Meta Muse est l’agent IA personnel de Meta, annoncé le 8 septembre 2026 : il ne se contente pas de répondre, il agit à la place de l’utilisateur (e-mails, réservations, achats, négociations), sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée. Il n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis.

Meta Muse est l’agent IA personnel présenté par Meta le 8 septembre 2026. À la différence d’un chatbot classique, Muse ne se limite pas à répondre à des questions : il prend en charge des tâches (envoyer un e-mail, réserver un billet) et des objectifs plus larges, pour lesquels il élabore un plan et coordonne le travail dans la durée, même après la fermeture de l’application.

Concrètement, Muse peut ouvrir un navigateur, remplir des formulaires et négocier au nom de la personne — vendre une voiture plus cher, faire baisser une facture. Il retient ce qui compte (les restrictions alimentaires d’un proche, une recette repérée sur Instagram) pour faire des suggestions non sollicitées, et peut régler un achat via Link, le portefeuille développé par Stripe, avec une carte à usage unique et des protections (casse, baisse de prix, retours sans frais) ; Shop Pay et la prise en charge de 1Password sont annoncés pour la suite.

Meta a conçu Muse autour d’une architecture de sécurité inédite : chaque utilisateur dispose de sa propre Muse Secure VM, une machine virtuelle dédiée qui héberge l’agent, ses données et les identifiants des services connectés. Un second agent, Sentinel, tourne séparément sur cette même machine et doit approuver toute action de Muse vers internet ; il demande confirmation avant un envoi ou un achat sensible. Muse n’a jamais accès en clair aux mots de passe ou moyens de paiement, affiche un historique complet de ses actions, et chaque personne choisit les services connectés et leur niveau d’accès (et peut s’opposer à ce que ses échanges servent à entraîner les modèles de Meta). Une version entièrement chiffrée de bout en bout, Muse Confidential VM, doit arriver plus tard dans l’année.

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Muse s’appuie sur Muse Spark, le premier modèle de la nouvelle série Muse, développé par Meta Superintelligence Labs (MSL) et dévoilé le 8 avril 2026. Ce même modèle propulse aussi Muse Image (7 juillet 2026), l’outil de génération et de retouche d’images de Meta. Muse est un produit distinct de Meta AI, l’assistant conversationnel plus ancien de Meta fondé sur Llama 4 et intégré à Facebook, Instagram et Messenger.