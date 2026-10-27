Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier smartphone pliable d’Apple connaît une évolution rapide de ses prix en Chine. Quelques jours seulement après son lancement, l’iPhone Duo apparaît déjà sous son tarif officiel dans certaines régions, grâce notamment aux subventions proposées par des plateformes de commerce en ligne. Un retournement surprenant pour un appareil qui se négociait encore bien au-dessus de son prix de vente au lancement.

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Toutefois, cette baisse ne signifie pas que les problèmes d’approvisionnement sont résolus. De nombreux Apple Store restent à court de stocks accessibles sans réservation, tandis que certaines commandes passées sur le site officiel affichent encore des délais de livraison pouvant aller jusqu’en janvier 2027.

Des remises de 200 à 300 yuans sur certaines plateformes

Selon des retours d’utilisateurs et des annonces publiées en ligne, la plateforme chinoise Pinduoduo propose désormais l’iPhone Duo dans le cadre de son programme de subventions « 10 Billion Yuan Subsidy ». Cette offre, disponible uniquement dans certaines régions, permettrait de réduire le prix d’environ 200 à 300 yuans, soit approximativement 27 à 40 euros.

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La situation contraste avec celle observée le jour du lancement. Sur le marché secondaire, certains exemplaires se négociaient alors avec une prime de 1 500 à 2 000 yuans, soit environ 200 à 270 euros au-dessus du prix officiel. Deux jours plus tard, certaines offres en ligne passaient déjà sous le tarif de lancement.

Ces réductions restent néanmoins variables selon la région, la plateforme et la configuration choisie. Elles ne correspondent pas à une baisse de prix généralisée annoncée par Apple.

Un prix de départ de 15 999 yuans en Chine

La version de base de l’iPhone Duo, équipée de 256 Go de stockage, a été commercialisée en Chine au prix officiel de 15 999 yuans, soit environ 2 150 euros. Les configurations dotées d’une capacité de stockage supérieure sont proposées à des tarifs plus élevés.

L’apparition rapide de prix inférieurs au tarif public illustre la différence entre les canaux de distribution. Les stocks officiels restent limités, mais certaines plateformes de commerce en ligne et certains revendeurs peuvent proposer des offres plus avantageuses dans les zones éligibles à leurs dispositifs de subvention.

Pour les acheteurs, l’intérêt dépend donc de la disponibilité locale et des conditions exactes de l’offre. À ce stade, rien n’indique qu’Apple ait modifié officiellement le prix de son appareil.

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Une demande qui reste surveillée de près

Malgré ces premières remises, les perspectives commerciales de l’iPhone Duo demeurent ambitieuses selon plusieurs estimations d’analystes. IDC avait précédemment anticipé plus de 10 millions d’unités expédiées durant la première année de commercialisation, avec une part pouvant atteindre environ 40 % du marché mondial des smartphones pliants d’ici 2027.

Goldman Sachs affiche également des projections élevées, avec 13 millions d’unités en 2026 et jusqu’à 33 millions en 2027. Ces chiffres sont des prévisions, et non des ventes déjà réalisées. Ils devront être confrontés aux résultats effectifs du produit et à sa disponibilité sur les différents marchés.

Pour l’heure, le tableau est contrasté : les ruptures de stock persistent dans certains circuits officiels, tandis que les subventions rendent l’appareil plus accessible à certains acheteurs chinois. Les prochaines semaines permettront de mieux déterminer si ces premières réductions relèvent surtout des mécanismes de distribution ou si elles annoncent une évolution plus durable des prix.