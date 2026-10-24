Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Le premier smartphone pliable d’Apple semble susciter un intérêt supérieur aux prévisions initiales. Face aux difficultés rencontrées lors des précommandes, le groupe aurait demandé à ses fournisseurs d’augmenter sensiblement les volumes de production de l’iPhone Duo.

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Selon un rapport de DigiTimes, Apple viserait désormais 14 millions d’unités, contre 9,6 millions initialement prévues, soit une hausse d’environ 44 %.

Cette révision témoignerait de la confiance d’Apple dans son premier appareil pliant, malgré des délais de livraison qui se sont rapidement allongés. L’entreprise aurait qualifié l’intérêt pour le produit d’« extraordinaire », sans toutefois préciser comment elle comptait répondre à la demande à court terme.

Une production revue à la hausse, mais des délais toujours importants

Les précommandes de l’iPhone Duo auraient rapidement dépassé les capacités disponibles. Quelques dizaines de minutes après leur ouverture, les estimations de livraison auraient déjà glissé jusqu’en janvier 2027, un délai qui serait resté inchangé depuis.

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L’augmentation annoncée de la production ne devrait pas résoudre immédiatement cette situation. Selon les informations rapportées par DigiTimes, le nouvel objectif de 14 millions d’appareils concernerait les livraisons sur une période de douze mois, et non les volumes attendus d’ici à la fin de 2026.

En outre, une hausse des commandes adressées aux fournisseurs ne garantit pas que les appareils pourront être assemblés assez rapidement. Apple doit encore surmonter plusieurs difficultés industrielles avant de pouvoir augmenter concrètement les volumes disponibles.

Des difficultés de fabrication qui persistent

De précédentes informations faisaient état de problèmes liés à l’assemblage du smartphone pliable, mais aussi à la fabrication de son écran et de sa charnière. Les exigences de qualité imposées par Apple compliqueraient également la production : le rendement industriel aurait à peine atteint 60 % à la mi-septembre, selon les estimations citées par la presse spécialisée.

Un rendement aussi faible signifie qu’une partie importante des composants ou des appareils produits ne répondrait pas immédiatement aux critères requis. Cela pourrait limiter la capacité d’Apple à transformer rapidement l’augmentation des commandes en smartphones effectivement livrables.

Pour autant, ces difficultés ne semblent pas avoir fortement entamé l’enthousiasme des acheteurs potentiels. Les premières critiques ont notamment soulevé des interrogations sur l’optimisation des applications pour le format pliant, mais cet aspect paraît secondaire pour une partie du public, attirée par l’idée d’un iPhone radicalement différent.

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Le marché des smartphones pliables pourrait accélérer

L’arrivée d’Apple devrait également contribuer à dynamiser l’ensemble du marché des smartphones pliables. Selon les projections rapportées par DigiTimes, les livraisons mondiales de ces appareils progresseraient de 25,7 % en 2026, puis de 59,1 % en 2027. À titre de comparaison, la croissance aurait atteint 7,4 % en 2025.

Cette accélération anticipée intervient alors que le marché global des smartphones subit des pressions liées à la hausse du prix de la mémoire. L’arrivée d’un acteur comme Apple pourrait donner davantage de visibilité au format pliant et inciter d’autres fabricants à renforcer leurs offres.

Samsung profite déjà d’un intérêt accru pour ses Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra, tandis que Motorola pourrait préparer le Razr Flex 27 pour décembre, selon les rumeurs citées par la presse spécialisée. Des fabricants chinois, dont Huawei et Xiaomi, sont également présents sur ce segment.

Un lancement prometteur, mais encore fragile

L’iPhone Duo pourrait donc devenir un moteur important de croissance pour les smartphones pliants. Mais le succès commercial ne dépendra pas uniquement de l’intérêt suscité par le produit : Apple devra aussi améliorer son rendement industriel et réduire les délais de livraison pour éviter que les difficultés de lancement ne pénalisent les ventes.

Pour les consommateurs prêts à dépenser au moins 2 339 euros dans un smartphone, plusieurs semaines d’attente ne suffiront peut-être pas à refroidir l’enthousiasme. Reste à savoir si Apple pourra convertir cette demande en livraisons réelles à la hauteur de ses nouvelles ambitions.