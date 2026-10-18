Apple s’apprête à déployer Apple Intelligence en Chine continentale en décembre 2026, près de deux ans après son lancement initial aux États-Unis. Selon Bloomberg, cette arrivée se fera avec iOS 27.3, mais sans la nouvelle version de Siri dopée à l’intelligence artificielle.

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Une situation qui rappelle celle de l’Union européenne, où cette évolution majeure de l’assistant d’Apple se fait toujours attendre.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Le déploiement chinois concernerait principalement les fonctionnalités introduites en 2024 : outils d’écriture, résumés de notifications, Genmoji et retouche de photos. Les fonctions plus récentes, dont le Siri nouvelle génération, l’extension d’images et les capacités visuelles intégrées à l’appareil photo, resteraient absentes.

Derrière ces deux retards se cachent toutefois des contraintes différentes. En Chine, Apple a dû adapter son offre aux exigences réglementaires locales et nouer des partenariats avec des acteurs nationaux. En Europe, l’arrivée de Siri AI reste incertaine, alors que les discussions avec les autorités européennes n’ont pas encore débouché sur un calendrier annoncé.

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Apple Intelligence arrive en Chine avec deux ans de retard

D’après les informations rapportées par Bloomberg, Apple prévoit de proposer ses premières fonctionnalités d’Apple Intelligence en Chine continentale en décembre, dans le cadre de la mise à jour iOS 27.3.

Cette première version devrait reprendre une partie des fonctions présentées en 2024. Les utilisateurs pourraient notamment accéder aux outils d’écriture assistée, aux résumés de notifications, à Genmoji pour créer des emojis personnalisés et aux outils de suppression d’objets indésirables dans les photos.

En revanche, les nouveautés développées plus récemment ne seraient pas incluses. Le Siri entièrement remanié, les fonctions avancées de génération d’images et certaines capacités d’intelligence visuelle resteraient notamment en dehors de cette première version chinoise.

Apple procéderait donc à un lancement progressif, avec un ensemble de fonctionnalités plus limité que celui que l’entreprise développe pour ses autres marchés. Les dirigeants ne seraient d’ailleurs pas particulièrement optimistes quant à une arrivée rapide de Siri AI en Chine.

Alibaba et Baidu au cœur de l’adaptation chinoise

Pour rendre Apple Intelligence disponible en Chine continentale, Apple a dû adapter son approche technologique et réglementaire. L’entreprise a travaillé avec Alibaba pour développer une version de son modèle d’IA destinée au marché chinois.

Cette collaboration répond notamment aux exigences locales concernant les services d’intelligence artificielle. Selon les informations rapportées, Apple serait devenue la première entreprise étrangère autorisée par les autorités chinoises à proposer un modèle d’IA propriétaire sur le marché continental, dans le cadre de ce dispositif.

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Les garde-fous du système ont également été élaborés avec Alibaba. Ils comprennent un mécanisme de filtrage permettant aux autorités d’approuver les mises à jour successives des modèles. Baidu doit, de son côté, fournir des services de recherche et prendre en charge certaines fonctionnalités liées à Siri.

Ces contraintes ont des conséquences directes sur les fonctions disponibles. La génération d’images via Image Playground ne serait pas proposée en Chine, tandis que certaines fonctions de génération de texte seraient limitées dans certaines applications.

Un feu vert réglementaire obtenu après plusieurs mois d’attente

L’arrivée d’Apple Intelligence en Chine a nécessité un long processus d’approbation. L’administration chinoise du cyberespace a enregistré le service en juillet, environ 22 mois après le lancement initial de la plateforme sur d’autres marchés. Les autorisations concernant les iPhone récents ont ensuite suivi le 29 septembre.

Apple avait même laissé apparaître brièvement des références à Apple Intelligence dans les réglages de certains appareils en Chine continentale en mars, avant de les retirer faute d’autorisation définitive. Cet épisode illustre la sensibilité du dossier réglementaire.

Le contexte politique et commercial est également à prendre en compte. Tim Cook, désormais président exécutif d’Apple et non plus directeur général, a participé le mois dernier à un dîner d’État organisé à la Maison-Blanche en l’honneur de Xi Jinping. Cet événement souligne l’importance des relations entre les États-Unis et la Chine pour les grandes entreprises technologiques, même s’il ne permet pas à lui seul d’établir un lien direct avec le calendrier du lancement.

En Europe, Siri AI reste sans calendrier

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La situation européenne est différente. Plusieurs fonctionnalités d’Apple Intelligence ont été déployées selon le calendrier prévu en septembre, mais Siri nouvelle génération reste absent des iPhone, iPad et Apple Watch dans l’Union européenne.

À ce stade, aucun calendrier précis n’a été communiqué pour son arrivée. Selon les informations rapportées, les personnes au fait du dossier ne savent pas si, ni quand, Apple obtiendra les autorisations nécessaires à un lancement local.

Les échanges entre Apple et les autorités européennes n’ont donc pas encore permis de fixer une date publique. Les exigences réglementaires de l’Union européenne constituent un contexte différent de celui de la Chine, où Apple a finalement obtenu un accord permettant de planifier un lancement, avec des fonctionnalités adaptées.

Il serait toutefois prématuré de conclure que Siri AI restera durablement indisponible en Europe. En l’absence d’annonce officielle, le calendrier demeure simplement incertain.

Deux marchés, deux obstacles pour Apple Intelligence

La Chine et l’Union européenne illustrent deux difficultés distinctes auxquelles Apple est confrontée dans le déploiement de ses fonctions d’IA. En Chine, l’entreprise a construit une offre adaptée aux exigences locales, en s’appuyant sur Alibaba et Baidu, et dispose désormais d’une fenêtre de lancement annoncée pour décembre.

En Europe, plusieurs fonctions sont déjà disponibles, mais la nouvelle génération de Siri reste bloquée dans une incertitude réglementaire et commerciale dont l’issue n’est pas connue. Apple n’a pas communiqué de date permettant aux utilisateurs européens de savoir quand ils pourront en bénéficier.

Pour les utilisateurs, le résultat est similaire : l’expérience Apple Intelligence varie selon le marché et toutes les fonctionnalités ne sont pas accessibles partout. Le lancement chinois prévu avec iOS 27.3 constitue une étape importante, mais il ne résout pas la question de la disponibilité mondiale de Siri AI.