Le produit est annoncé : le bilan des rumeurs

Le vivo X500 Ultra pourrait finalement faire un choix différent de celui évoqué par les premières rumeurs. Alors qu’une fuite publiée en juillet annonçait trois capteurs de 200 mégapixels à l’arrière, un nouvel élément suggère que vivo teste désormais un capteur principal de 50 mégapixels. Le constructeur conserverait toutefois un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, qui pourrait bénéficier d’un capteur physiquement plus grand que celui du modèle précédent.

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Ces informations proviennent du leaker Digital Chat Station, qui affirme avoir obtenu des détails sur un prototype d’ingénierie du futur smartphone. Le matériel photographique n’étant pas encore définitif, vivo pourrait toujours modifier sa configuration avant le lancement commercial.

Un capteur principal Sony de 50 MP à l’étude

Selon Digital Chat Station 81 % fiable, le dernier prototype du vivo X500 Ultra intégrerait un capteur principal Sony LYT910 de 50 mégapixels, associé à une focale de 35 mm. Cette configuration serait différente de celle évoquée dans les premières fuites, qui envisageaient trois caméras de 200 mégapixels.

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L’hypothèse d’un capteur principal de 50 mégapixels n’est cependant pas entièrement nouvelle. Le même leaker avait précédemment indiqué que vivo hésitait entre une solution de 50 mégapixels utilisant la technologie LOFIC et un capteur de 200 mégapixels.

Le choix d’un capteur moins défini ne signifierait pas nécessairement un recul photographique. Le nombre de mégapixels ne suffit pas à déterminer la qualité d’une image : la taille du capteur, la captation de lumière, l’optique et le traitement logiciel jouent également un rôle essentiel. La technologie LOFIC, si elle est retenue, pourrait notamment contribuer à améliorer la gestion de la plage dynamique.

Pour l’instant, vivo n’a confirmé ni le capteur principal ni la technologie finalement sélectionnée. Il faudra donc attendre de nouvelles informations pour connaître la configuration retenue.

Un téléobjectif de 200 mégapixels avec un capteur plus grand

Le téléobjectif pourrait constituer la pièce maîtresse du système photo du vivo X500 Ultra. Selon une autre publication de Digital Chat Station, le smartphone serait équipé d’un capteur de 200 mégapixels au format 1/1,2 pouce.

À titre de comparaison, le vivo X300 Ultra utilise un capteur Samsung HP0 de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce pour son téléobjectif. Le capteur envisagé pour le X500 Ultra serait donc sensiblement plus grand.

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Un capteur de plus grande surface peut capter davantage de lumière dans des conditions comparables, ce qui peut améliorer les performances en basse lumière et préserver davantage de détails lors des prises de vue au zoom. Les résultats dépendront néanmoins de l’optique, de la stabilisation et du traitement d’image.

Si cette configuration se confirme, vivo pourrait privilégier un téléobjectif très ambitieux plutôt que de multiplier systématiquement les capteurs de 200 mégapixels. Ce serait une manière de concentrer les efforts sur une fonction particulièrement exigeante : photographier des sujets éloignés tout en conservant une bonne qualité d’image.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 et batterie de 8 000 mAh

Les rumeurs évoquent également une fiche technique haut de gamme. Le vivo X500 Ultra pourrait embarquer la puce Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, une batterie d’environ 8 000 mAh et un écran LTPO AMOLED de 6,85 pouces fourni par BOE. Ces caractéristiques restent à confirmer. Aucun détail fiable supplémentaire n’est disponible à ce stade sur la recharge, la mémoire vive ou les autres capteurs photo du smartphone.

La capacité de batterie annoncée serait néanmoins importante pour un appareil de ce segment. Elle pourrait contribuer à compenser la consommation d’un écran de grande taille et d’un processeur haut de gamme, mais l’autonomie réelle dépendra également de l’optimisation logicielle et des usages.

Une présentation attendue au printemps 2027

Le vivo X500 Ultra serait attendu en Chine en mars ou avril 2027, une fenêtre de lancement qui aurait déjà été évoquée par un responsable de vivo. Le constructeur n’a cependant pas encore officialisé la date de présentation ni les caractéristiques de l’appareil.

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Le choix du capteur principal reste donc l’un des principaux points d’incertitude. Entre trois caméras de 200 mégapixels, une combinaison de capteurs plus diversifiée ou un capteur principal de 50 mégapixels associé à un téléobjectif de 200 mégapixels, plusieurs configurations ont été évoquées.

Pour l’instant, le scénario le plus récent décrit un smartphone qui mise sur un téléobjectif particulièrement ambitieux et un capteur principal encore en phase d’évaluation. Le prototype actuel ne préjuge toutefois pas de la version finale : les choix matériels peuvent encore évoluer avant le lancement.