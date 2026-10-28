vivo préparerait un nouveau smartphone à grand écran au sein de sa gamme X. Selon le leaker Digital Chat Station, un prototype actuellement en phase de développement dispose d’une dalle de 6,85 pouces, d’une définition 2K+ et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le modèle n’est pas explicitement identifié, mais il pourrait s’agir du Vivo X500s, successeur potentiel du X300s.

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Cette identification reste toutefois une hypothèse. La fuite évoque uniquement un modèle de la prochaine génération « S » de Vivo, sans préciser son nom commercial ni son calendrier de lancement. Les caractéristiques communiquées concernent un échantillon d’ingénierie, susceptible d’évoluer avant la commercialisation.

Un écran plus grand et plus défini

D’après Digital Chat Station 77 % fiable, vivo teste une dalle plate sur ses quatre côtés, avec une diagonale de 6,85 pouces, une définition 2K+ et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Si ces caractéristiques sont conservées sur le produit final, le smartphone bénéficierait d’un affichage plus grand et plus défini que celui de son prédécesseur présumé.

Le vivo X300s, lancé en mars 2026, dispose en effet d’un écran de 6,78 pouces avec une définition 1,5K et une fréquence de 144 Hz. Ce modèle avait marqué une évolution pour la gamme X en dépassant le plafond de 120 Hz utilisé auparavant.

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Le vivo X300 Ultra propose également une dalle plate de définition 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le prototype évoqué par la fuite reprendrait donc certaines de ces caractéristiques, tout en les associant à une diagonale plus importante.

Un écran plus grand que celui du Vivo X500

Le rapprochement avec le vivo X500s s’appuie notamment sur les précédentes générations de la série. Le vivo X500 standard, commercialisé en Chine en septembre, possède un écran de 6,59 pouces avec une définition 2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Une dalle de 6,85 pouces donnerait au modèle supposé X500s un avantage en matière de surface d’affichage. Elle pourrait ainsi mieux convenir aux utilisateurs qui privilégient le visionnage de vidéos, les jeux ou le multitâche.

Pour le reste de la fiche technique, les informations manquent. Digital Chat Station ne précise ni le processeur, ni les appareils photo, ni la capacité de la batterie, ni la date de lancement. Il est donc trop tôt pour déterminer si Vivo prévoit également des évolutions importantes sur ces composants.

Une sortie au printemps reste hypothétique

Si Vivo reprend le calendrier du vivo X300s, une présentation au printemps 2027 pourrait sembler logique. Mais cette échéance relève uniquement d’une extrapolation à partir de la génération précédente : la fuite ne fournit aucune indication sur la date de lancement du nouveau modèle.

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Le prototype peut également évoluer avant sa commercialisation, notamment en ce qui concerne la taille, la définition ou la technologie de l’écran. vivo n’a pour l’instant confirmé ni l’existence du vivo X500s ni les caractéristiques rapportées.

Pour le moment, la principale information à retenir est donc l’expérimentation d’un écran de 6,85 pouces en 2K+ à 144 Hz. Le reste de la fiche technique devra attendre de nouvelles fuites ou une annonce officielle.