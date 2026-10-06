Dots est le nom des agents IA d’OpenAI qui travaillent en continu dans le cloud sur les missions qu’on leur confie, sans attendre une instruction à chaque étape.

Les Dots sont des agents d’intelligence artificielle « toujours actifs » lancés par OpenAI le 29 septembre 2026, à l’occasion de son DevDay. Contrairement à un chatbot qui attend une question, un dot poursuit un objectif dans la durée : on lui confie une mission, il continue à travailler en arrière-plan, même quand ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place. Lire la fiche est fermé, et revient vers vous avec une mise à jour, une question ou une demande d’approbation. Ils s’appuient sur GPT-6 Astra. Notre article d’annonce détaille la présentation d’OpenAI.

Publicité

Chaque dot dispose de son propre ordinateur dans le cloud, d’un navigateur et d’un environnement pour exécuter du code. Il se connecte à plus de 4 000 applications et reste joignable dans ChatGPT, par SMS, sur Slack, sur Teams ou par appel vocal, en gardant le contexte d’un canal à l’autre. L’utilisateur commence avec un dot principal, auquel il donne un nom ; OpenAI imagine à terme plusieurs dots, voire des « dots spécialisés » dotés chacun de leurs propres identifiants et autorisations.

C’est une brique de plus de ce que l’on appelle l’IA agentique, déjà portée par Meta avec Muse ou par la communauté OpenClaw. Particularité du lancement : les dots ne sont pas disponibles en France pour les abonnés Pro, OpenAI ayant exclu l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni à ce stade.