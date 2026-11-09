Apple accélère sa transformation de Siri pour en faire un assistant capable d’exécuter des tâches complexes de manière autonome. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, John Ternus pousse Craig Federighi à accélérer le développement de cette nouvelle génération d’intelligence artificielle, avec un objectif clair : rivaliser avec des agents comme OpenAI Dots ou Meta Muse.

Publicité

En effet, John Ternus aurait récemment organisé une réunion privée avec Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple. Le nouveau dirigeant aurait exprimé son mécontentement face au rythme auquel Apple progresse dans l’intelligence artificielle, estimant que l’entreprise ne réagit pas avec suffisamment d’urgences face à ses concurrents.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

L’objectif ne serait donc plus seulement de corriger les lacunes de Siri et d’améliorer ses réponses, mais de revoir plus profondément son rôle. John Ternus souhaiterait accélérer la feuille de route pour faire de l’assistant un agent capable de prendre en charge des missions plus longues, sans attendre une nouvelle instruction après chaque étape.

Siri reste aujourd’hui un assistant principalement réactif

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats financiers du 2 novembre 2026, John Ternus avait pourtant affiché un discours optimiste. Il avait présenté la nouvelle génération de Siri comme un « nouveau chapitre dans l’IA » pour Apple et comme la version de l’assistant que l’entreprise souhaitait proposer depuis longtemps.

Publicité

Le dirigeant avait également évoqué une architecture moderne, pilotée par un orchestrateur, qui offrirait davantage de possibilités d’évolution. « Elle fonctionne principalement à la demande aujourd’hui, mais […] elle nous donne une réelle marge de manœuvre pour étendre ses capacités au fil du temps », avait-il expliqué. Selon Mark Gurman 94 % fiable, le discours tenu en privé serait toutefois plus préoccupé par le retard accumulé face aux acteurs les plus avancés.

Dans sa version actuelle, Siri peut répondre à des questions, rédiger des courriels et des messages, créer des rappels ou rechercher des informations dans les e-mails et les conversations.

Le problème reste celui de l’enchaînement des opérations. Siri fonctionne essentiellement sur un modèle requête-réponse : l’utilisateur formule une demande, l’assistant l’exécute, puis attend une nouvelle instruction. Il ne peut pas encore prendre en charge une mission complexe et continuer à la faire progresser de manière autonome en arrière-plan.

Si Apple a déjà réussi à mettre au point une version fonctionnelle de Siri dopée à l’IA dans des délais particulièrement courts, en interne, l’entreprise ne se fait aucune illusion sur le retard accumulé face à ses concurrents. La priorité est désormais de faire évoluer l’assistant au-delà des simples réponses conversationnelles pour lui permettre d’agir directement dans les applications et, à terme, de poursuivre des objectifs sans intervention permanente de l’utilisateur.

Siri pourra bientôt prendre davantage de contrôle sur les applications Apple

Deux évolutions importantes sont attendues dans les prochains mois. La première doit permettre à Siri de contrôler plus finement les applications développées par Apple. L’assistant pourrait notamment effectuer des opérations dans Photos, comme recadrer ou faire pivoter une image, mais aussi organiser les onglets dans Safari.

Publicité

Ces capacités seraient prévues pour iOS 27.3. Elles marqueraient une évolution importante dans l’utilisation quotidienne de Siri : au lieu de simplement expliquer comment réaliser une opération, l’assistant pourrait l’exécuter directement à la demande.

La deuxième évolution, plus ambitieuse, concerne les applications tierces. Son arrivée serait prévue ultérieurement, au printemps, selon Mark Gurman. Siri pourrait alors effectuer des actions dans des services externes, par exemple passer une commande via Grubhub ou réserver une table dans un restaurant avec OpenTable.

Cette ouverture permettrait à Apple de rapprocher Siri des assistants capables de coordonner plusieurs services. L’utilisateur pourrait formuler une demande en langage naturel et laisser l’assistant gérer les différentes étapes, sans devoir naviguer manuellement entre plusieurs applications.

Apple veut un Siri capable d’agir sans attendre chaque instruction

Toutefois, l’ambition d’Apple ne s’arrête pas à l’exécution de commandes ponctuelles. La firme souhaite faire de Siri un véritable agent IAL'IA agentique désigne les systèmes d'intelligence artificielle capables de planifier puis d'exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Lire la fiche, capable de suivre des objectifs dans la durée et de déterminer lui-même les prochaines actions nécessaires.

C’est précisément le fonctionnement que Mark Gurman observe chez certains concurrents. OpenAI Dots, Meta Muse ou encore Grok peuvent suivre des objectifs, identifier les étapes suivantes et continuer à travailler sans que l’utilisateur ait besoin de déclencher chaque opération individuellement.

Publicité

Apple souhaiterait aller dans cette direction dès l’année prochaine. L’enjeu est de passer d’un assistant réactif, qui attend une demande avant d’agir, à un système capable d’accompagner des tâches continues et de prendre des initiatives dans les limites définies par l’utilisateur.

Cette évolution pourrait profondément modifier la place de Siri dans l’écosystème Apple. Un assistant capable de gérer des tâches récurrentes, de coordonner des applications et de suivre des objectifs deviendrait un point d’entrée central pour de nombreux usages sur iPhone, iPad et Mac.

Une course aux agents IA dans laquelle Apple doit accélérer

La pression concurrentielle explique en partie cette accélération. OpenAI, Meta et d’autres acteurs développent des assistants qui ne se limitent plus à générer du texte ou à répondre à des questions. Ils cherchent désormais à automatiser des tâches, à conserver le contexte et à intervenir de manière plus autonome.

Pour Apple, le défi consiste à transformer Siri sans compromettre l’intégration étroite entre matériel, logiciels et services qui caractérise son écosystème. Le contrôle des applications natives constitue une première étape, tandis que l’intégration des services tiers et la gestion d’objectifs sur la durée représentent des chantiers nettement plus ambitieux.

Les prochaines versions d’iOS devraient donc être déterminantes. Si le calendrier évoqué par Bloomberg se confirme, Siri pourrait franchir plusieurs étapes importantes dès iOS 27.3, avant d’évoluer vers un véritable agent IA en 2027. Apple ne veut plus seulement améliorer son assistant : l’entreprise cherche à lui donner un rôle beaucoup plus actif dans la vie numérique de ses utilisateurs.

Pour John Ternus, le sujet dépasse donc la simple amélioration d’un assistant vocal. Il s’agit de faire en sorte que l’iPhone ne se contente plus de répondre aux demandes de son propriétaire, mais puisse aussi accomplir une partie du travail à sa place.