphone pliable d’Apple.

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Toutefois, ces difficultés ne semblent pas empêcher Apple de rencontrer une forte demande. La marque aurait du mal à répondre aux commandes, notamment en raison de tensions sur les approvisionnements en mémoire et en composants électroniques. Apple aurait par ailleurs annoncé une prise en charge gratuite du remplacement des appareils concernés par les fissures de l’écran intérieur, y compris lorsque les dommages ne sont pas couverts par AppleCare+.

Pour Samsung, cette situation représente une occasion de renforcer la visibilité de son propre smartphone pliable. Les problèmes rencontrés par un nouveau concurrent peuvent en effet inciter certains acheteurs à privilégier une gamme déjà installée sur le marché.

Samsung prolonge ses avantages pour les acheteurs de pliables

Le constructeur sud-coréen entend également profiter de cette période pour stimuler les ventes avec plusieurs offres commerciales. Samsung prolonge jusqu’à la fin du mois de novembre son programme New AI Subscription Club, qui permet de renouveler son appareil en échange de la reprise de l’ancien modèle, selon des cycles d’un, deux ou trois ans.

Les propriétaires de Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra et Flip 8 peuvent notamment bénéficier de valeurs de reprise garanties selon la durée choisie. Le programme prévoit une reprise à hauteur de 50 % après un an, de 40 % après deux ans et de 25 % après trois ans. Pour les utilisateurs qui passent à un nouveau modèle Flip après deux ans, la valeur annoncée atteint également 50 %.

Samsung organise en parallèle sa campagne « Galaxy End of the Year Fiesta », qui doit se poursuivre jusqu’au 31 décembre et proposer des avantages pour les achats effectués en magasin.

Samsung pourrait accélérer ses investissements dans les smartphones pliables

Malgré les difficultés signalées sur l’iPhone Duo, Apple conserve donc une demande importante pour son premier appareil pliable. La situation rappelle les risques associés à l’arrivée sur un nouveau segment matériel, où la qualité de l’écran et la fiabilité de la charnière constituent des éléments particulièrement sensibles.

Samsung pourrait tirer parti de cette période pour consolider son avance. Le groupe prévoirait d’investir massivement dans le nouveau format en 2027, même si les détails de cette stratégie ne sont pas encore connus.

La hausse annoncée de 20 % des ventes du Galaxy Z Fold 8 reste à replacer dans son contexte : elle concerne une progression hebdomadaire rapportée par la presse coréenne, et non une augmentation équivalente des ventes sur l’ensemble du marché. Elle illustre néanmoins l’effet potentiel des difficultés d’un concurrent sur les arbitrages des acheteurs de smartphones pliables.