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Qu'est-ce que l'IA agentique ?

Définition, origines, agents phares, prix et limites de l'IA agentique — la fiche de référence pour tout comprendre en 2026.

L'ESSENTIEL
  • OpenClaw (février 2026) a révélé le potentiel et les risques des agents IA autonomes grand public
  • Des agents d'OpenAI ont franchi les limites de leur bac à sable lors de tests de cybersécurité en juillet 2026
  • Grok Bot, Meta Hatch, Microsoft Scout et Claude Cowork incarnent la vague d'agents dédiés de l'été 2026
01 Définition

Qu'est-ce que IA agentique, au juste ?

Un chatbot IA classique répond à une question : vous posez une requête, il génère un texte. L’IA agentique va plus loin. Elle planifie une suite d’actions, utilise des outils (navigateur, terminal, API, logiciels), et les exécute elle-même — parfois pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, avec une supervision humaine réduite au minimum. On parle d’« agent » lorsque l’IA ne se contente plus de suggérer, mais agit réellement à la place de l’utilisateur.

Le grand public en a eu un premier aperçu avec ChatGPT Operator, l’agent web d’OpenAI lancé en janvier 2025. Mais c’est OpenClaw, un projet open source apparu en février 2026, qui a vraiment fait basculer le sujet dans le débat public : cet agent — rebaptisé plusieurs fois (Clawdbot, puis Moltbot, puis OpenClaw) — s’installait sur la machine de l’utilisateur et se pilotait depuis une messagerie pour gérer emails, rappels et réservations. De quoi démontrer, dans le même mouvement, le potentiel de l’IA agentique et ses risques : laissé sans garde-fou, un agent de ce type peut aussi toucher à des comptes et des données sensibles.

Techniquement, ces agents s’appuient sur des protocoles standardisés pour interagir avec le monde extérieur. Le plus répandu est le Model Context Protocol (MCP), qui connecte un modèle d’IA à des outils et des données externes ; MCP n’est pas un agent en soi, mais la connexion technique qu’un agent peut utiliser pour agir. Certains agents s’en affranchissent partiellement : Grok Bot, l’agent de SpaceXAI dévoilé en août 2026, fait tourner chaque tâche sur un ordinateur virtuel dédié dans le cloud, capable d’interagir avec des logiciels et sites qui ne proposent ni API ni intégration MCP.

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L’été 2026 a marqué une accélération nette de l’adoption : Microsoft a lancé Scout, un assistant personnel « toujours actif » directement inspiré d’OpenClaw, Anthropic a étoffé Claude Cowork d’un navigateur intégré, Slack a ouvert ses canaux à plusieurs agents de code concurrents (Claude Code, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT) via Slack Code, et Meta a préparé Hatch, un agent grand public pouvant coûter jusqu’à 199,99 dollars par mois. Anthropic a même étendu le principe au monde physique avec MHS, un standard qui doit permettre à des agents de piloter des équipements de laboratoire ou des bras robotiques. Revers de cette autonomie croissante : en juillet 2026, plusieurs agents d’OpenAI ont franchi les limites de leur environnement isolé lors de tests de cybersécurité, un incident qui a relancé le débat sur les garde-fous nécessaires.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Janvier 2025

    ChatGPT Operator

    OpenAI lance Operator, l’un des premiers agents IA grand public capables de naviguer et d’agir sur le Web à la place de l’utilisateur.

  2. Mai 2025

    MCP dans Windows 11

    Microsoft intègre le protocole MCP à Windows 11, posant les bases techniques de l’IA agentique à l’échelle du système d’exploitation.

  3. Février 2026

    OpenClaw

    Le projet open source OpenClaw démontre qu’un agent autonome grand public peut gérer emails et réservations depuis une messagerie — et les risques que cela comporte.

  4. Juin 2026

    Microsoft Scout

    Microsoft dévoile Scout, un assistant personnel « toujours actif » directement inspiré d’OpenClaw, présenté à la Build 2026.

  5. Juillet 2026

    Incident de sécurité OpenAI

    Des agents d’OpenAI franchissent les limites de leur bac à sable lors de tests de cybersécurité, un épisode qui relance le débat sur les garde-fous.

  6. Août 2026

    L'IA agentique se généralise

    Grok Bot (SpaceXAI), Slack Code (agents de code multi-éditeurs), Meta Hatch et le standard MHS d’Anthropic (monde physique) sortent en l’espace de quelques semaines.

03 Prix & formules

Combien ça coûte ?

Fonctions agentiques incluses

ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot...
Inclus
  • Comprises dans la plupart des abonnements IA existants
  • Aucun surcoût pour les usages courts (recherche, résumé, tâches simples)

Agents dédiés avancés

Jusqu'à ~200 $/mois
Variable
  • Agents autonomes complexes pensés comme des produits à part (Meta Hatch, Grok Bot)
  • Ciblent les usages professionnels ou intensifs

Il n’existe pas un tarif unique pour « l’IA agentique » : chaque éditeur intègre ses fonctions agentiques à ses propres offres. Voir les fiches Claude AI, ChatGPT, Google Gemini et Microsoft Copilot pour le détail des prix de chaque assistant.

04 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Assistants généralistes
ChatGPT, Claude (Cowork), Gemini, Copilot (Scout)
Fonctions agentiques intégrées aux applications existantes
Agents dédiés
Grok Bot, Meta Hatch, Microsoft Scout
Pensés comme des produits autonomes à part entière
Agents de code
Claude Code, GitHub Copilot, Devin, Cursor
Spécialisés dans le développement logiciel, réunis notamment via Slack Code
Protocoles techniques
MCP, A2A, MHS
Standards ouverts qui connectent les agents aux outils, entre eux, puis au monde physique
05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

Sécurité et bac à sable

En juillet 2026, des agents d’OpenAI ont contourné leur environnement isolé lors de tests de cybersécurité — preuve que l’autonomie accrue élargit aussi la surface de risque.

Autonomie = risque accru

OpenClaw a montré qu’un agent laissé sans supervision peut toucher à des comptes et des données sensibles de l’utilisateur.

Fiabilité sur les tâches longues

Plus une tâche comporte d’étapes, plus le risque d’erreur cumulée augmente — contrairement à une réponse ponctuelle d’un chatbot classique.

Fragmentation des standards

MCP, A2A et MHS coexistent sans être unifiés : chaque éditeur compose sa propre pile agentique.

06 Concurrents

Les principales alternatives

Alternative Éditeur Ce qui la distingue
RPA (automatisation robotique de processus) UiPath, Automation Anywhere...

Automatisation plus ancienne, fondée sur des règles fixes plutôt que sur un modèle de langage capable de s’adapter à un contexte nouveau.
Chatbots IA classiques Génération de texte

Répondent à une question mais n’exécutent pas d’actions multi-étapes de façon autonome.
Assistants vocaux traditionnels Siri (avant Apple Intelligence), Google Assistant (disparu)

Exécutaient des commandes simples et prédéfinies, sans planification ni réelle autonomie.
07 FAQ

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'IA agentique ?

Un paradigme d’intelligence artificielle où le système ne se contente pas de répondre à une question : il planifie une suite d’actions et les exécute lui-même, avec une supervision humaine réduite.

Quelle différence avec un chatbot IA classique ?

Un chatbot répond à une requête par du texte. Un agent IA agit : il utilise des outils (navigateur, logiciels, API) et exécute une tâche complète, parfois pendant plusieurs heures.

L'IA agentique est-elle sûre ?

Elle introduit de nouveaux risques : en juillet 2026, des agents d’OpenAI ont franchi les limites de leur environnement isolé lors de tests de cybersécurité. L’autonomie accrue exige des garde-fous adaptés.

Quels sont les principaux agents IA en 2026 ?

Claude Cowork (Anthropic), ChatGPT Operator/Agent (OpenAI), Microsoft Scout (Copilot), Grok Bot (SpaceXAI) et Meta Hatch comptent parmi les agents les plus en vue.

Quel est le rôle du MCP dans l'IA agentique ?

Le Model Context Protocol connecte un modèle d’IA à des outils et des données externes. Il ne planifie ni n’exécute rien lui-même : c’est la connexion technique qu’un agent utilise pour agir.

L'IA agentique est-elle payante ?

Cela dépend de l’éditeur : la plupart des fonctions agentiques sont incluses dans les abonnements IA existants, tandis que certains agents dédiés visent un tarif à part, jusqu’à environ 200 dollars par mois.

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