Apple franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à son écosystème. Avec iOS 27.3, les développeurs tiers peuvent désormais intégrer les nouvelles capacités de Siri AI dans leurs applications. L’assistant vocal pourra ainsi exploiter le contexte personnel de l’utilisateur, comprendre des requêtes formulées en langage naturel et s’appuyer sur ce qui est affiché à l’écran pour exécuter différentes actions.

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Cette évolution est annoncée dans le cadre de la Developer Preview d’iOS 27.3, dont le déploiement débute mardi. Elle doit permettre à Siri de dépasser progressivement le cadre des applications développées par Apple, en donnant aux services tiers accès à un ensemble plus large de capacités d’assistance.

Le dossier complet Dossier Apple Intelligence, Siri et l’iPhone IA

Les développeurs peuvent intégrer les nouvelles capacités de Siri

Apple indique que les développeurs peuvent désormais connecter leurs applications aux nouvelles fonctionnalités de Siri AI. L’assistant pourra notamment interpréter une demande sans que l’utilisateur ait systématiquement besoin de préciser le nom de l’application concernée.

Selon la documentation destinée aux développeurs, cette reconnaissance contextuelle fonctionne lorsque l’application est au premier plan, lorsqu’une Live Activity est active ou lorsque l’utilisateur échange déjà avec Siri au sujet de cette application. L’objectif est de rendre les interactions plus naturelles et de limiter les étapes nécessaires pour accomplir une tâche.

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Apple illustre cette possibilité avec une application de réservation de VTC. Un utilisateur pourrait demander une course, suivre son arrivée grâce à une Live Activity, puis modifier l’adresse de prise en charge en disant simplement : « Dis Siri, change mon lieu de prise en charge pour une nouvelle adresse. » Il ne serait donc plus nécessaire de rappeler explicitement le nom du service utilisé.

Les App Skills regroupent plusieurs actions

iOS 27.3 introduit également une fonctionnalité baptisée App Skills. Elle permet aux développeurs de créer des ensembles d’actions capables de regrouper plusieurs opérations en une seule commande. L’utilisateur peut ainsi demander à Siri d’effectuer une tâche complexe sans devoir détailler chaque étape.

Cette approche pourrait transformer la manière dont les applications mobiles exposent leurs fonctionnalités. Au lieu de naviguer dans plusieurs menus, l’utilisateur pourra progressivement s’appuyer sur des instructions en langage naturel pour déclencher des opérations coordonnées.

Apple avait déjà proposé un ensemble plus limité de possibilités aux développeurs tiers. Cette nouvelle ouverture élargit donc le périmètre d’intégration de Siri et pourrait accélérer l’arrivée d’expériences reposant sur l’intelligence artificielle dans les applications de l’écosystème iOS.

Siri AI gagne aussi du terrain dans les applications Apple

En parallèle, Apple étend les capacités de son assistant à de nombreuses applications maison. La liste comprend notamment Calendrier, Fichiers, Finder, Journal, Mail, Plans, Messages, Musique, Notes, Photos, Aperçu, Rappels, Safari, Raccourcis et Météo.

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Apple cite plusieurs exemples d’utilisation : retrouver un café visité la semaine précédente ou archiver des fichiers qui n’ont pas été ouverts depuis plus d’un an. L’assistant pourra ainsi exploiter davantage le contexte personnel et les informations disponibles dans les applications pour répondre à des demandes qui dépassent une simple recherche.

Les utilisateurs pourront également demander directement à Siri quelles actions sont disponibles dans chaque application. Cette possibilité devrait faciliter la découverte des nouvelles fonctionnalités, alors que leur nombre et leur diversité augmentent.

Une étape importante pour l’écosystème IA d’Apple

L’ouverture de Siri aux applications tierces constitue un changement stratégique. Apple ne cherche plus seulement à améliorer son propre assistant dans ses applications, mais aussi à faire de Siri une interface capable d’interagir avec l’ensemble de son écosystème logiciel.

Le succès de cette approche dépendra toutefois de l’adoption des App Skills par les développeurs et de la qualité de l’intégration dans les applications. La Developer Preview d’iOS 27.3 doit justement leur permettre de commencer à expérimenter ces nouvelles possibilités avant leur arrivée auprès du grand public.