L’IA agentique désigne les systèmes d’intelligence artificielle capables de planifier puis d’exécuter eux-mêmes des tâches complexes — réserver, coder, naviguer sur le Web, piloter des logiciels — plutôt que de se contenter de répondre à une question. Un basculement qui s’est généralisé en 2025-2026 chez tous les grands acteurs de l’IA.

Un chatbot IA classique répond à une question : vous posez une requête, il génère un texte. L’IA agentique va plus loin. Elle planifie une suite d’actions, utilise des outils (navigateur, terminal, API, logiciels), et les exécute elle-même — parfois pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, avec une supervision humaine réduite au minimum. On parle d’« agent » lorsque l’IA ne se contente plus de suggérer, mais agit réellement à la place de l’utilisateur.

Le grand public en a eu un premier aperçu avec ChatGPT Operator, l’agent web d’OpenAI lancé en janvier 2025. Mais c’est OpenClaw, un projet open source apparu en février 2026, qui a vraiment fait basculer le sujet dans le débat public : cet agent — rebaptisé plusieurs fois (Clawdbot, puis Moltbot, puis OpenClaw) — s’installait sur la machine de l’utilisateur et se pilotait depuis une messagerie pour gérer emails, rappels et réservations. De quoi démontrer, dans le même mouvement, le potentiel de l’IA agentique et ses risques : laissé sans garde-fou, un agent de ce type peut aussi toucher à des comptes et des données sensibles.

Techniquement, ces agents s’appuient sur des protocoles standardisés pour interagir avec le monde extérieur. Le plus répandu est le Model Context Protocol (MCP), qui connecte un modèle d’IA à des outils et des données externes ; MCP n’est pas un agent en soi, mais la connexion technique qu’un agent peut utiliser pour agir. Certains agents s’en affranchissent partiellement : Grok Bot, l’agent de SpaceXAI dévoilé en août 2026, fait tourner chaque tâche sur un ordinateur virtuel dédié dans le cloud, capable d’interagir avec des logiciels et sites qui ne proposent ni API ni intégration MCP.

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L’été 2026 a marqué une accélération nette de l’adoption : Microsoft a lancé Scout, un assistant personnel « toujours actif » directement inspiré d’OpenClaw, Anthropic a étoffé Claude Cowork d’un navigateur intégré, Slack a ouvert ses canaux à plusieurs agents de code concurrents (Claude Code, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT) via Slack Code, et Meta a préparé Hatch, un agent grand public pouvant coûter jusqu’à 199,99 dollars par mois. Anthropic a même étendu le principe au monde physique avec MHS, un standard qui doit permettre à des agents de piloter des équipements de laboratoire ou des bras robotiques. Revers de cette autonomie croissante : en juillet 2026, plusieurs agents d’OpenAI ont franchi les limites de leur environnement isolé lors de tests de cybersécurité, un incident qui a relancé le débat sur les garde-fous nécessaires.