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Qu'est-ce que Meta Muse ?

Définition, fonctionnement, sécurité, prix et limites de Meta Muse — la fiche de référence pour tout comprendre.

L'ESSENTIEL
  • Meta Muse (8/09/2026) agit pour l'utilisateur : tâches, plans, achats, négociations
  • Tourne sur une Muse Secure VM dédiée, avec l'agent Sentinel qui approuve chaque action vers internet
  • Disponible aux États-Unis seulement, gratuit pour l'essentiel, abonnements annoncés sans détail
01 Définition

Qu'est-ce que Meta Muse, au juste ?

Meta Muse est l’agent IA personnel présenté par Meta le 8 septembre 2026. À la différence d’un chatbot classique, Muse ne se limite pas à répondre à des questions : il prend en charge des tâches (envoyer un e-mail, réserver un billet) et des objectifs plus larges, pour lesquels il élabore un plan et coordonne le travail dans la durée, même après la fermeture de l’application.

Concrètement, Muse peut ouvrir un navigateur, remplir des formulaires et négocier au nom de la personne — vendre une voiture plus cher, faire baisser une facture. Il retient ce qui compte (les restrictions alimentaires d’un proche, une recette repérée sur Instagram) pour faire des suggestions non sollicitées, et peut régler un achat via Link, le portefeuille développé par Stripe, avec une carte à usage unique et des protections (casse, baisse de prix, retours sans frais) ; Shop Pay et la prise en charge de 1Password sont annoncés pour la suite.

Meta a conçu Muse autour d’une architecture de sécurité inédite : chaque utilisateur dispose de sa propre Muse Secure VM, une machine virtuelle dédiée qui héberge l’agent, ses données et les identifiants des services connectés. Un second agent, Sentinel, tourne séparément sur cette même machine et doit approuver toute action de Muse vers internet ; il demande confirmation avant un envoi ou un achat sensible. Muse n’a jamais accès en clair aux mots de passe ou moyens de paiement, affiche un historique complet de ses actions, et chaque personne choisit les services connectés et leur niveau d’accès (et peut s’opposer à ce que ses échanges servent à entraîner les modèles de Meta). Une version entièrement chiffrée de bout en bout, Muse Confidential VM, doit arriver plus tard dans l’année.

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Muse s’appuie sur Muse Spark, le premier modèle de la nouvelle série Muse, développé par Meta Superintelligence Labs (MSL) et dévoilé le 8 avril 2026. Ce même modèle propulse aussi Muse Image (7 juillet 2026), l’outil de génération et de retouche d’images de Meta. Muse est un produit distinct de Meta AI, l’assistant conversationnel plus ancien de Meta fondé sur Llama 4 et intégré à Facebook, Instagram et Messenger.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. 8 avril 2026

    Muse Spark

    Meta Superintelligence Labs (MSL) dévoile Muse Spark, le premier modèle de la nouvelle série Muse, déployé dans Meta AI puis étendu à WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger et aux lunettes connectées.

  2. 7 juillet 2026

    Muse Image

    Lancement de Muse Image, la génération et retouche d’images propulsée par Muse Spark, disponible sur Meta AI, Instagram et WhatsApp (pays limités).

  3. 8 septembre 2026

    Muse, l'agent personnel

    Meta lance Muse : un agent qui agit (tâches, plans, achats, négociation) plutôt que de simplement répondre, hébergé sur une Muse Secure VM dédiée. Disponible aux États-Unis sur iOS, Android et muse.ai ; les lunettes IA sont annoncées « bientôt ».

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Muse

Usage courant
0 $
  • Agent personnel : tâches, plans, achats via Link
  • Accès app iOS/Android, muse.ai et WhatsApp
  • Couvre, selon Meta, l'essentiel des besoins courants

Abonnement Muse

Usages avancés
Non communiqué
  • Meta évoque des « formules d'abonnement pour aller plus loin »
  • Contenu et tarifs non précisés au lancement

Meta annonce Muse « gratuit pour l’essentiel de ce dont les gens ont besoin », avec des formules d’abonnement pour les usages plus avancés — sans en préciser le contenu ni le prix au lancement.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

App
iOS, Android
Application dédiée à l'agent personnel Muse
Web
muse.ai
Interface web
WhatsApp
Chat direct
Discuter avec Muse comme avec un contact, dans l'app de messagerie
Lunettes IA
Annoncé, pas encore disponible
Extension prévue aux lunettes connectées de Meta
Zone
États-Unis uniquement au lancement
Aucune date d'extension internationale communiquée
05 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Planification d'objectifs

Transforme un but exprimé en une phrase (« vendre ma voiture », « baisser ma facture ») en plan d’action, et avance seul en coordonnant temps et ressources.

Actions dans le navigateur

Ouvre un navigateur, remplit des formulaires et peut négocier au nom de l’utilisateur, y compris après la fermeture de l’app.

Paiement protégé

Règle les achats via Link (Stripe) avec une carte à usage unique et des protections (casse, baisse de prix, retours sans frais) ; Shop Pay et 1Password sont annoncés.

Mémoire personnelle

Retient des détails mentionnés une seule fois (restrictions alimentaires, préférences) et fait des suggestions non sollicitées, par exemple transformer une recette Instagram en liste de courses.

Sentinel, le garde-fou

Un agent séparé, isolé de Muse au niveau système, approuve toute action vers internet et demande confirmation avant un envoi ou un achat sensible.

Intégration WhatsApp

Discuter avec Muse fonctionne comme échanger avec un contact, directement dans l’app de messagerie déjà installée.

06 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Disponible aux États-Unis seulement

Au lancement, Muse n’est accessible qu’aux États-Unis (iOS, Android, muse.ai) ; aucune date n’a été communiquée pour la France ou le reste de l’Europe.

Chiffrement total à venir

La Muse Confidential VM, où les données sont chiffrées avec une clé que seul l’utilisateur détient, n’arrivera que plus tard dans l’année ; au lancement, les données restent protégées mais pas chiffrées de bout en bout.

Lunettes IA pas encore prêtes

L’extension aux lunettes connectées de Meta est annoncée « bientôt », sans date précise.

Abonnement encore flou

Meta évoque des formules payantes pour les usages avancés, sans en préciser le contenu ni le prix au lancement.

Confiance à construire

Un agent qui agit à la place de l’utilisateur (achats, e-mails, négociations) déplace le risque de la réponse erronée vers l’action erronée ; les garde-fous (Sentinel, confirmations) restent à éprouver à grande échelle et dans la durée.

07 Conseils par profil

Faut-il utiliser Meta Muse ?

Utilisateurs américains curieux d'agents IA

Premiers servis : Muse est disponible dès maintenant sur iOS, Android et muse.ai aux États-Unis.

Utilisateurs français et hors États-Unis

Pas encore accessible : Meta n’a communiqué aucune date d’extension internationale.

Utilisateurs soucieux de vie privée

Vérifier précisément les autorisations données à Muse (e-mail, paiement) et, si possible, attendre la Muse Confidential VM chiffrée de bout en bout, annoncée pour plus tard dans l’année.

Utilisateurs de Meta AI

Meta AI (Llama 4) reste l’assistant conversationnel intégré à Instagram, WhatsApp et Facebook ; Muse est un produit distinct, dédié à l’action, propulsé par Muse Spark.

08 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
ChatGPT OpenAI

Agent Mode et le navigateur Atlas visent un usage comparable : accomplir des tâches plutôt que seulement répondre.
Microsoft Copilot Microsoft

Microsoft Scout, un agent à mémoire persistante qui apprend les habitudes de l’utilisateur, poursuit un objectif proche de Muse.
Claude Anthropic

Claude Cowork automatise des tâches bureautiques avec un navigateur intégré, sur un principe similaire.
Meta AI Meta

L’assistant conversationnel historique de Meta (Llama 4), plus généraliste et moins orienté action que Muse.
09 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Meta Muse ?

Meta Muse est l’agent IA personnel de Meta, annoncé le 8 septembre 2026. Contrairement à un chatbot, il agit pour l’utilisateur (tâches, plans, achats, négociation) et continue de travailler après la fermeture de l’application, sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée.

Meta Muse est-il disponible en France ?

Pas encore. Au lancement, Muse n’est accessible qu’aux États-Unis, sur iOS, Android et muse.ai. Meta n’a communiqué aucune date d’extension internationale.

Meta Muse est-il gratuit ?

Oui pour l’essentiel des usages, selon Meta. Des formules d’abonnement sont annoncées pour les usages plus avancés, sans détail sur leur contenu ni leur prix.

Quelle est la différence entre Meta Muse et Meta AI ?

Meta AI est l’assistant conversationnel de Meta, fondé sur Llama 4 et intégré depuis 2023 à Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Meta Muse est un produit distinct et plus récent (8 septembre 2026), un agent capable d’agir concrètement, propulsé par le modèle Muse Spark.

Meta Muse peut-il faire des achats à ma place ?

Oui, via Link, le portefeuille développé par Stripe : carte à usage unique, protections en cas de casse, de baisse de prix ou pour les retours. Muse demande confirmation avant tout achat.

Qu'est-ce que Muse Secure VM et Sentinel ?

Muse Secure VM est la machine virtuelle dédiée à chaque utilisateur, qui héberge l’agent et ses données. Sentinel est un second agent, isolé au niveau système, qui doit approuver toute action de Muse vers internet.

Qu'est-ce que Meta Muse Code ?

C’est une déclinaison de la famille Muse orientée programmation, positionnée par Meta comme une alternative moins chère à Claude Code, OpenAI Codex et GitHub Copilot. Meta n’a pas publié de fiche technique détaillée à son sujet.

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