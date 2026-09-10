Apple a confirmé le calendrier de déploiement d’iOS 27, qui commencera à être proposé le 14 septembre sur une large sélection d’iPhone. La mise à jour introduit une interface remaniée, de nouvelles fonctions système et surtout une nouvelle génération de Siri davantage intégrée à Apple Intelligence.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’anciens modèles : la compatibilité remonte jusqu’à l’iPhone 11 et à l’iPhone SE de deuxième génération. En revanche, tous les iPhone compatibles avec iOS 27 ne bénéficieront pas nécessairement de l’ensemble des fonctions d’intelligence artificielle.

iOS 27 reste compatible avec les iPhone sortis depuis 2019

Apple conserve une politique de support relativement large pour cette nouvelle version. iOS 27 pourra être installé sur les iPhone 11 et modèles plus récents, ainsi que sur l’iPhone SE de deuxième génération. Sont donc concernés les iPhone 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, avec leurs différentes déclinaisons respectives. L’iPhone SE 2 reste lui aussi éligible malgré son ancienneté.

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Cette compatibilité étendue permet à Apple de proposer les principales évolutions visuelles et système à une base installée particulièrement importante.

Le déploiement se fera comme d’habitude directement depuis l’iPhone, via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Tous les iPhone compatibles avec iOS 27

La liste complète des générations prises en charge comprend :

iPhone 17 et ses différentes versions

iPhone 16 et ses différentes versions

iPhone 15 et ses différentes versions

iPhone 14 et ses différentes versions

iPhone 13 et ses différentes versions

iPhone 12 et ses différentes versions

iPhone 11 et ses différentes versions

iPhone SE de 2e génération

Les nouveaux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Duo seront quant à eux livrés directement avec iOS 27 installé.

Le maintien de l’iPhone 11 dans la liste est notable. Commercialisé à l’origine en 2019, le modèle continue donc de recevoir les grandes évolutions du système plusieurs années après sa sortie.

Une compatibilité iOS 27 qui ne garantit pas toutes les fonctions

Cependant, il existe une différence importante entre pouvoir installer iOS 27 et pouvoir profiter de toutes ses nouveautés. Les fonctions classiques du système seront largement distribuées, mais certaines capacités liées à Apple Intelligence et à Siri AI nécessitent un matériel plus récent.

Apple s’appuie davantage sur le traitement local pour ses nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de mémoire, de Neural Engine et de puissance de calcul.

Les propriétaires d’anciens iPhone compatibles pourront donc bénéficier de la nouvelle interface, des optimisations générales et de plusieurs améliorations des applications, mais certaines fonctions IA resteront réservées aux appareils les plus récents.

Cette distinction devient de plus en plus importante dans la stratégie logicielle d’Apple. L’entreprise continue de maintenir longtemps ses appareils à jour, tout en utilisant désormais les capacités d’Apple Intelligence pour différencier plus fortement les nouvelles générations.

Siri AI constitue la principale nouveauté d’iOS 27

Même si l’interface évolue sensiblement, la transformation de Siri reste probablement le changement le plus ambitieux de cette version. L’assistant devient plus conversationnel, capable de conserver davantage de contexte entre plusieurs échanges et d’exploiter les informations personnelles présentes dans les applications.

Apple lui offre également une application dédiée, permettant de retrouver les conversations précédentes et de dialoguer avec Siri de manière plus proche d’un chatbot moderne.

L’assistant peut également utiliser le contexte affiché à l’écran et effectuer certaines actions directement à l’intérieur des applications compatibles.

Apple présente cette nouvelle architecture autour de ses Foundation Models et d’Apple Intelligence. Certaines capacités peuvent s’appuyer sur des modèles externes selon les usages, mais l’entreprise continue de mettre en avant son propre traitement local et Private Cloud Compute pour les données les plus sensibles.

Le déploiement de Siri AI restera néanmoins plus progressif que celui d’iOS 27 lui-même, avec des restrictions liées aux appareils et aux langues.

iOS 27 apporte aussi une interface remaniée

La mise à jour ne se résume pas à l’intelligence artificielle. Apple poursuit l’évolution de son langage visuel Liquid Glass, avec davantage de contrôle sur la transparence et la lisibilité de l’interface. Le système profite également d’optimisations destinées à améliorer la réactivité globale, notamment au niveau du planificateur CPU.

Apple annonce des gains sur le lancement des applications, le chargement des photos et les transferts AirDrop. Ces améliorations pourraient être particulièrement intéressantes sur les modèles plus anciens, où un système mieux optimisé peut parfois apporter un bénéfice plus perceptible qu’une nouvelle fonction spectaculaire.

C’est justement l’un des intérêts d’iOS 27 : une partie de la mise à jour vise les appareils déjà en circulation, tandis que les fonctions IA les plus avancées servent davantage à valoriser les nouvelles générations.

Une version spécialement adaptée à l’iPhone Duo

iOS 27 marque également un tournant matériel avec l’arrivée de l’iPhone Duo. Apple a adapté son système au premier iPhone pliable de la marque, avec une interface capable de réagir à plusieurs tailles d’écran et différentes positions de la charnière. Le Duo peut afficher deux applications côte à côte, proposer deux pages d’accueil lorsqu’il est ouvert et déplacer automatiquement certains éléments d’interface vers les côtés.

Le système prend également en charge des usages spécifiques au format pliable, comme le mode tente et une version enrichie de StandBy. Ces fonctions resteront naturellement réservées au Duo, mais leur présence montre que l’architecture d’iOS commence elle-même à évoluer.

Après près de vingt ans construits autour d’un iPhone doté d’un seul écran, Apple doit désormais gérer plusieurs formats au sein du même système.

Tous les systèmes Apple seront mis à jour le même jour

Apple profitera du 14 septembre pour déployer plusieurs mises à jour simultanément. Aux côtés d’iOS 27 arriveront également iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Ce lancement coordonné est important pour l’écosystème Apple, car plusieurs nouveautés reposent désormais sur les interactions entre appareils.

Siri, en particulier, peut poursuivre certaines conversations d’un appareil à l’autre, tandis que les nouvelles fonctions de continuité deviennent progressivement plus dépendantes de versions logicielles alignées.

Apple cherche donc à faire évoluer l’ensemble de son écosystème comme une plateforme unique plutôt qu’une collection de produits séparés.

Une mise à jour large, mais de plus en plus fragmentée

Le support de l’iPhone 11 montre qu’Apple continue de prolonger la durée de vie logicielle de ses appareils. Mais, iOS 27 illustre aussi une évolution importante : les mises à jour deviennent progressivement plus fragmentées selon la puissance du matériel. Deux utilisateurs pourront installer exactement la même version d’iOS sans pour autant disposer des mêmes capacités.

Avec l’essor de l’intelligence artificielle locale, cette tendance devrait encore s’accentuer.

iOS 27 reste donc largement accessible, mais la véritable frontière n’est plus seulement la compatibilité avec la mise à jour : elle se déplace désormais vers les fonctions que chaque génération d’iPhone est réellement capable d’exécuter.