Un dot est un agent propulsé par GPT-6 Astra qui travaille en continu sur son propre ordinateur cloud.
Il se connecte à plus de 4 000 applications et vous joint dans ChatGPT, par SMS, Slack, Teams ou voix.
Les abonnés Pro de l'EEE, de Suisse et du Royaume-Uni en sont exclus au lancement ; les offres professionnelles y accèdent.
Ses recherches proactives sont en lecture seule, les actions sensibles demandent votre accord.
01Définition
Qu'est-ce que Dots, au juste ?
Les Dots sont des agents d’intelligence artificielle « toujours actifs » lancés par OpenAI le 29 septembre 2026, à l’occasion de son DevDay. Contrairement à un chatbot qui attend une question, un dot poursuit un objectif dans la durée : on lui confie une mission, il continue à travailler en arrière-plan, même quand ChatGPTChatGPT est l'assistant IA d'OpenAI : devenu en 2026 une plateforme multimodale et agentique, il écoute, parle, voit, navigue sur le web et exécute des tâches à votre place.Lire la fiche est fermé, et revient vers vous avec une mise à jour, une question ou une demande d’approbation. Ils s’appuient sur GPT-6 Astra. Notre article d’annonce détaille la présentation d’OpenAI.
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Chaque dot dispose de son propre ordinateur dans le cloud, d’un navigateur et d’un environnement pour exécuter du code. Il se connecte à plus de 4 000 applications et reste joignable dans ChatGPT, par SMS, sur Slack, sur Teams ou par appel vocal, en gardant le contexte d’un canal à l’autre. L’utilisateur commence avec un dot principal, auquel il donne un nom ; OpenAI imagine à terme plusieurs dots, voire des « dots spécialisés » dotés chacun de leurs propres identifiants et autorisations.
C’est une brique de plus de ce que l’on appelle l’IA agentique, déjà portée par Meta avec Muse ou par la communauté OpenClaw. Particularité du lancement : les dots ne sont pas disponibles en France pour les abonnés Pro, OpenAI ayant exclu l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni à ce stade.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
29 septembre 2026
Annonce des dots
OpenAI présente les dots lors de son DevDay : des agents personnels toujours actifs, propulsés par GPT-6 Astra, d’abord pour les abonnés Pro et Business Premium.
Octobre 2026
Déploiement progressif
Le déploiement commence, sans les abonnés Pro de l’Espace économique européen, de la Suisse et du Royaume-Uni. Les offres Enterprise, Edu et Healthcare reçoivent une version bêta si l’administrateur l’active.
03Comment y accéder
Où et comment l'utiliser
Abonnement Pro
Premier dot inclus
Pas d'accès au lancement dans l'EEE, en Suisse ni au Royaume-Uni
Business Premium
Premier dot inclus
Disponible aussi en Europe
Enterprise, Edu, Healthcare
Bêta
À activer par l'administrateur
Dots supplémentaires
Payants
Tarifs non publiés
04Fonctionnalités
Ce que ça permet de faire
Poursuivre une mission dans la durée
Un dot ne répond pas à une question isolée : il surveille, relance et avance sur un objectif, par exemple suivre les retours clients ou relancer une analyse quand de nouvelles données arrivent.
Travailler dans vos outils
Avec plus de 4 000 applications connectées, un dot peut agir là où vous travaillez déjà, sur son propre ordinateur cloud avec navigateur et exécution de code.
Vous joindre où vous êtes
Mises à jour, questions et demandes d’approbation arrivent dans ChatGPT, par SMS, sur Slack ou Teams, voire par appel vocal, avec le même contexte.
Prendre l'initiative, en lecture seule
Un dot peut chercher de lui-même comment vous aider, mais ses recherches proactives restent en lecture seule : envoyer un message ou modifier un contenu demande votre accord.
Dots spécialisés en entreprise
OpenAI prévoit des dots dédiés à une responsabilité précise, avec leur propre identité, leurs identifiants et leurs permissions, et travaille avec Microsoft sur l’intégration aux contrôles d’Agent 365.
05Limites & risques
Ce qu'il faut garder en tête
Pas en France pour les abonnés Pro
Les abonnés Pro de l’EEE, de Suisse et du Royaume-Uni sont exclus au lancement. Seules les offres professionnelles y donnent accès.
Un agent peut se tromper
OpenAI recommande de vérifier les résultats importants : un dot qui agit seul peut commettre des erreurs, et le coût d’une erreur grandit avec les permissions accordées.
Une gouvernance encore en chantier
Dans les entreprises, qui crée les agents, qui autorise leurs actions et qui paie les tâches déclenchées restent des questions ouvertes ; les contrôles d’administration Enterprise sont encore en bêta.
Un prix qui monte vite
Le premier dot est inclus, mais les dots supplémentaires et les paliers de vitesse sont payants, et un agent actif en continu consomme de la puissance de calcul.
06Conseils par profil
Faut-il utiliser Dots ?
Particuliers en France
Les dots ne sont pas ouverts aux abonnés Pro en France : inutile de contourner la restriction, d’autant qu’un agent qui accède à vos comptes mérite une vraie confiance dans le service.
Équipes et entreprises
Commencez par une mission circonscrite, accordez des droits minimaux, exigez une approbation pour toute action sensible et surveillez l’activité avant d’élargir.
DSI et responsables sécurité
Définissez qui peut créer des agents, quelles applications ils peuvent toucher et comment leurs actions sont tracées, avant d’activer la bêta pour les administrateurs.
Créateurs et développeurs
Les dots conviennent à des tâches longues et répétitives (veille, préparation de contenus, suivi de retours) ; pour piloter le code, le guide GPT-6 d’OpenAI donne les bons réglages.
07FAQ
Questions fréquentes
C'est quoi un dot chez OpenAI ?
Un agent IA personnel, propulsé par GPT-6 Astra, qui travaille en continu dans le cloud sur les objectifs que vous lui confiez et vous contacte quand il a besoin de vous.
Les dots sont-ils disponibles en France ?
Pas pour les abonnés Pro : OpenAI a exclu l’Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni au lancement. Les offres professionnelles (Business Premium, et la bêta Enterprise, Edu, Healthcare) y donnent accès.
Un dot peut-il agir sans mon accord ?
Il peut chercher de l’information de lui-même, en lecture seule. Pour envoyer un message ou modifier un contenu, il doit obtenir votre autorisation, et le changement de mot de passe reste à votre main.
Quelle différence avec ChatGPT ?
ChatGPT répond quand vous l’interrogez. Un dot continue de travailler quand vous n’êtes pas là, avec son propre ordinateur cloud, et revient vers vous par le canal de votre choix. Voir aussi notre fiche ChatGPT.
Quelle différence avec Muse de Meta ?
Muse est l’agent généraliste de Meta, qui s’inspire de OpenClaw et dont les appels téléphoniques reposent sur des humains. Les dots d’OpenAI misent sur des agents persistants avec leur propre ordinateur cloud, reliés aux offres payantes de ChatGPT.
Les dots sont-ils payants ?
Le premier dot est inclus dans les offres Pro et Business Premium. Les dots supplémentaires et les paliers de vitesse sont facturés en plus, sans tarif publié à ce jour.
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